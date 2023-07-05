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Главные события и заявления дня: 5 июля

Главные события и заявления дня: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Главные события и заявления дня: 5 июля

Обстрелы приграничья и новых регионов России со стороны ВСУ усилились. В Кремле оценили угрозу украинской диверсии на ЗАЭС, а в МАГАТЭ просят доступ на станцию, РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T22:18

2023-07-05T22:18

2023-07-05T22:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Обстрелы приграничья и новых регионов России со стороны ВСУ усилились. В Кремле оценили угрозу украинской диверсии на ЗАЭС, а в МАГАТЭ просят доступ на станцию, чтобы проверить наличие мин. В Киеве неонацист захватил заложника в суде и покончил с собой. На освобожденных территориях РФ готовятся к выборам, а в Минобороны прокомментировали заявление британского адмирала.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-СахалинскеСотрудники ФСБ России задержали сторонника украинского неонацизма, который готовил теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ."Предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы и в военном комиссариате. Задержан россиянин 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма", - рассказали в ведомстве.Обстрелы приграничья и новых регионовУкраинские боевики продолжают обстрелы Белгородской и Курской областей, а также мирных городов новых регионов. В Белгородской области под огнем из РСЗО "Град" оказался город Валуйки, пострадала женщина. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу, всего было 15 прилетов. В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино. Серьезные повреждения получило здание школы. Позже в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом.Кроме того, ракетный удар был нанесен по зданию администрации Волновахи ДНР. Погибших нет, ранения получили три сотрудника. А в Бердянске зафиксирована серия взрывов - система ПВО сбила вражеские цели.В Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭСПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется угроза совершения диверсии со стороны киевских властей.В МАГАТЭ просят дополнительный доступ на ЗАЭСВ Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, специалисты МАГАТЭ на атомной электростанции осматривали отдельные участки, совершали регулярные обходы, но никаких признаков мин или взрывчатки не обнаружили.Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде КиеваАктивист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что он покончил с собой.В офисе генерального прокурора Украины добавили, что по факту попытки бегства из-под стражи, совершенной общеопасным способом, начато досудебное расследование.Выборы в Херсонской области будут проходить три дняВыборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову."Оснований для переноса выборов на данный момент нет. Принято решение, что они будут проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября 2023 года", — заявила она.В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии РоссииВоенное ведомство в официальном Telegram-канале опубликовало комментарий к заявлению начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина. Накануне британский эксперт заявил о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности. Подобные заявления "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".

https://crimea.ria.ru/20230705/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-administratsii-volnovakhi-v-dnr--chto-izvestno-1129833807.html

https://crimea.ria.ru/20230705/ustroivshiy-vzryvy-v-sude-kieva-neonatsist-podorval-sebya-1129834032.html

https://crimea.ria.ru/20230705/v-minoborony-otvetili-britanskomu-admiralu-na-otsenku-poter-armii-rossii-1129833173.html

донецкая народная республика (днр)

киев

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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