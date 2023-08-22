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В Севастополе опять стреляют - РИА Новости Крым, 22.08.2023
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В Севастополе опять стреляют
В Севастополе опять стреляют - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Севастополе опять стреляют
В Севастополе в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T22:27
2023-08-22T22:38
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
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севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии
В Севастополе опять стреляют

Развожаев: в Севастополе флот проводит учебные стрельбы

22:27 22.08.2023 (обновлено: 22:38 22.08.2023)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Казачьей бухте ориентировочно до 23 часов флот проводит учебные стрельбы. В городе все спокойно", – говорится в сообщении главы города в Telegram-канале.

Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
 
СевастопольУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевАрмия и флотВооруженные силы России
 
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