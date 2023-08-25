https://crimea.ria.ru/20230825/boi-v-khersonskoy-oblasti-unichtozheno-bolee-30-ukrainskikh-boevikov-1130947406.html

Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков

Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Бои в Херсонской области: уничтожено более 30 украинских боевиков

За прошедшие сутки силами группировки войск "Днепр" в Херсонской области было уничтожено более 30 боевиков, три гаубицы, минометный расчет и две единицы... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T13:50

2023-08-25T13:50

2023-08-25T14:04

новости

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. За прошедшие сутки силами группировки войск "Днепр" в Херсонской области было уничтожено более 30 боевиков, три гаубицы, минометный расчет и две единицы автомобильной техники.В островной зоне огнем артиллерии уничтожена гаубица с боекомплектом, в результате чего пятеро военнослужащих ВСУ погибли, двое ранены. Разрушена позиция одного из подразделений противника, потери врага при этом – трое убитых и шестеро раненых.На Херсонском направлении огнем группировки войск "Днепр" ликвидирован минометный расчет с боекомплектом, четверо боевиков при этом было убито, трое получили ранения. Силами воинских соединений группировки уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери врага– трое погибших и четверо раненых.На Каховском направлении огнем наших войск также поражена гаубица с боекомплектом и экипажем: четверо боевиков погибли, двое выведены из строя. Уничтожено место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, потери врага составили 13 военнослужащих погибшими и 11 - ранеными. Выведено из строя две единицы автомобильной техники.Продвижения врага на левом берегу Днепра не допущено. Как сообщалось ранее, береговая линия Днепра в Запорожской области серьезно укреплена. Вдоль линии боевого соприкосновения по дну пересохшего Каховского водохранилища установлены масштабные минно-взрывные заграждения, поэтому ВСУ не смогут пройти большими силами.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные отразили еще 20 атак и уничтожили 625 боевиков ВСУ"Днепр" уничтожает личный состав и технику ВСУ на Херсонском направленииВСУ обстреляли поселок Днепряны на Херсонщине

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот