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Главные новости Крыма: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Главные новости Крыма: 23 августа
Главные новости Крыма: 23 августа - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Главные новости Крыма: 23 августа
Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал. Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса. В Крыму задержан лидер... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T22:01
2023-08-23T22:01
новости крыма
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крым
северо-крымский канал
вода в крыму
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал. Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса. В Крыму задержан лидер ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей. В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перспективы заполнения Северо-Крымского каналаСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища, соответствующий план действий уже разработан, сообщил 23 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом он не стал раскрывать детали проекта, отметив, что данный план сначала должны утвердить на правительственном уровне. Массовое ДТП под СимферополемВ среду утром вблизи села Заречное Симферопольского района водитель автобуса "Газель" столкнулся с машиной "УАЗ", а после с автомобилем Volkswagen, который врезался в иномарку Toyota. Последнюю отбросило в грузовой автомобиль ГАЗ. В автобусе находились учителя одной из ялтинских школ. В результате ДТП два пассажира автобуса пострадали. ГИББДД Выясняет все обстоятельства происшествия. К проверке подключилась прокуратура Крыма. Задержание адепта запрещенной сектыВ Крыму задержан лидер ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила в среду пресс-служба МВД по Крыму. Религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе. Ее лидер - 58-летний джанкоец - с 2021 года организовывал собрания адептов у себя дома, проводил собрания с ними по видеосвязи, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов, занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований. Возбуждено уголовное дело. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииНаркотики на 40 миллионовЕще один житель Джанкойского района задержан за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Он самостоятельно выращивал коноплю на территории брошенных сельхозугодий региона. Всего сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли 11,3 кг наркотического средства каннабис и 20,2 кг растения конопля, общей стоимостью более 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он под стражей. Учеба в Крыму для участников СВОУчастники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП, сообщил 23 августа директор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков. Программа будет финансироваться из бюджета Республики Крым. Подать документы на обучение можно будет уже с 4 сентября 2023 года.
https://crimea.ria.ru/20230823/v-krymu-s-nachala-goda-utonuli-29-chelovek---glavnye-prichiny-tragediy-1130895497.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, главное за день, крым, северо-крымский канал, вода в крыму, владимир сальдо, происшествия, дтп в крыму и севастополе, образование в крыму и севастополе
Главные новости Крыма: 23 августа

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 23 августа

22:01 23.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище
Северо-Крымский канал после разрушения плотины на Каховском водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал. Массовое ДТП произошло под Симферополем – пострадали пассажиры автобуса. В Крыму задержан лидер ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. ФСБ изъяла у крымчанина наркотики на 40 млн рублей. В Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Перспективы заполнения Северо-Крымского канала

Специалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал без Каховского водохранилища, соответствующий план действий уже разработан, сообщил 23 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. При этом он не стал раскрывать детали проекта, отметив, что данный план сначала должны утвердить на правительственном уровне.

Массовое ДТП под Симферополем

В среду утром вблизи села Заречное Симферопольского района водитель автобуса "Газель" столкнулся с машиной "УАЗ", а после с автомобилем Volkswagen, который врезался в иномарку Toyota. Последнюю отбросило в грузовой автомобиль ГАЗ. В автобусе находились учителя одной из ялтинских школ. В результате ДТП два пассажира автобуса пострадали. ГИББДД Выясняет все обстоятельства происшествия. К проверке подключилась прокуратура Крыма.
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Задержание адепта запрещенной секты

В Крыму задержан лидер ячейки запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила в среду пресс-служба МВД по Крыму. Религиозная организация "Свидетели Иеговы "Сиваш"* действовала в Джанкое и Джанкойском районе. Ее лидер - 58-летний джанкоец - с 2021 года организовывал собрания адептов у себя дома, проводил собрания с ними по видеосвязи, пропагандировал идеи запрещенной организации с трансляцией экстремистских материалов, занимался привлечением новых сторонников, сбором и распределением пожертвований. Возбуждено уголовное дело.
*Экстремистская организация, запрещенная в России

Наркотики на 40 миллионов

Еще один житель Джанкойского района задержан за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Он самостоятельно выращивал коноплю на территории брошенных сельхозугодий региона. Всего сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли 11,3 кг наркотического средства каннабис и 20,2 кг растения конопля, общей стоимостью более 40 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, сейчас он под стражей.
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Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта

Учеба в Крыму для участников СВО

Участники специальной военной операции смогут подать документы для получения дополнительного образования, чтобы после этого преподавать в школах специализированные предметы – ОБЖ и НВП, сообщил 23 августа директор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков. Программа будет финансироваться из бюджета Республики Крым. Подать документы на обучение можно будет уже с 4 сентября 2023 года.
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