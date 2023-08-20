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Какой сегодня праздник: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Какой сегодня праздник: 20 августа
Какой сегодня праздник: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Какой сегодня праздник: 20 августа
В этот день в России отмечают День Воздушного Флота и День Чебурашки, ровно 389 лет назад презентована первая отечественная Азбука, еще 20 августа родились... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T00:00
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общество
праздники и памятные даты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают День Воздушного Флота и День Чебурашки, ровно 389 лет назад презентована первая отечественная Азбука, еще 20 августа родились "король древнего ужаса" Говард Лавкрафт и известный эстрадный певец Стас Костюшкин.Что празднуют в миреДень Воздушного Флота России – профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.Ежегодно с 2005 года каждое 20 августа почитатели Чебурашки празднуют его День рождения. Автором неофициального праздника стал "папа" Чебурашки Эдуард Успенский. Ежегодно в этот день проходят благотворительные акции для детей-сирот.Еще в это воскресенье можно отметить Всемирный день лени, День комара или присоединится к аргентинцам, которые празднуют День дедушки. Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия.Знаменательные события20 августа 1634 года российский издатель Василий Бурцов-Протопопов презентовал Первое московское пособие для обучения грамоте – Азбуку. Издание отличалось большой изящностью, большим количеством иллюстраций. Именно этот букварь имел наибольшую популярность.В этот день 1913 года в Киеве стартовала первая Всероссийская спортивная олимпиада. Она продлилась до 24 августа. В программу вошли соревнования по футболу, бегу с препятствиями, десятиборью, гонки на велосипедах и многое другое. В церемонии открытия приняли участие 639 человек, за соревнованиями наблюдали 10 тысяч зрителей. На олимпиаде был побит один мировой рекорд и восемь российских.20 августа 1941 года под Гатчиной произошло одно из самых знаменательных танковых сражений Великой Отечественной войны. Экипаж тяжелого советского танка КВ-1 (Клим Ворошилов) под командованием Зиновия Колобанова из засады подбил 22 единицы фашистской техники. Всего же Колобанов командовал пятью КВ-1, экипажи которых вместе с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда подбили 43 единицы вражеской техники.20 августа 1969 году легендарные The Beatles в последний раз встретились в полном составе для записи сингла "I want you" для альбома "Abbey Road". После этого легендарная четверка уже не встречалась на записях и не работала вместе над созданием альбомов.Кто родился20 августа 1890 года в США родился прародитель истинного первобытного ужаса писатель Говард Филлипс Лавкрафт. "Король ужаса" Стивен Кинг признавался, что стал писателем благодаря Лавкрафту. Главным его творением, до сих пор вселяющим ужас в читателей, стал культ Ктулху – древнего божества, которое спит в Тихом океане на развалинах заброшенного города Р`льех. Если оно пробудится, то для человечества наступят долгие века тьмы и страданий.В этот день в 1932 году в Казани на свет появился известный русский писатель Василий Аксенов, автор романа "Остров Крым" – это альтернативная история Крыма, где он – полноценный остров, куда от белых спрятались проигрывающие гражданскую войну большевики. После Второй Мировой войны остров становится самостоятельной единицей, заручившейся поддержкой стран Европы.Еще в этот день родились солист Limp Bizkit Фред Дерст, советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист Андрон Кончаловский, российский певец Станислав Костюшкин.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
общество, праздники и памятные даты, новости
Какой сегодня праздник: 20 августа

Что празднуют в России и мире в воскресенье, 20 августа

00:00 20.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТранспортно-боевые вертолеты Ка-29 и многоцелевой вертолет Ка-27
Транспортно-боевые вертолеты Ка-29 и многоцелевой вертолет Ка-27 - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В этот день в России отмечают День Воздушного Флота и День Чебурашки, ровно 389 лет назад презентована первая отечественная Азбука, еще 20 августа родились "король древнего ужаса" Говард Лавкрафт и известный эстрадный певец Стас Костюшкин.

Что празднуют в мире

День Воздушного Флота России – профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России — отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.
Ежегодно с 2005 года каждое 20 августа почитатели Чебурашки празднуют его День рождения. Автором неофициального праздника стал "папа" Чебурашки Эдуард Успенский. Ежегодно в этот день проходят благотворительные акции для детей-сирот.
Еще в это воскресенье можно отметить Всемирный день лени, День комара или присоединится к аргентинцам, которые празднуют День дедушки. Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия.

Знаменательные события

20 августа 1634 года российский издатель Василий Бурцов-Протопопов презентовал Первое московское пособие для обучения грамоте – Азбуку. Издание отличалось большой изящностью, большим количеством иллюстраций. Именно этот букварь имел наибольшую популярность.
В этот день 1913 года в Киеве стартовала первая Всероссийская спортивная олимпиада. Она продлилась до 24 августа. В программу вошли соревнования по футболу, бегу с препятствиями, десятиборью, гонки на велосипедах и многое другое. В церемонии открытия приняли участие 639 человек, за соревнованиями наблюдали 10 тысяч зрителей. На олимпиаде был побит один мировой рекорд и восемь российских.
20 августа 1941 года под Гатчиной произошло одно из самых знаменательных танковых сражений Великой Отечественной войны. Экипаж тяжелого советского танка КВ-1 (Клим Ворошилов) под командованием Зиновия Колобанова из засады подбил 22 единицы фашистской техники. Всего же Колобанов командовал пятью КВ-1, экипажи которых вместе с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда подбили 43 единицы вражеской техники.
20 августа 1969 году легендарные The Beatles в последний раз встретились в полном составе для записи сингла "I want you" для альбома "Abbey Road". После этого легендарная четверка уже не встречалась на записях и не работала вместе над созданием альбомов.

Кто родился

20 августа 1890 года в США родился прародитель истинного первобытного ужаса писатель Говард Филлипс Лавкрафт. "Король ужаса" Стивен Кинг признавался, что стал писателем благодаря Лавкрафту. Главным его творением, до сих пор вселяющим ужас в читателей, стал культ Ктулху – древнего божества, которое спит в Тихом океане на развалинах заброшенного города Р`льех. Если оно пробудится, то для человечества наступят долгие века тьмы и страданий.
В этот день в 1932 году в Казани на свет появился известный русский писатель Василий Аксенов, автор романа "Остров Крым" – это альтернативная история Крыма, где он – полноценный остров, куда от белых спрятались проигрывающие гражданскую войну большевики. После Второй Мировой войны остров становится самостоятельной единицей, заручившейся поддержкой стран Европы.
Еще в этот день родились солист Limp Bizkit Фред Дерст, советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист Андрон Кончаловский, российский певец Станислав Костюшкин.
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара не отпускает: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
20:53Главные события и заявления дня: 19 августа
20:38В борьбе за рождаемость: какие средства хороши?
20:11Каким будет сентябрь в Крыму
19:38Эксперт оценил безопасность отечественных аттракционов
19:05Будут стрелять из разного оружия – в Севастополе назвали причину
19:02Крымский мост: оперативная информация на вечер субботы
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17:48Где покупать крымский мед, чтобы не нарваться на подделку
17:13"Луна-25": получены первые научные результаты с приборов
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