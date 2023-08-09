https://crimea.ria.ru/20230809/chto-budet-s-kursom-dollara---mnenie-eksperta-1130640425.html

Что будет с курсом доллара - мнение эксперта

Что будет с курсом доллара - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Что будет с курсом доллара - мнение эксперта

Последовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро может продолжится, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в экономике России. Так... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T07:45

2023-08-09T07:45

2023-08-09T20:04

доллар

курс доллара

михаил беляев

экономика

россия

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147797_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f6700f8a7a71de6abc77cc959652bb31.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Последовательное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро может продолжится, это обусловлено ситуацией, которая сложилась в экономике России. Так объяснил РИА Новости Крым преодоление долларом на Московской бирже планки в 98 рублей финансовый аналитик Михаил Беляев.Официальные показатели роста экономики России в три процента аналитик объясняет подъемом в военно-промышленном комплексе, в военном производстве, а также реализацией национальных проектов. В связи с этим экономист не исключает дальнейшее падение курса рубля по отношению к доллару."200-300 рублей доллар вряд ли будет стоить, - уверен эксперт. – Но преодоление долларом планки в 110 рублей вполне возможно".По его словам, наша экономика придет к этому, если не будет предприниматься никаких радикальных мер по повышению ее эффективности. Экономист отмечает, что правительство страны делает определенные усилия в плане помощи экономике, стимулирования ее к движению в перед. Но этого мало. Многое еще зависит от кредитно-денежной политики Центробанка.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем России цифровой рубль – экономистРоссия обогнала Германию и заняла 5-е место в рейтинге Всемирного банкаКак хранят сбережения жители Севастополя

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

доллар, курс доллара, михаил беляев, экономика, россия, мнения