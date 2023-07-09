https://crimea.ria.ru/20230709/kakoy-segodnya-prazdnik-9-iyulya-1129816630.html
Какой сегодня праздник: 9 июля
Какой сегодня праздник: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Какой сегодня праздник: 9 июля
В этот день поздравляют рыбаков и почтальонов, ровно 262 год назад на российский престол взошла Екатерина II – императрица, присоединившая Крым к России. Также... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T00:00
2023-07-09T00:00
2023-07-09T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В этот день поздравляют рыбаков и почтальонов, ровно 262 год назад на российский престол взошла Екатерина II – императрица, присоединившая Крым к России. Также этот день подарил мировому и отечественному кино актеров Тома Хэнкса и Дмитрия Дюжева.Что празднуют в миреНа 9 июля в этом году выпадает День рыбака. Поздравляем всех причастных и делимся фактами по теме: самый крупный из выловленных осетров имел вес 212,28 кг, рекорд по забросу снасти составил 175 метров, а самая продолжительная беспрерывная рыбалка в мире заняла у рекордсмена 32 часа.Еще во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты. Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и обрабатывает порядка 297 млн посылок, обслуживает около 20 млн подписчиков, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Почта России имеет свои логичтические ценры, 42 тысячи почтовых отделений, два магистральных самолета ТУ-204С-100, около 17 тысяч единиц автотранспортной техники и более 700 собственных железнодорожных вагонов.Еще в это воскресенье можно отметить День сахарного печенья, День веры в единорогов, День моды, День фантазий и юмора.Знаменательные событияВ 1762 году в России произошел очередной дворцовый переворот. Его итогом стало свержение императора Петра III и восхождение на престол его супруги Екатерины II. Петра III, не сумевшего помешать перевороту, отослали в Ропшу, где через неделю он скончался, а по одной из версий - был убит Алексеем Орловым.В 1877 году в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.В 1970 году в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина в доме, где с 1924 по 1929 год жил писатель. В этом доме написаны знаменитые "Бегущая по волнам", "Золотая цепь", "Дорога никуда", "Джесси и Моргиана" и множество рассказов.Кто родилсяВ 1933 году родилась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Cыграла яркие роли в фильмах "Поэма о море", "Судьба человека" и других. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон".В 1956 году на свет появился знаменитый американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс. Отец Тома был шеф-поваром местного ресторана, а мать работала в больнице. Хэнкс поступил в Калифорнийский университет в Сакраменто, но оставил учебу ради работы в небольшой актерской группе. Впервые снялся в кино в 1980 году в фильме "Он знает, как вы одиноки". "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар" актеру принесла роль в комедии "Большой" (1988).В 1978 году родился российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев. По окончании режиссерского факультета ГИТИС в 1999 году был принят в труппу Московского ТЮЗа. Спустя год дебютировал в кино, в фильме Александра Атанесяна "24 часа", и в картине "Изгой". Но настоящая известность пришла к Дюжеву после роли Космоса в "Бригаде" (2002).Еще в этот день родились американская артистка и вдова Курта Кобейна Кортни Лав, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 9 июля
Что праздную в России и в мире в воскресенье, 9 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В этот день поздравляют рыбаков и почтальонов, ровно 262 год назад на российский престол взошла Екатерина II – императрица, присоединившая Крым к России. Также этот день подарил мировому и отечественному кино актеров Тома Хэнкса и Дмитрия Дюжева.
Что празднуют в мире
На 9 июля в этом году выпадает День рыбака. Поздравляем всех причастных и делимся фактами по теме: самый крупный из выловленных осетров имел вес 212,28 кг, рекорд по забросу снасти составил 175 метров, а самая продолжительная беспрерывная рыбалка в мире заняла у рекордсмена 32 часа.
Еще во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты. Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и обрабатывает порядка 297 млн посылок, обслуживает около 20 млн подписчиков, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Почта России имеет свои логичтические ценры, 42 тысячи почтовых отделений, два магистральных самолета ТУ-204С-100, около 17 тысяч единиц автотранспортной техники и более 700 собственных железнодорожных вагонов.
Еще в это воскресенье можно отметить День сахарного печенья, День веры в единорогов, День моды, День фантазий и юмора.
Знаменательные события
В 1762 году в России произошел очередной дворцовый переворот. Его итогом стало свержение императора Петра III и восхождение на престол его супруги Екатерины II. Петра III, не сумевшего помешать перевороту, отослали в Ропшу, где через неделю он скончался, а по одной из версий - был убит Алексеем Орловым.
В 1877 году в Уимблдоне стартовал первый чемпионат по теннису, который провел Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.
В 1970 году в Феодосии открыт литературный музей Александра Грина в доме, где с 1924 по 1929 год жил писатель. В этом доме написаны знаменитые "Бегущая по волнам", "Золотая цепь", "Дорога никуда", "Джесси и Моргиана" и множество рассказов.
В 1933 году родилась советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Cыграла яркие роли в фильмах "Поэма о море", "Судьба человека" и других. Всесоюзную известность получила после исполнения роли Натальи в фильме своего учителя Сергея Герасимова "Тихий Дон".
В 1956 году на свет появился знаменитый американский актер, продюсер, режиссер, сценарист и писатель Том Хэнкс. Отец Тома был шеф-поваром местного ресторана, а мать работала в больнице. Хэнкс поступил в Калифорнийский университет в Сакраменто, но оставил учебу ради работы в небольшой актерской группе. Впервые снялся в кино в 1980 году в фильме "Он знает, как вы одиноки". "Золотой глобус" и первую номинацию на "Оскар" актеру принесла роль в комедии "Большой" (1988).
В 1978 году родился российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев. По окончании режиссерского факультета ГИТИС в 1999 году был принят в труппу Московского ТЮЗа. Спустя год дебютировал в кино, в фильме Александра Атанесяна "24 часа", и в картине "Изгой". Но настоящая известность пришла к Дюжеву после роли Космоса в "Бригаде" (2002).
Еще в этот день родились американская артистка и вдова Курта Кобейна Кортни Лав, актриса театра и кино, певица, заслуженная артистка России Екатерина Гусева.