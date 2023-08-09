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Что будет с курсом доллара - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Что будет с курсом доллара - мнение эксперта
Что будет с курсом доллара - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Что будет с курсом доллара - мнение эксперта
Последовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро может продолжится, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в экономике России. Так... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T07:45
2023-08-09T20:04
доллар
курс доллара
михаил беляев
экономика
россия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Последовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро может продолжится, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в экономике России. Так объяснил РИА Новости Крым преодоление долларом на Московской бирже планки в 98 рублей финансовый аналитик Михаил Беляев.Официальные показатели роста экономики России в три процента аналитик объясняет подъемом в военно-промышленном комплексе, в военном производстве, а также реализацией национальных проектов. В связи с этим экономист не исключает дальнейшее падение курса рубля по отношению к доллару."200-300 рублей доллар вряд ли будет стоить, - уверен эксперт. – Но преодоление долларом планки в 110 рублей вполне возможно".По его словам, наша экономика придет к этому, если не будет предприниматься никаких радикальных мер по повышению ее эффективности. Экономист отмечает, что правительство страны делает определенные усилия в плане помощи экономике, стимулирования ее к движению в перед. Но этого мало. Многое еще зависит от кредитно-денежной политики Центробанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистРоссия обогнала Германию и заняла 5-е место в рейтинге Всемирного банкаКак хранят сбережения жители Севастополя
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доллар, курс доллара, михаил беляев, экономика, россия, мнения
Что будет с курсом доллара - мнение эксперта

Впервые с марта прошлого года на Московской бирже курс доллара превысил 98 рублей

07:45 09.08.2023 (обновлено: 20:04 09.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Последовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро может продолжится, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в экономике России. Так объяснил РИА Новости Крым преодоление долларом на Московской бирже планки в 98 рублей финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Курс национальной валюты в базовом варианте определяется общим состоянием экономики, - говорит эксперт. - Где-то с апреля-марта этого года отчетливо стало видно, что наша экономика находится в стадии выжидания".
Официальные показатели роста экономики России в три процента аналитик объясняет подъемом в военно-промышленном комплексе, в военном производстве, а также реализацией национальных проектов. В связи с этим экономист не исключает дальнейшее падение курса рубля по отношению к доллару.
"200-300 рублей доллар вряд ли будет стоить, - уверен эксперт. – Но преодоление долларом планки в 110 рублей вполне возможно".
По его словам, наша экономика придет к этому, если не будет предприниматься никаких радикальных мер по повышению ее эффективности. Экономист отмечает, что правительство страны делает определенные усилия в плане помощи экономике, стимулирования ее к движению в перед. Но этого мало. Многое еще зависит от кредитно-денежной политики Центробанка.
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ДолларКурс доллараМихаил БеляевЭкономикаРоссияМнения
 
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