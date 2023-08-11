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Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику
Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику
Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили 14 атак и контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях, общие... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T13:37
2023-08-11T13:37
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили 14 атак и контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях, общие потери противника составили порядка 575 военнослужащих и 37 единиц техники, включая западные образцы. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское направлениеШтурмовые отряды группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступление на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области.Также российские войска успешно отразили четыре атаки механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского Луганской народной республики, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.Потери противника составили свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Донецкое направлениеПодразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого Донецкой народной республики.За сутки уничтожено до 180 боевиков, семь БМП, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-20.Южно-Донецкое и Запорожское направленияНа Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии сорвали попытку противника провести разведку боем в районе Старомайорского ДНР.Также российские бойцы успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Никольского и Урожайного ДНР. Уничтожено порядка 35 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.На Запорожском направлении российские войска отразили три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 60 боевиков, три автомобиля и гаубицу Д-30.Краснолиманское и Херсонское направленияНа Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия отразили две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Новоегоровки и Кременной ЛНР.Потери ВСУ за сутки составили до 115 боевиков, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777Попытка танкового прорыва ВСУ остановлена на Запорожском направлении17 атак ВСУ отбиты: на Донецком направлении Киев потерял еще 290 боевиков
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министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, украина
Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику

Минобороны: военные России уничтожили за сутки около 600 боевиков ВСУ и 37 единиц техники

13:37 11.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ за прошедшие сутки отразили 14 атак и контратак ВСУ на Купянском, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях, общие потери противника составили порядка 575 военнослужащих и 37 единиц техники, включая западные образцы. Об этом сообщает Минобороны России.

Купянское направление

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии продолжили наступление на широком фронте и улучшили тактическое положение в районах Ольшаны и Першотравневого Харьковской области.
Также российские войска успешно отразили четыре атаки механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского Луганской народной республики, Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.
Потери противника составили свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Донецкое направление

Подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Невельского, Белогоровки, Старомихайловки, Малоильиновки и Веселого Донецкой народной республики.
За сутки уничтожено до 180 боевиков, семь БМП, два пикапа, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-20.

Южно-Донецкое и Запорожское направления

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии сорвали попытку противника провести разведку боем в районе Старомайорского ДНР.
Также российские бойцы успешно отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах Никольского и Урожайного ДНР. Уничтожено порядка 35 украинских военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Запорожском направлении российские войска отразили три атаки подразделений 21-й механизированной бригады ВСУ в районах Успеновки и Работино Запорожской области. Противник потерял до 60 боевиков, три автомобиля и гаубицу Д-30.

Краснолиманское и Херсонское направления

На Красно-Лиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", авиация и артиллерия отразили две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Новоегоровки и Кременной ЛНР.
Потери ВСУ за сутки составили до 115 боевиков, три боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
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Министерство обороны РФПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОНовостиУкраина
 
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