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Какой сегодня праздник: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Какой сегодня праздник: 4 августа
Какой сегодня праздник: 4 августа - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Какой сегодня праздник: 4 августа
Во всем мире празднуют День рождения шампанского и День пива. В этот день в Москве был заложен первый в России каменный храм, а в Лондоне открылся первый в мире РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во всем мире празднуют День рождения шампанского и День пива. В этот день в Москве был заложен первый в России каменный храм, а в Лондоне открылся первый в мире цирк. Еще 4 августа родился король джаза Луи Армстронг.Что празднуют в мире4 августа принято считать Всемирным днем шампанского. По легенде, в этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон, следивший за виноградниками аббатства д'Овиллер, угостил братию игристым вином, которое им пришлось по вкусу. Вклад Периньона в популяризацию напитка называют значительным, поскольку игристость вина в то время считалась недостатком. В честь монаха была названа одна из марок шампанского премиум-класса – Dom Perignon.Те, кто любит напитки подемократичнее, могут отметить День пива, который также выпадает на 4 августа. Кстати, по статистике, в любой момент времени 0,7% всего населения планеты заняты тем, что пьют пиво.Еще в эту пятницу можно отметить День качания на качелях, День печенья с шоколадной крошкой или же поздравить с неофициальным профессиональным праздником знакомых спелеологов. Именины у Марии, Фоки, Михаила, Алексея.Знаменательные событияВ 1326 году в Москве при Иване Калите был заложен первый в России каменный храм. Сегодня на этом месте располагается Успенский собор.В 1777 году в Лондоне сержант-майор Филипп Эстли впервые организовал публичное представление на круглой арене, которое состояло из трюковых номеров группы наездников, которых сам Эстли и обучал. Этот день принято считать датой возникновение первого в мире цирка.В 1783 году в Японии произошло крупнейшее извержение вулкана Асама: столб камней и пепла накрыл 48 населенных пунктов, погибли 1,4 тыс человек. Извержение также привело к голоду, на всем острове не было урожая в течение пяти лет.Кто родилсяВ 1901 году в Новом Орлеане родился великий американский джазмен Луи Армстронг. С детства был подсобным рабочим, затем начал петь в ансамбле. За стрельбу из пистолета попал в исправительный лагерь-интернат, в котором начал играть в духовом оркестре, после чего и решил стать музыкантом.В 1905 году родился советский композитор, дирижер Борис Александров. Лауреат нескольких советских премий, народный артист СССР. Создал два балета, восемь оперетт, более десятка ораторий. Был автором музыки к известным советским песням. Его балет "Свадьба в Малиновке" был экранизирован в 1967 году и стал признанной классикой советского кинематографа.В 1981 году родилась американская актриса и фотомодель, супруга принца Гарри Меган Маркл. Наиболее известна по роли в телесериале "Форс-мажоры". В ноябре 2016 года стало известно о ее отношениях с британским принцем. В мае 2018 года пара поженилась, благодаря чему Меган получила титул герцогини Сассекской, в январе 2020 года Меган и Гарри заявили, что снимают с себя королевские обязанности, чтобы переехать в Канаду, работать и растить сына.В этот день также родились экс-президент США Барак Обама, российский футболист Евгений Дурнев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Смирнов, советская и российская певица Анастасия.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 4 августа

Что отмечают в России и в мире в пятницу, 4 августа

00:00 04.08.2023
 
© РИА Новости . Галина Киселева / Перейти в фотобанкСобор Успения Пресвятой Богородицы на Соборной площади Московского Кремля
Собор Успения Пресвятой Богородицы на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Галина Киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Во всем мире празднуют День рождения шампанского и День пива. В этот день в Москве был заложен первый в России каменный храм, а в Лондоне открылся первый в мире цирк. Еще 4 августа родился король джаза Луи Армстронг.

Что празднуют в мире

4 августа принято считать Всемирным днем шампанского. По легенде, в этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон, следивший за виноградниками аббатства д'Овиллер, угостил братию игристым вином, которое им пришлось по вкусу. Вклад Периньона в популяризацию напитка называют значительным, поскольку игристость вина в то время считалась недостатком. В честь монаха была названа одна из марок шампанского премиум-класса – Dom Perignon.
Те, кто любит напитки подемократичнее, могут отметить День пива, который также выпадает на 4 августа. Кстати, по статистике, в любой момент времени 0,7% всего населения планеты заняты тем, что пьют пиво.
Еще в эту пятницу можно отметить День качания на качелях, День печенья с шоколадной крошкой или же поздравить с неофициальным профессиональным праздником знакомых спелеологов. Именины у Марии, Фоки, Михаила, Алексея.

Знаменательные события

В 1326 году в Москве при Иване Калите был заложен первый в России каменный храм. Сегодня на этом месте располагается Успенский собор.
В 1777 году в Лондоне сержант-майор Филипп Эстли впервые организовал публичное представление на круглой арене, которое состояло из трюковых номеров группы наездников, которых сам Эстли и обучал. Этот день принято считать датой возникновение первого в мире цирка.
В 1783 году в Японии произошло крупнейшее извержение вулкана Асама: столб камней и пепла накрыл 48 населенных пунктов, погибли 1,4 тыс человек. Извержение также привело к голоду, на всем острове не было урожая в течение пяти лет.

Кто родился

В 1901 году в Новом Орлеане родился великий американский джазмен Луи Армстронг. С детства был подсобным рабочим, затем начал петь в ансамбле. За стрельбу из пистолета попал в исправительный лагерь-интернат, в котором начал играть в духовом оркестре, после чего и решил стать музыкантом.
В 1905 году родился советский композитор, дирижер Борис Александров. Лауреат нескольких советских премий, народный артист СССР. Создал два балета, восемь оперетт, более десятка ораторий. Был автором музыки к известным советским песням. Его балет "Свадьба в Малиновке" был экранизирован в 1967 году и стал признанной классикой советского кинематографа.
В 1981 году родилась американская актриса и фотомодель, супруга принца Гарри Меган Маркл. Наиболее известна по роли в телесериале "Форс-мажоры". В ноябре 2016 года стало известно о ее отношениях с британским принцем. В мае 2018 года пара поженилась, благодаря чему Меган получила титул герцогини Сассекской, в январе 2020 года Меган и Гарри заявили, что снимают с себя королевские обязанности, чтобы переехать в Канаду, работать и растить сына.
В этот день также родились экс-президент США Барак Обама, российский футболист Евгений Дурнев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Виктор Смирнов, советская и российская певица Анастасия.
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