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Какой сегодня праздник: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Какой сегодня праздник: 30 июля
Какой сегодня праздник: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Какой сегодня праздник: 30 июля
В России 30 июля отмечают День Военно-Морского Флота, а во всем мире – Международный день дружбы. Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри Форд и РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В России 30 июля отмечают День Военно-Морского Флота, а во всем мире – Международный день дружбы. Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри Форд и самый человечный киллер в мире – "Леон" Жан Рено.Что празднуют в миреЕжегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. Все началось еще при Петре I, когда провели первый настоящий военно-морского парад, поводом для которого стала победа русского флота в сражении при Гангуте в ходе Северной войны – 27 июля 1714 года. Сейчас самые массовые мероприятия по случаю праздника проходят в крупных портовых городах, в том числе в Севастополе.30 июля под эгидой ООН ежегодно отмечают Международный день дружбы. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей 27 апреля в 2011 году на 65-й сессии. Праздник призван помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты.Еще можно отметить День "Поделитесь обнимашками", День цветных напитков, День тестя и свекра, День чизкейка. Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида, Вероники.Знаменательные событияВ 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Восточной Африке, названное так в честь британской королевы Виктории, которая правила с 1837 года до 1901-го. Это второе по площади пресное озеро мира после озера Верхнего в Северной Америке. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных метров – это чуть меньше, чем площадь Грузии, у которой 69,7 тысяч "квадратов".В 1907 году в Москве начал функционировать первый автобус, связавший Театральную и Болотную площади. Правда, из-за плохого состояния московских мостовых этот автобус вышел из строя после трех недель работы.В 1984 году на американском канале NBC начался показ легендарной мыльной оперы "Санта-Барбара", которая транслировалась девять лет. Всего было снято 2 137 серий — девять сезонов. "Санта-Барбара" стала первой американской мыльной оперой, которая транслировалась российской аудитории после распада Советского Союза. Однако отечественный зритель так и не увидел финал эпопеи – сериал не показали до конца.Кто родился30 июля 1836 года родился американский промышленник и основатель компании Ford Motor Company Генри Форд. Его лозунгом стала фраза "автомобиль для всех". Форд известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Сейчас Ford Motor Company – четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования.В 1947 году родился американский культурист австрийского происхождения, предприниматель, актер и продюсер, экс-губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который наиболее известен в кинематографе по роли Терминатора в серии фильмов "Терминатор". Кстати, в "Терминаторе-2" за каждое слово Шварценеггер получил по 21 429 долларов.В 1948 году родился французский актер испанского происхождения Жан Рено. До встречи с 26-летним режиссером Люком Бессоном Рено играл в телепостановках и в театре, но после фильмов "Голубая бездна", "Никита" и "Леон" на Рено обратили внимание в Голливуде. Самыми известными его ролями в голливудских фильмах стали "Годзилла", "Ронин" и "Код да Винчи".30 июля родились кинорежиссер Кристофер Нолан, российская певица, заслуженная артистка России Варвара, американская актриса, двукратная обладательница премии Оскар Хилари Суэнк.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 30 июля

Что отмечают в мире в воскресенье, 30 июля

00:00 30.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень ВМФ РФ в Севастополе
День ВМФ РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В России 30 июля отмечают День Военно-Морского Флота, а во всем мире – Международный день дружбы. Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри Форд и самый человечный киллер в мире – "Леон" Жан Рено.

Что празднуют в мире

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. Все началось еще при Петре I, когда провели первый настоящий военно-морского парад, поводом для которого стала победа русского флота в сражении при Гангуте в ходе Северной войны – 27 июля 1714 года. Сейчас самые массовые мероприятия по случаю праздника проходят в крупных портовых городах, в том числе в Севастополе.
30 июля под эгидой ООН ежегодно отмечают Международный день дружбы. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей 27 апреля в 2011 году на 65-й сессии. Праздник призван помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты.
Еще можно отметить День "Поделитесь обнимашками", День цветных напитков, День тестя и свекра, День чизкейка. Именины у Маргариты, Марины, Лазаря, Леонида, Вероники.

Знаменательные события

В 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Восточной Африке, названное так в честь британской королевы Виктории, которая правила с 1837 года до 1901-го. Это второе по площади пресное озеро мира после озера Верхнего в Северной Америке. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных метров – это чуть меньше, чем площадь Грузии, у которой 69,7 тысяч "квадратов".
В 1907 году в Москве начал функционировать первый автобус, связавший Театральную и Болотную площади. Правда, из-за плохого состояния московских мостовых этот автобус вышел из строя после трех недель работы.
В 1984 году на американском канале NBC начался показ легендарной мыльной оперы "Санта-Барбара", которая транслировалась девять лет. Всего было снято 2 137 серий — девять сезонов. "Санта-Барбара" стала первой американской мыльной оперой, которая транслировалась российской аудитории после распада Советского Союза. Однако отечественный зритель так и не увидел финал эпопеи – сериал не показали до конца.

Кто родился

30 июля 1836 года родился американский промышленник и основатель компании Ford Motor Company Генри Форд. Его лозунгом стала фраза "автомобиль для всех". Форд известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Сейчас Ford Motor Company – четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования.
В 1947 году родился американский культурист австрийского происхождения, предприниматель, актер и продюсер, экс-губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который наиболее известен в кинематографе по роли Терминатора в серии фильмов "Терминатор". Кстати, в "Терминаторе-2" за каждое слово Шварценеггер получил по 21 429 долларов.
В 1948 году родился французский актер испанского происхождения Жан Рено. До встречи с 26-летним режиссером Люком Бессоном Рено играл в телепостановках и в театре, но после фильмов "Голубая бездна", "Никита" и "Леон" на Рено обратили внимание в Голливуде. Самыми известными его ролями в голливудских фильмах стали "Годзилла", "Ронин" и "Код да Винчи".
30 июля родились кинорежиссер Кристофер Нолан, российская певица, заслуженная артистка России Варвара, американская актриса, двукратная обладательница премии Оскар Хилари Суэнк.
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Заголовок открываемого материала
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00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
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