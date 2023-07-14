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Какой сегодня праздник: 14 июля

Какой сегодня праздник: 14 июля - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Какой сегодня праздник: 14 июля

Православные верующие вспоминают братьев-врачевателей Косьму и Дамиана, во Франции отмечают День взятия Бастилии, а еще 14 июля день недели воскресенье... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Православные верующие вспоминают братьев-врачевателей Косьму и Дамиана, во Франции отмечают День взятия Бастилии, а еще 14 июля день недели воскресенье официально стал выходным днем.Что празднуют в миреПравославные в этот день чтут память врачевателей и чудотворцев братьев Косьмы и Дамиана, живших и принявших мученическую смерть в Риме при императоре Марке Аврелии Карине, правившем в 283-285 годах. Кстати, в 20 км от Алушты в Крыму есть Космо-Дамиановский монастырь - место паломничества. Монастырь основан в 1856 году близ источника Савлух-Су, возле которого, по легенде, Косьма и Дамиан поселились во время гонений на молодую христианскую веру в III веке до нашей эры. Источник существует до сих пор, к нему едут верующие в надежде на исцеление.В ряде стран 14 июля отмечают День нудистов. Знаменитому русскому и советскому поэту Максимилиану Волошину, кстати, приписывают создание движения нудистов в России. А еще говорят, что именно он открыл первый в стране пляж для желающих отдыхать без одежды - в Коктебеле.Еще сегодня можно отметить День смородины, Всемирный день жареного мяса, День придумывания 27 слов на букву "О". Или присоединиться к французам, отмечающим День взятия Бастилии.Знаменательные события14 июля в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый автомобиль отечественного производства с двигателем внутреннего сгорания. Двигатель и трансмиссия были изготовлены заводом изобретателя и лейтенанта Российского Флота Евгения Яковлева, корпус, ходовая часть и колеса - фабрикой дворянина и предпринимателя Петра Фрезе.В 1897 году в Российской империи день недели воскресенье был объявлен официальным выходным днем. До этого русское законодательство не содержало в себе общего воспрещения воскресной работы.В 1952 году американская компания General Motors, объявила об установке в машинах первых в мире кондиционеров. Первым серийным легковым автомобилем с охлаждающей системой стал Packard 12 Sedan, представленный широкой публике в 1939 году на автосалоне в Чикаго.Кто родилсяВ 1862 году родился австрийский художник Густав Климт - один из самых ярких представителей венского модерна. Его произведения созданы в основном в стиле символизма и эротизма. Климт изображал в основном женщин. Если на картине оказывался мужчина, его лица художник не показывал.14 июля свой день рождения отмечает ирландский боец смешанных боевых искусств, выступавший также в профессиональном боксе Конор Энтони Макгрегор. 6 октября 2018 года в рамках UFC 229 потерпел поражение от действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приемом сзади.Также 14 июля родились русский государственный деятель и поэт Гавриил Державин, российская певица Пелагея, писательница Полина Дашкова, солист группы The Black Eyed Peas, американский рэпер Taboo.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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