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В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах

В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах

В Крыму за шесть лет удалось снизить уровень фальсифицированной продукции, которая поступает в образовательные учреждения, с восьмидесяти до двух процентов. Об... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T20:48

2023-07-19T20:48

2023-07-19T20:48

олег егоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за шесть лет удалось снизить уровень фальсифицированной продукции, которая поступает в образовательные учреждения, с восьмидесяти до двух процентов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сказал председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров.По его словам, поставка питания и услуг питания в детские сады, больницы и социальные учреждения – требует постоянного внимания, поэтому в ближайшее время планируется создать комиссию, которая будет заниматься общественным контролем в сфере государственных и муниципальных закупок.Основные нарушения, которые выявляются в сфере закупок, касаются приобретения продукции по завышенными ценам, нарушения антимонопольного законодательства, есть также факты поставок фальсифицированной продукции, уточнил Егоров.Выявление и устранение нарушений направлены, прежде всего, на обеспечение качественными продуктами питания и условий питания детей, сказал он. И напомнил, что на все поверки предпринимателей сегодня наложен мораторий, поэтому если потребители не будут сами заниматься контролем, то они рискуют быть обманутыми.Ранее также сообщалось, что в Крыму за год значительно сократилось количество фальсифицированных и некачественных продуктов питания, поступающих в бюджетные учреждения.Среди учреждений, которые чаще всего ведут неэффективные муниципальные закупки, эксперт назвал больницы, интернаты, школы-интернаты и санатории. При этом эксперт отметил высокий уровень финансирования всех бюджетных учреждений и тот факт, что у них есть все средства для отбора более качественной и, соответственно, дорогой продукции, и даже для повышения стоимости контракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты КрымаКрымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистикеФальсификатом признано 90% мороженого в России – исследование

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег егоров, образование в крыму и севастополе, общественная палата крыма, общество, крым, новости крыма