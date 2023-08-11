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В Судаке ограничат движение авто в дни Фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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В Судаке ограничат движение авто в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"
В Судаке ограничат движение авто в дни Фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Судаке ограничат движение авто в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"
С 17 по 21 августа на участке дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет прекращено автомобильное движение в связи с проведением фестиваля... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T18:28
2023-08-11T18:28
судак
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таврида.арт
транспорт
отдых в крыму
общество
культура
искусство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. С 17 по 21 августа на участке дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет прекращено автомобильное движение в связи с проведением фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.Жители и гости Крыма, проживающие на территории перекрытой зоны, смогут получить специальные пропуска для передвижения по указанному участку в даты проведения фестиваля.Зрители фестиваля смогут добраться до территории проведения мероприятий бесплатно на организованном трансфере. Шаттлы в сторону площадки фестиваля будут курсировать ежедневно с 14:00 до 21:30, сообщили в пресс-службе арт-кластера.Пятый по счету фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Капсельской бухте Судака 17-21 августа. На одной сцене мероприятия выступят АНЕТ САЙ, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Митя Фомин, SHAMAN, а также специальные гости фестиваля — Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа "Любэ"."Таврида.АРТ" — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий "Меганом" и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.
https://crimea.ria.ru/20230706/mir-lyubov-iskusstvo-odin-den-iz-zhizni-art-klastera-tavrida-1129857593.html
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судак, крым, таврида.арт, транспорт, отдых в крыму, общество, культура, искусство
В Судаке ограничат движение авто в дни Фестиваля "Таврида.АРТ"

На дороге Судак – Солнечная Долина ограничат движение в дни фестиваля "Таврида.АРТ"

18:28 11.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Алина БогадицаУчасток дороги возле Судака
Участок дороги возле Судака - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым . Алина Богадица
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. С 17 по 21 августа на участке дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина будет прекращено автомобильное движение в связи с проведением фестиваля "Таврида.АРТ". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"С 17 по 21 августа в Крыму в районе Судака будет прекращено движение транспорта на участке автомобильной дороги Судак – Миндальное – Солнечная Долина. Ограничения вводятся по приказу министра транспорта Республики Крым и связаны с применением высоких мер безопасности в дни проведения Фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ", – говорится в сообщении.

Жители и гости Крыма, проживающие на территории перекрытой зоны, смогут получить специальные пропуска для передвижения по указанному участку в даты проведения фестиваля.
Зрители фестиваля смогут добраться до территории проведения мероприятий бесплатно на организованном трансфере. Шаттлы в сторону площадки фестиваля будут курсировать ежедневно с 14:00 до 21:30, сообщили в пресс-службе арт-кластера.
Пятый по счету фестиваль "Таврида.АРТ" пройдет в Капсельской бухте Судака 17-21 августа. На одной сцене мероприятия выступят АНЕТ САЙ, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Митя Фомин, SHAMAN, а также специальные гости фестиваля — Григорий Лепс, Николай Расторгуев и группа "Любэ".
"Таврида.АРТ" — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Росмолодежи. Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер, который объединил образовательные заезды, фестиваль, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, акселератор проектов, Академию творческих индустрий "Меганом" и другие проекты. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В настоящее время ведутся работы по развитию территории и расширению инфраструктуры.
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СудакКрымТаврида.АРТТранспортОтдых в КрымуОбществоКультураИскусство
 
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