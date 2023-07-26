https://crimea.ria.ru/20230726/rnkb-vydal-samozanyatym-klientam-kredity-na-pyat-milliardov-rubley-1130304046.html

РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей

РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2023

РНКБ выдал самозанятым клиентам кредиты на пять миллиардов рублей

Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, за два года выдал самозанятым клиентам ипотек, автокредитов и кредитов наличными на общую сумму пять миллиардов рублей,... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T13:04

2023-07-26T13:04

2023-07-26T13:04

рнкб (пао)

крым

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общество

кредит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Банк РНКБ, входящий в группу ВТБ, за два года выдал самозанятым клиентам ипотек, автокредитов и кредитов наличными на общую сумму пять миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Так, по программам ипотечного кредитования банком выдано 2,8 миллиарда рублей, на автокредитование – около 1,5 миллиарда рублей, в рамках беззалогового потребительского кредитования и рефинансирования действующих кредитов – свыше 800 миллионов рублей. Кроме этого, самозанятые оформили кредитные карты РНКБ с общим лимитом более 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении.Самозанятые граждане могут пользоваться всеми действующими кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. В июле 2023 года количество таких клиентов превысило 75 тысяч человек, пояснили в пресс-службе.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, экономика, общество, кредит