https://crimea.ria.ru/20230803/bank-rnkb-podpisal-natsionalnyy-inklyuzivnyy-dogovor-1130515781.html

Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор

Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Банк РНКБ подписал Национальный инклюзивный договор

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал Национальный инклюзивный договор о доступности услуг для людей с инвалидностью в рамках всероссийского проекта "Открыто РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T15:16

2023-08-03T15:16

2023-08-03T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подписал Национальный инклюзивный договор о доступности услуг для людей с инвалидностью в рамках всероссийского проекта "Открыто для всех" Агентства стратегических инициатив и стал первым банком в сообществе инклюзивного бизнеса, сообщает кредитная организация.В соответствии с договором РНКБ берет на себя обязательства по расширению доступной среды и созданию адаптивных сервисов для людей с инвалидностью, включая невидящих, неслышащих и передвигающихся с помощью инвалидных кресел.Как отметили в РНКБ, инклюзивный подход является приоритетным для банка в рамках устойчивого развития и внедрения клиентоцентричной модели.В рамках Национального инклюзивного договора банк РНКБ планирует, в частности, внедрить в работу сервис перевода устной речи в текстовую и вывода ее на экран или Брайлевский дисплей, сервис видеообслуживания для слабослышащих, банкоматы с голосовым помощником на основе искусственного интеллекта и другие услуги.Планируется также развивать корпоративное волонтерство и осуществлять благотворительную деятельность в поддержку инклюзивных проектов, расширять географию и охват проекта, оказывать информационную поддержку инклюзивным инициативам.

https://crimea.ria.ru/20230721/rnkb-profinansiroval-stroitelstvo-azs-na-trasse-tavrida-1130217691.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, общество, соцзащита, экономика