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РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей
РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2023
РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей
Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, за два года выдал самозанятым клиентам ипотек, автокредитов и кредитов наличными на общую сумму пять миллиардов рублей,... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T13:04
2023-07-26T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, за два года выдал самозанятым клиентам ипотек, автокредитов и кредитов наличными на общую сумму пять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Так, по программам ипотечного кредитования банком выдано 2,8 миллиарда рублей, на автокредитование – около 1,5 миллиарда рублей, в рамках беззалогового потребительского кредитования и рефинансирования действующих кредитов – свыше 800 миллионов рублей. Кроме этого, самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Самозанятые граждане могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. В июле 2023 года количество таких клиентов превысило 75 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.
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рнкб (пао), крым, экономика, общество, кредит

РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей

13:04 26.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине.
Знак процента в витрине. - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, за два года выдал самозанятым клиентам ипотек, автокредитов и кредитов наличными на общую сумму пять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Так, по программам ипотечного кредитования банком выдано 2,8 миллиарда рублей, на автокредитование – около 1,5 миллиарда рублей, в рамках беззалогового потребительского кредитования и рефинансирования действующих кредитов – свыше 800 миллионов рублей. Кроме этого, самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении.
Самозанятые граждане могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. В июле 2023 года количество таких клиентов превысило 75 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.
РНКБ (ПАО)КрымЭкономикаОбществоКредит
 
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