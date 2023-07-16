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Главные события и заявления дня: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Главные события и заявления дня: 16 июля
Главные события и заявления дня: 16 июля - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Главные события и заявления дня: 16 июля
Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствия. Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на Украине. ВСУ предприняли около 20... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T19:59
2023-07-16T19:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствия. Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на Украине. ВСУ предприняли около 20 атак на линии соприкосновения. Власти Херсонщины оценили возможность восстановить Каховскую ГЭС. Потопы на Кубани: разлившаяся река "зашла" в сотни домовладений. Во Франции умерла легендарная Джейн Биркин. Московские ученые нашли в Крыму "голову" Боспорского царя.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствияНочью Севастополь атаковали несколько украинских беспилотников. Попытки прорыва осуществлялись на подходах к городу с моря, с трех сторон: на юго-западе, западе и юго-востоке. Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил об уничтожении еще одного БПЛА. Комментарии относительно инцидента позже дали в Минобороны РФ. Позже власти сообщили о еще одном дроне, подавленном средствами РЭБ. В городе временно остановили весь морской транспорт. ВСУ предприняли около 20 атак на линии соприкосновенияУкраинские войска предприняли 18 попыток атаковать российские силы на двух направлениях. Кроме того, форсировать Днепр направились 5 лодок ВСУ.О ситуации в зоне СВО, потерях противника и уничтоженном вооружении Киева сообщили в Минобороны. Также ВСУ десятки раз обстреляли Херсонщину и Белгородчину – среди мирных людей новые жертвы. Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на УкраинеВС РФ пока не применяли кассетные боеприпасы в ходе конфликта на Украине, но, если Киев сделает это, Россия ответит зеркально. Об том в интервью заявил президент РФ Владимир Путин. Власти Херсонщины оценили возможность восстановить Каховскую ГЭСКаховская ГЭС, от которой зависит орошение степей трех регионов, в том числе в Крыму, будет восстановлена однозначно. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Потопы на Кубани: разлившаяся река "зашла" в сотни домовладенийНа Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила в Туапсинском районе около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий. Подробностями о ситуации поделились муниципальные власти. Во Франции умерла легендарная Джейн БиркинВ Париже сообщили о смерти певицы и актрисы Джейн Биркин.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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главное за день, новости, общество, политика, сво, украина
Главные события и заявления дня: 16 июля

Главные события и заявления воскресенья, 16 июля

19:59 16.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствия. Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на Украине. ВСУ предприняли около 20 атак на линии соприкосновения. Власти Херсонщины оценили возможность восстановить Каховскую ГЭС. Потопы на Кубани: разлившаяся река "зашла" в сотни домовладений. Во Франции умерла легендарная Джейн Биркин. Московские ученые нашли в Крыму "голову" Боспорского царя.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ночная атака беспилотников на Севастополь: последствия

Ночью Севастополь атаковали несколько украинских беспилотников. Попытки прорыва осуществлялись на подходах к городу с моря, с трех сторон: на юго-западе, западе и юго-востоке.
Позже губернатор региона Михаил Развожаев сообщил об уничтожении еще одного БПЛА.
Комментарии относительно инцидента позже дали в Минобороны РФ.
Позже власти сообщили о еще одном дроне, подавленном средствами РЭБ. В городе временно остановили весь морской транспорт.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
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Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Аляски

ВСУ предприняли около 20 атак на линии соприкосновения

Украинские войска предприняли 18 попыток атаковать российские силы на двух направлениях. Кроме того, форсировать Днепр направились 5 лодок ВСУ.
О ситуации в зоне СВО, потерях противника и уничтоженном вооружении Киева сообщили в Минобороны.
Также ВСУ десятки раз обстреляли Херсонщину и Белгородчину – среди мирных людей новые жертвы.
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
16:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда снимут строительные леса  с исторических зданий в центре Керчи 

Путин заявил о готовности России применить кассетные боеприпасы на Украине

ВС РФ пока не применяли кассетные боеприпасы в ходе конфликта на Украине, но, если Киев сделает это, Россия ответит зеркально. Об том в интервью заявил президент РФ Владимир Путин.

Власти Херсонщины оценили возможность восстановить Каховскую ГЭС

Каховская ГЭС, от которой зависит орошение степей трех регионов, в том числе в Крыму, будет восстановлена однозначно. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В Москве прохожие нашли лежащего в траве у многовквартирного дома годовалого малыша
16:35
В Москве прохожие нашли годовалого младенца на улице

Потопы на Кубани: разлившаяся река "зашла" в сотни домовладений

На Кубани вышедшая из берегов река Нечепсухо подтопила в Туапсинском районе около 300 придомовых территорий, более 80 домов и санаторий. Подробностями о ситуации поделились муниципальные власти.

Во Франции умерла легендарная Джейн Биркин

В Париже сообщили о смерти певицы и актрисы Джейн Биркин.
Уникальную находку на городище Артезиан на востоке Крыма извлекли из хозяйственной ямы
13:49
Уникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя
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