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Главные события и заявления дня: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Главные события и заявления дня: 19 июля
Главные события и заявления дня: 19 июля - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Главные события и заявления дня: 19 июля
Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T22:18
2023-07-19T22:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Ход СВО: достижения армии России и потери противника. Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Условия возвращения России в зерновую сделкуРоссия рассмотрит возможность вернуться в зерновую сделку при условии, что будут в полном объеме учтены и реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия страны в черноморской инициативе.Также должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и производства удобрений, решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечены условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства. В том числе – восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Также должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.Назван размер убытков российских аграриев и производителей удобренийРоссийские аграрии понесли ущерб в размере 1,2 млрд долларов из-за невыполнения странами запада условий зерновой сделки. Кроме того, рост стоимости фрахта судов для перевозки, международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза.В Минобороны сделали заявление по идущим в Украину судамВсе суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.Потери ВСУ и продвижение российский войскСемь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа.В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. Также в ночь на среду российские военные нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в КрымуПрезидент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. Он подчеркнул, что "с причинами пожара надо будет разобраться".Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма.
https://crimea.ria.ru/20230719/rossiya-v-sostoyanii-zamestit-ukrainskoe-zerno-na-mirovykh-rynkakh--putin-1130181696.html
https://crimea.ria.ru/20230719/moschnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-u-odessy-i-aviabaze-kanatovo-1130169377.html
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https://crimea.ria.ru/20230719/razvedka-ukrainy-vzyala-otvetstvennost-za-pozhar-na-kirovskom-poligone-1130161292.html
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главное за день, в мире, политика, общество, сво
Главные события и заявления дня: 19 июля

Главные события и заявления среды, 19 июля

22:18 19.07.2023 (обновлено: 22:19 19.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Владимир Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку и сумму ущерба российских аграриев из-за нарушения западными странами ее условий. Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Ход СВО: достижения армии России и потери противника. Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Условия возвращения России в зерновую сделку

Россия рассмотрит возможность вернуться в зерновую сделку при условии, что будут в полном объеме учтены и реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия страны в черноморской инициативе.
"В первую очередь, это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT", – сказал Путин.
Также должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и производства удобрений, решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечены условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства. В том числе – восстановлена работа аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Также должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью.

Назван размер убытков российских аграриев и производителей удобрений

Российские аграрии понесли ущерб в размере 1,2 млрд долларов из-за невыполнения странами запада условий зерновой сделки. Кроме того, рост стоимости фрахта судов для перевозки, международных финансовых расчетов и других транзакций привели к падению рентабельности поставок в два раза.
"С аналогичной проблемой столкнулись производители удобрений. Их потери порядка 1,6 млрд долларов", – сообщил президент России Владимир Путин. В частности, стоимость импортных запчастей для оборудования и оборудование в целом выросло на 40%, отметил он. Президент также подчеркнул, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.
Уборка зерновых на Юге России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
21:28
Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин

В Минобороны сделали заявление по идущим в Украину судам

Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
"Страны, под флагом которых будут проходить такие суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима. Также ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства", – сообщили в Минобороны РФ.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
14:32
Мощные удары нанесены по военным объектам у Одессы и авиабазе Канатово
Потери ВСУ и продвижение российский войск
Семь украинских складов с боеприпасами уничтожили российские военные на Запорожском направлении. Потери противника превысили 170 боевиков и 18 единиц тяжелой техники. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа.
В Харьковской области российские войска полностью овладели железнодорожной станцией Молчаново. Продвижение наступающих подразделений Западной группировки войск составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.
Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-25 в Донецкой Народной Республике, а в Харьковской области средствами противовоздушной обороны сбит украинский вертолет Ми-8. Также в ночь на среду российские военные нанесли удары крылатыми ракетами по военным и топливным объектам в районе Одессы, а также по авиабазе Канатово воздушных сил Украины.
Пожарные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины работают над тушением пожара в Киеве
11:04
Серия взрывов в Одессе, Киеве и других городах Украины – что известно
Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
Президент России Владимир Путин отреагировал на произошедшее в среду ЧП на войсковом полигоне в Крыму. Он подчеркнул, что "с причинами пожара надо будет разобраться".
"Что касается помощи людям и обеспечения их безопасности, то конечно необходимо сделать все, чтобы решить эти задачи", – сказал Путин. Он также отметил, что необходимо "быть очень аккуратными сейчас".
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма.
Ситуация на войсковом полигоне в Кировском районе Крыма. 19 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
10:49
Разведка Украины взяла ответственность за пожар на кировском полигоне
 
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Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. Онлайн09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. Онлайн08:24
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Заголовок открываемого материала
22:18Главные события и заявления дня: 19 июля
22:08Главные новости Крыма: 19 июля
22:00Путин назвал условия возвращения России к обсуждению зерновой сделки
21:28Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
21:14Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды
21:08Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки
20:48В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах
20:20В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса
20:02Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
19:45Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
19:41В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
19:31В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины
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18:47В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
18:28Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам
18:14Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
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