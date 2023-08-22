https://crimea.ria.ru/20230822/v-sevastopole-opyat-strelyayut-1130884902.html

В Севастополе опять стреляют

В Севастополе опять стреляют - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В Севастополе опять стреляют

В Севастополе в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T22:27

2023-08-22T22:27

2023-08-22T22:38

севастополь

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в Казачьей бухте проходят учебные стрельбы флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, работает военная техника, из-за этого громкие звуки слышны в разных районах, даже отдаленных. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов стараются заранее предупреждать о мероприятиях, которые планируют военные.

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, армия и флот, вооруженные силы россии