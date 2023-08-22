https://crimea.ria.ru/20230822/v-sevastopole-opyat-strelyayut-1130884902.html
В Севастополе опять стреляют
В Севастополе опять стреляют - РИА Новости Крым, 22.08.2023
В Севастополе опять стреляют
В Севастополе в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T22:27
2023-08-22T22:27
2023-08-22T22:38
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_0:0:1208:680_1920x0_80_0_0_f4e5c8c3e201ed920b4fb239b9977f4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122368617_203:0:1139:702_1920x0_80_0_0_4f8f79bab72c6f89cf297644e32cf526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии
В Севастополе опять стреляют
Развожаев: в Севастополе флот проводит учебные стрельбы
22:27 22.08.2023 (обновлено: 22:38 22.08.2023)