https://crimea.ria.ru/20230803/bank-rnkb-podpisal-natsionalnyy-inklyuzivnyy-dogovor-1130515781.html
Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор
Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор
Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал Национальный инклюзивный договор о доступности услуг для людей с инвалидностью в рамках всероссийского проекта "Открыто РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T15:16
2023-08-03T15:16
2023-08-03T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал Национальный инклюзивный договор о доступности услуг для людей с инвалидностью в рамках всероссийского проекта "Открыто для всех" Агентства стратегических инициатив и стал первым банком в сообществе инклюзивного бизнеса, сообщает кредитная организация.В соответствии с договором РНКБ берет на себя обязательства по расширению доступной среды и созданию адаптивных сервисов для людей с инвалидностью, включая невидящих, неслышащих и передвигающихся с помощью инвалидных кресел.Как отметили в РНКБ, инклюзивный подход является приоритетным для банка в рамках устойчивого развития и внедрения клиентоцентричной модели.В рамках Национального инклюзивного договора банк РНКБ планирует, в частности, внедрить в работу сервис перевода устной речи в текстовую и вывода ее на экран или Брайлевский дисплей, сервис видеообслуживания для слабослышащих, банкоматы с голосовым помощником на основе искусственного интеллекта и другие услуги.Планируется также развивать корпоративное волонтерство и осуществлять благотворительную деятельность в поддержку инклюзивных проектов, расширять географию и охват проекта, оказывать информационную поддержку инклюзивным инициативам.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), крым, общество, соцзащита, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал Национальный инклюзивный договор о доступности услуг для людей с инвалидностью в рамках всероссийского проекта "Открыто для всех" Агентства стратегических инициатив и стал первым банком в сообществе инклюзивного бизнеса, сообщает кредитная организация.
В соответствии с договором РНКБ берет на себя обязательства по расширению доступной среды и созданию адаптивных сервисов для людей с инвалидностью, включая невидящих, неслышащих и передвигающихся с помощью инвалидных кресел.
Как отметили в РНКБ, инклюзивный подход является приоритетным для банка в рамках устойчивого развития и внедрения клиентоцентричной модели.
"РНКБ уже реализует масштабную программу "Инклюзивная среда", направленную на обеспечение доступности финансовых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения. Во всех подразделениях РНКБ обеспечен беспрепятственный доступ в офисные помещения, которые оснащены системой управления очередью, переговорными комнатами для обслуживания клиентов с особыми потребностями. Все сотрудники банка прошли соответствующее обучение и умеют работать с клиентами с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.
В рамках Национального инклюзивного договора банк РНКБ планирует, в частности, внедрить в работу сервис перевода устной речи в текстовую и вывода ее на экран или Брайлевский дисплей, сервис видеообслуживания для слабослышащих, банкоматы с голосовым помощником на основе искусственного интеллекта и другие услуги.
Планируется также развивать корпоративное волонтерство и осуществлять благотворительную деятельность в поддержку инклюзивных проектов, расширять географию и охват проекта, оказывать информационную поддержку инклюзивным инициативам.