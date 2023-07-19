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В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах
В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах
В Крыму за шесть лет удалось снизить уровень фальсифицированной продукции, которая поступает в образовательные учреждения, с восьмидесяти до двух процентов. Об... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T20:48
2023-07-19T20:48
олег егоров
образование в крыму и севастополе
общественная палата крыма
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за шесть лет удалось снизить уровень фальсифицированной продукции, которая поступает в образовательные учреждения, с восьмидесяти до двух процентов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сказал председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров.По его словам, поставка питания и услуг питания в детские сады, больницы и социальные учреждения – требует постоянного внимания, поэтому в ближайшее время планируется создать комиссию, которая будет заниматься общественным контролем в сфере государственных и муниципальных закупок.Основные нарушения, которые выявляются в сфере закупок, касаются приобретения продукции по завышенными ценам, нарушения антимонопольного законодательства, есть также факты поставок фальсифицированной продукции, уточнил Егоров.Выявление и устранение нарушений направлены, прежде всего, на обеспечение качественными продуктами питания и условий питания детей, сказал он. И напомнил, что на все поверки предпринимателей сегодня наложен мораторий, поэтому если потребители не будут сами заниматься контролем, то они рискуют быть обманутыми.Ранее также сообщалось, что в Крыму за год значительно сократилось количество фальсифицированных и некачественных продуктов питания, поступающих в бюджетные учреждения.Среди учреждений, которые чаще всего ведут неэффективные муниципальные закупки, эксперт назвал больницы, интернаты, школы-интернаты и санатории. При этом эксперт отметил высокий уровень финансирования всех бюджетных учреждений и тот факт, что у них есть все средства для отбора более качественной и, соответственно, дорогой продукции, и даже для повышения стоимости контракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Александр Форманчук переизбран главой Общественной палаты КрымаКрымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистикеФальсификатом признано 90% мороженого в России – исследование
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олег егоров, образование в крыму и севастополе, общественная палата крыма, общество, крым, новости крыма
В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах

В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах

20:48 19.07.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДети читают в детском саду
Дети читают в детском саду - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму за шесть лет удалось снизить уровень фальсифицированной продукции, которая поступает в образовательные учреждения, с восьмидесяти до двух процентов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сказал председатель комиссии Общественной палаты Республики Крым по общественному контролю и защите прав потребителей Олег Егоров.
"В 2016-2017 годах уровень фальсифицированной продукции в образовательных учреждениях составлял около 80%, но нам удалось снизить его до 2%, сегодня это очень редкие случаи", - сказал Егоров.
По его словам, поставка питания и услуг питания в детские сады, больницы и социальные учреждения – требует постоянного внимания, поэтому в ближайшее время планируется создать комиссию, которая будет заниматься общественным контролем в сфере государственных и муниципальных закупок.
"В прошлом году в Республике Крым в сфере госзакупок было освоено более 155 млрд рублей, что является лакомым кусочком для недобросовестных поставщиков и заказчиков", - отметил он.
Основные нарушения, которые выявляются в сфере закупок, касаются приобретения продукции по завышенными ценам, нарушения антимонопольного законодательства, есть также факты поставок фальсифицированной продукции, уточнил Егоров.
Выявление и устранение нарушений направлены, прежде всего, на обеспечение качественными продуктами питания и условий питания детей, сказал он. И напомнил, что на все поверки предпринимателей сегодня наложен мораторий, поэтому если потребители не будут сами заниматься контролем, то они рискуют быть обманутыми.
Ранее также сообщалось, что в Крыму за год значительно сократилось количество фальсифицированных и некачественных продуктов питания, поступающих в бюджетные учреждения.
Среди учреждений, которые чаще всего ведут неэффективные муниципальные закупки, эксперт назвал больницы, интернаты, школы-интернаты и санатории. При этом эксперт отметил высокий уровень финансирования всех бюджетных учреждений и тот факт, что у них есть все средства для отбора более качественной и, соответственно, дорогой продукции, и даже для повышения стоимости контракта.
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