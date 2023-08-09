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РНКБ получил более 150 заявок на образовательный кредит с господдержкой - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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РНКБ получил более 150 заявок на образовательный кредит с господдержкой
РНКБ получил более 150 заявок на образовательный кредит с господдержкой - РИА Новости Крым, 09.08.2023
РНКБ получил более 150 заявок на образовательный кредит с господдержкой
Клиенты банка РНКБ (Группа ВТБ) в июле подали более 150 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке, сообщает... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T13:00
2023-08-09T13:00
рнкб (пао)
экономика
кредит
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Клиенты банка РНКБ (Группа ВТБ) в июле подали более 150 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке, сообщает банк.Кредит предоставляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1448 и позволяет студенту самостоятельно оплатить обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ.Как отметили в банке, около 70% заявителей оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах. При этом более 60% заявок на оформление образовательного кредита были поданы дистанционно на официальном сайте банка.В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли МГУ имени М.В. Ломоносова, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Симферопольский политехнический колледж.Постановлением правительства РФ предусмотрена фиксированная ставка за пользование образовательным кредитом в размере 3% годовых. При этом погашение кредита подразумевает льготный период, включающий в себя срок обучения заемщика и следующие 9 месяцев после него, в течение которых студент может получить отсрочку по погашению кредита, он не выплачивает основной долг по кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования. Льготный период может быть продлен в случае ухода в академический отпуск.Оформить кредит может любой учащийся высшего или профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Размер основного образовательного кредита определяется кредитной организацией, исходя из стоимости образовательной услуги, указанной в договоре с учебным заведением. При этом предельный размер кредита не может превышать произведения величины двух прожиточных минимумов. Для получения кредита обеспечение не требуется.В банке отметили, что кредит с господдержкой можно взять на оплату любого периода учебы (один семестр, год или все обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в том числе дистанционная).
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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рнкб (пао), экономика, кредит, общество

РНКБ получил более 150 заявок на образовательный кредит с господдержкой

13:00 09.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Клиенты банка РНКБ (Группа ВТБ) в июле подали более 150 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке, сообщает банк.
Кредит предоставляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 15 сентября 2020 года №1448 и позволяет студенту самостоятельно оплатить обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ.
Как отметили в банке, около 70% заявителей оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах. При этом более 60% заявок на оформление образовательного кредита были поданы дистанционно на официальном сайте банка.
В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли МГУ имени М.В. Ломоносова, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Севастопольский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Симферопольский политехнический колледж.
Постановлением правительства РФ предусмотрена фиксированная ставка за пользование образовательным кредитом в размере 3% годовых. При этом погашение кредита подразумевает льготный период, включающий в себя срок обучения заемщика и следующие 9 месяцев после него, в течение которых студент может получить отсрочку по погашению кредита, он не выплачивает основной долг по кредиту и часть процентов за первый и второй годы пользования. Льготный период может быть продлен в случае ухода в академический отпуск.
Оформить кредит может любой учащийся высшего или профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Размер основного образовательного кредита определяется кредитной организацией, исходя из стоимости образовательной услуги, указанной в договоре с учебным заведением. При этом предельный размер кредита не может превышать произведения величины двух прожиточных минимумов. Для получения кредита обеспечение не требуется.
В банке отметили, что кредит с господдержкой можно взять на оплату любого периода учебы (один семестр, год или все обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в том числе дистанционная).
РНКБ (ПАО)ЭкономикаКредитОбщество
 
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