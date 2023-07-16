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Главные события и заявления дня: 16 июля

Главные события и заявления дня: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Главные события и заявления дня: 16 июля

Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствия. Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на Украине. ВСУ предприняли около 20... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T19:59

2023-07-16T19:59

2023-07-16T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствия. Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на Украине. ВСУ предприняли около 20 атак на линии соприкосновения. Власти Херсонщины оценили возможность восстановить Каховскую ГЭС. Потопы на Кубани: разлившаяся река "зашла" в сотни домовладений. Во Франции умерла легендарная Джейн Биркин. Московские ученые нашли в Крыму "голову" Боспорского царя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствияНочью Севастополь атаковали несколько украинских беспилотников. Попытки прорыва осуществлялись на подходах к городу с моря, с трех сторон: на юго-западе, западе и юго-востоке. Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил об уничтожении еще одного БПЛА. Комментарии относительно инцидента позже дали в Минобороны РФ. Позже власти сообщили о еще одном дроне, подавленном средствами РЭБ. В городе временно остановили весь морской транспорт. ВСУ предприняли около 20 атак на линии соприкосновенияУкраинские войска предприняли 18 попыток атаковать российские силы на двух направлениях. Кроме того, форсировать Днепр направились 5 лодок ВСУ.О ситуации в зоне СВО, потерях противника и уничтоженном вооружении Киева сообщили в Минобороны. Также ВСУ десятки раз обстреляли Херсонщину и Белгородчину – среди мирных людей новые жертвы. Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на УкраинеВС РФ пока не применяли кассетные боеприпасы в ходе конфликта на Украине, но, если Киев сделает это, Россия ответит зеркально. Об том в интервью заявил президент РФ Владимир Путин. Власти Херсонщины оценили возможность восстановить Каховскую ГЭСКаховская ГЭС, от которой зависит орошение степей трех регионов, в том числе в Крыму, будет восстановлена однозначно. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Потопы на Кубани: разлившаяся река "зашла" в сотни домовладенийНа Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила в Туапсинском районе около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий. Подробностями о ситуации поделились муниципальные власти. Во Франции умерла легендарная Джейн БиркинВ Париже сообщили о смерти певицы и актрисы Джейн Биркин.

https://crimea.ria.ru/20230716/ugroza-tsunami-obyavlena-posle-moschnogo-zemletryaseniya-u-beregov-alyaski-1130086559.html

https://crimea.ria.ru/20230716/kogda-snimut-stroitelnye-lesa-s-istoricheskikh-zdaniy-v-tsentre-kerchi-1130005044.html

https://crimea.ria.ru/20230716/v-moskve-prokhozhie-nashli-godovalogo-mladentsa-na-ulitse-1130090226.html

https://crimea.ria.ru/20230716/unikalnyy-artefakt-pod-kerchyu-nashli-golovu-statui-bosporskogo-tsarya-1130088170.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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