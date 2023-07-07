https://crimea.ria.ru/20230707/rnkb-vydal-bolee-2-mlrd-rubley-lgotnykh-kreditov-po-programme-1764-1129877746.html

РНКБ выдал более 2 млрд рублей льготных кредитов по "Программе 1764"

РНКБ выдал более 2 млрд рублей льготных кредитов по "Программе 1764" - РИА Новости Крым, 07.07.2023

РНКБ выдал более 2 млрд рублей льготных кредитов по "Программе 1764"

Объем средств, выданных РНКБ Банком (ПАО) в рамках государственной программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства № 1764, с... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T12:09

2023-07-07T12:09

2023-07-07T12:09

рнкб (пао)

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крымский бизнес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Объем средств, выданных РНКБ Банком (ПАО) в рамках государственной программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства № 1764, с начала 2023 года превысил два миллиарда рублей, сообщает банк.При этом более 70% таких кредитов были выданы предпринимателям, работающим на территории Республики Крым и Севастополя.В соответствии с условиями Программы 1764, представители бизнеса могут оформить кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке, рассчитываемой как "ключевая ставка +3,5% годовых" для микропредприятий и самозанятых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке, рассчитываемой как "ключевая ставка +2,5% годовых".Оборотный кредит в рамках данной программы можно оформить на сумму до 500 миллионов рублей на срок до трех лет, инвестиционный кредит – до 2 миллиардов рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности – до 10 миллионов рублей на срок до трех лет. При этом заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслей - сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение, деятельность в области здравоохранения и других.Банк РНКБ входит в Группу ВТБ и является участником большинства государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса со сниженной процентной ставкой.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, кредит, общество, экономика, финансы, бизнес, крымский бизнес