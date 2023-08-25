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Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков
Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков
За прошедшие сутки силами группировки войск "Днепр" в Херсонской области было уничтожено более 30 боевиков, три гаубицы, минометный расчет и две единицы... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T13:50
2023-08-25T14:04
новости
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки силами группировки войск "Днепр" в Херсонской области было уничтожено более 30 боевиков, три гаубицы, минометный расчет и две единицы автомобильной техники.В островной зоне огнем артиллерии уничтожена гаубица с боекомплектом, в результате чего пятеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены. Разрушена позиция одного из подразделений противника, потери врага при этом – трое убитых и шестеро раненых.На Херсонском направлении огнем группировки войск "Днепр" ликвидирован минометный расчет с боекомплектом, четверо боевиков при этом было убито, трое получили ранения. Силами воинских соединений группировки уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери врага– трое погибших и четверо раненых.На Каховском направлении огнем наших войск также поражена гаубица с боекомплектом и экипажем: четверо боевиков погибли, двое выведены из строя. Уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери врага составили 13 военнослужащих погибшими и 11 - ранеными. Выведено из строя две единицы автомобильной техники.Продвижения врага на левом берегу Днепра не допущено. Как сообщалось ранее, береговая линия Днепра в Запорожской области серьезно укреплена. Вдоль линии боевого соприкосновения по дну пересохшего Каховского водохранилища установлены масштабные минно-взрывные заграждения, поэтому ВСУ не смогут пройти большими силами.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУ"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направленииВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот
Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила более 30 боевиков и три гаубицы

13:50 25.08.2023 (обновлено: 14:04 25.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки силами группировки войск "Днепр" в Херсонской области было уничтожено более 30 боевиков, три гаубицы, минометный расчет и две единицы автомобильной техники.
В островной зоне огнем артиллерии уничтожена гаубица с боекомплектом, в результате чего пятеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены. Разрушена позиция одного из подразделений противника, потери врага при этом – трое убитых и шестеро раненых.
На Херсонском направлении огнем группировки войск "Днепр" ликвидирован минометный расчет с боекомплектом, четверо боевиков при этом было убито, трое получили ранения. Силами воинских соединений группировки уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери врага– трое погибших и четверо раненых.
На Каховском направлении огнем наших войск также поражена гаубица с боекомплектом и экипажем: четверо боевиков погибли, двое выведены из строя. Уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери врага составили 13 военнослужащих погибшими и 11 - ранеными. Выведено из строя две единицы автомобильной техники.
Продвижения врага на левом берегу Днепра не допущено. Как сообщалось ранее, береговая линия Днепра в Запорожской области серьезно укреплена. Вдоль линии боевого соприкосновения по дну пересохшего Каховского водохранилища установлены масштабные минно-взрывные заграждения, поэтому ВСУ не смогут пройти большими силами.
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НовостиГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флот
 
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