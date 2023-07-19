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Главные события и заявления дня: 19 июля

Главные события и заявления дня: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Главные события и заявления дня: 19 июля

Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T22:18

2023-07-19T22:18

2023-07-19T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Ход СВО: достижения армии России и потери противника. Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Условия возвращения России в зерновую сделкуРоссия рассмотрит возможность вернуться в зерновую сделку при условии, что будут в полном объеме учтены и реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия страны в черноморской инициативе.Также должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и производства удобрений, решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечены условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства. В том числе – восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Также должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.Назван размер убытков российских аграриев и производителей удобренийРоссийские аграрии понесли ущерб в размере 1,2 млрд долларов из-за невыполнения странами запада условий зерновой сделки. Кроме того, рост стоимости фрахта судов для перевозки, международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза.В Минобороны сделали заявление по идущим в Украину судамВсе суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.Потери ВСУ и продвижение российский войскСемь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа.В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. Также в ночь на среду российские военные нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в КрымуПрезидент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. Он подчеркнул, что "с причинами пожара надо будет разобраться".Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма.

https://crimea.ria.ru/20230719/rossiya-v-sostoyanii-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovykh-rynkakh--putin-1130181696.html

https://crimea.ria.ru/20230719/moschnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-u-odessy-i-aviabaze-kanatovo-1130169377.html

https://crimea.ria.ru/20230719/seriya-vzryvov-v-odesse-kieve-i-drugikh-gorodakh-ukrainy--chto-izvestno-1130161968.html

https://crimea.ria.ru/20230719/razvedka-ukrainy-vzyala-otvetstvennost-za-pozhar-na-kirovskom-poligone-1130161292.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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