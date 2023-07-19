https://crimea.ria.ru/20230719/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-iyulya-1130181086.html
Главные события и заявления дня: 19 июля
Главные события и заявления дня: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Главные события и заявления дня: 19 июля
Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T22:18
2023-07-19T22:18
2023-07-19T22:19
главное за день
в мире
политика
общество
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950800_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7c1a1e5b85225f0b8898f209c419bb8b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Ход СВО: достижения армии России и потери противника. Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Условия возвращения России в зерновую сделкуРоссия рассмотрит возможность вернуться в зерновую сделку при условии, что будут в полном объеме учтены и реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия страны в черноморской инициативе.Также должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и производства удобрений, решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечены условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства. В том числе – восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Также должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.Назван размер убытков российских аграриев и производителей удобренийРоссийские аграрии понесли ущерб в размере 1,2 млрд долларов из-за невыполнения странами запада условий зерновой сделки. Кроме того, рост стоимости фрахта судов для перевозки, международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза.В Минобороны сделали заявление по идущим в Украину судамВсе суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.Потери ВСУ и продвижение российский войскСемь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа.В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. Также в ночь на среду российские военные нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в КрымуПрезидент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. Он подчеркнул, что "с причинами пожара надо будет разобраться".Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма.
https://crimea.ria.ru/20230719/rossiya-v-sostoyanii-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovykh-rynkakh--putin-1130181696.html
https://crimea.ria.ru/20230719/moschnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-u-odessy-i-aviabaze-kanatovo-1130169377.html
https://crimea.ria.ru/20230719/seriya-vzryvov-v-odesse-kieve-i-drugikh-gorodakh-ukrainy--chto-izvestno-1130161968.html
https://crimea.ria.ru/20230719/razvedka-ukrainy-vzyala-otvetstvennost-za-pozhar-na-kirovskom-poligone-1130161292.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129950800_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7fba95d404066e61112189f196ed595c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, в мире, политика, общество, сво
Главные события и заявления дня: 19 июля
Главные события и заявления среды, 19 июля
22:18 19.07.2023 (обновлено: 22:19 19.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Ход СВО: достижения армии России и потери противника. Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Условия возвращения России в зерновую сделку
Россия рассмотрит
возможность вернуться в зерновую сделку при условии, что будут в полном объеме учтены и реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия страны в черноморской инициативе.
"В первую очередь, это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT", – сказал Путин.
Также должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и производства удобрений, решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечены условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства. В том числе – восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Также должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.
Назван размер убытков российских аграриев и производителей удобрений
Российские аграрии понесли ущерб в размере 1,2 млрд долларов из-за невыполнения странами запада условий зерновой сделки. Кроме того, рост стоимости фрахта судов для перевозки, международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза.
"С аналогичной проблемой столкнулись производители удобрений. Их потери –
порядка 1,6 млрд долларов", – сообщил
президент России Владимир Путин. В частности, стоимость импортных запчастей для оборудования и оборудование в целом выросло на 40%, отметил он. Президент также подчеркнул
, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.
В Минобороны сделали заявление по идущим в Украину судам
Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
"Страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Также ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства", – сообщили
в Минобороны РФ.
Потери ВСУ и продвижение российский войск
Семь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника
превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа.
В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск
составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.
Кроме того, ВКС России сбили
украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. Также в ночь на среду российские военные нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы
, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. Он подчеркнул, что "с причинами пожара надо будет разобраться".
"Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то конечно необходимо сделать все, чтобы решить эти задачи", – сказал Путин. Он также отметил, что необходимо "быть очень аккуратными сейчас".
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил
, что президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма.