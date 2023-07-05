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Какой сегодня праздник: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Какой сегодня праздник: 5 июля
Какой сегодня праздник: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Какой сегодня праздник: 5 июля
В этот день во всем мире чествуют трудоголиков, а девушки примеряют бикини. Ровно 80 лет назад началась битва на Курской дуге. Еще в этот день родился герой... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире чествуют трудоголиков, а девушки примеряют бикини. Ровно 80 лет назад началась битва на Курской дуге. Еще в этот день родился герой Крымской войны адмирал Нахимов.Что празднуют в мире5 июля свой праздник отмечают ответственные и неутомимые трудоголики. Кстати, ученые уверяют, что трудоголизм — это расстройство, которое в первой стадии лечится очень легко: двухнедельным отдыхом. За это время организм способен полностью восстановить силы.В этот же день отмечается Всемирный день бикини. Все потому, что в 1946 году французский инженер Луи Реар впервые предложил миру модель мини-купальника. Наряд был настолько откровенным, что профессиональные модели отказались демонстрировать его на подиуме.Еще сегодня можно отметить День разноцветных носков с пальцами, День механического карандаша и Ульянин день — восточнославянский праздник в честь Святой Иулиании Константинопольской. В этот день нужно идти на рыбалку: хороший улов — к богатому урожаю хлеба.Знаменательные событияВ 1829 году на Урале на Крестовоздвиженском золотом прииске 14-летний крепостной Павел Попов, промывая золото, нашел первый в России алмаз размером в полкарата.В 1841 году британский предприниматель и ненавистник алкоголизма Томас Кук организовал прогулочную поездку по железной дороге для 570 человек, и с тех пор начал рекламировать безалкогольные путешествия. Так появилось первое в мире турагентство.В 1943 году началась битва на Курской дуге. Полуторамесячное сражение окончательно переломило ход Великой Отечественной войны. Победа в Курской битве стала началом стратегического наступления советских войск на запад.В 1986 году в Москве впервые прошли Игры доброй воли — спортивные соревнования, ставшие альтернативой Олимпийским играм.Кто родилсяВ 1704 году (по одной из версий) родился английский кулачный боксер Джон "Джек" Бротон. Его авторству принадлежат первые семь правил бокса. Он также изобрел первые боксерские перчатки.В 1710 году родился российский врач, лейб-медик, тайный советник Павел Кондоиди. Он ввел в российскую медицину понятие истории болезни, обязательное вскрытие для определения причин смерти, учредил первую медицинскую библиотеку и первые акушерские школы.В 1802 году в Смоленской губернии родился Павел Нахимов — будущий адмирал русского флота, разгромивший турок в Синопской битве. Защитник Севастополя во время Крымской войны, он был смертельно ранен на одном из укреплений города. Погребен в усыпальнице адмиралов во Владимирском соборе в центре Севастополя.В 1901 году родился советский актер и режиссер театра Сергей Образцов. Среди его лучших постановок — "Каштанка", "По щучьему велению", а также "Ночь перед рождеством", "Божественная комедия", "Дон Жуан". Лауреат Ленинской и Сталинской премий.В 1918 году родилась советская спортсменка Мария Исакова. Первая трехкратная чемпионка мира по классическому многоборью, абсолютная шестикратная чемпионка СССР по скоростному бегу на коньках. Ей принадлежит мировой рекорд на дистанции в 1500 метров.Также в этот день родились деятельница немецкого и международного коммунистического движения Клара Цеткин, актриса Алла Будницкая, актер Андрей Зибров, телеведущая Тутта Ларсен.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 5 июля

Что празднуют в России и в мире в среду, 5 июля

00:00 05.07.2023
 
© РИА Новости . Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкКупальник бикини
Купальник бикини - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости . Жюльен Маттиа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире чествуют трудоголиков, а девушки примеряют бикини. Ровно 80 лет назад началась битва на Курской дуге. Еще в этот день родился герой Крымской войны адмирал Нахимов.

Что празднуют в мире

5 июля свой праздник отмечают ответственные и неутомимые трудоголики. Кстати, ученые уверяют, что трудоголизм — это расстройство, которое в первой стадии лечится очень легко: двухнедельным отдыхом. За это время организм способен полностью восстановить силы.
В этот же день отмечается Всемирный день бикини. Все потому, что в 1946 году французский инженер Луи Реар впервые предложил миру модель мини-купальника. Наряд был настолько откровенным, что профессиональные модели отказались демонстрировать его на подиуме.
Еще сегодня можно отметить День разноцветных носков с пальцами, День механического карандаша и Ульянин день — восточнославянский праздник в честь Святой Иулиании Константинопольской. В этот день нужно идти на рыбалку: хороший улов — к богатому урожаю хлеба.

Знаменательные события

В 1829 году на Урале на Крестовоздвиженском золотом прииске 14-летний крепостной Павел Попов, промывая золото, нашел первый в России алмаз размером в полкарата.
В 1841 году британский предприниматель и ненавистник алкоголизма Томас Кук организовал прогулочную поездку по железной дороге для 570 человек, и с тех пор начал рекламировать безалкогольные путешествия. Так появилось первое в мире турагентство.
В 1943 году началась битва на Курской дуге. Полуторамесячное сражение окончательно переломило ход Великой Отечественной войны. Победа в Курской битве стала началом стратегического наступления советских войск на запад.
В 1986 году в Москве впервые прошли Игры доброй воли — спортивные соревнования, ставшие альтернативой Олимпийским играм.

Кто родился

В 1704 году (по одной из версий) родился английский кулачный боксер Джон "Джек" Бротон. Его авторству принадлежат первые семь правил бокса. Он также изобрел первые боксерские перчатки.
В 1710 году родился российский врач, лейб-медик, тайный советник Павел Кондоиди. Он ввел в российскую медицину понятие истории болезни, обязательное вскрытие для определения причин смерти, учредил первую медицинскую библиотеку и первые акушерские школы.
В 1802 году в Смоленской губернии родился Павел Нахимов — будущий адмирал русского флота, разгромивший турок в Синопской битве. Защитник Севастополя во время Крымской войны, он был смертельно ранен на одном из укреплений города. Погребен в усыпальнице адмиралов во Владимирском соборе в центре Севастополя.
В 1901 году родился советский актер и режиссер театра Сергей Образцов. Среди его лучших постановок — "Каштанка", "По щучьему велению", а также "Ночь перед рождеством", "Божественная комедия", "Дон Жуан". Лауреат Ленинской и Сталинской премий.
В 1918 году родилась советская спортсменка Мария Исакова. Первая трехкратная чемпионка мира по классическому многоборью, абсолютная шестикратная чемпионка СССР по скоростному бегу на коньках. Ей принадлежит мировой рекорд на дистанции в 1500 метров.
Также в этот день родились деятельница немецкого и международного коммунистического движения Клара Цеткин, актриса Алла Будницкая, актер Андрей Зибров, телеведущая Тутта Ларсен.
Праздники и памятные датыНовостиОбщество
 
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