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Главные события и заявления дня: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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Главные события и заявления дня: 5 июля
Главные события и заявления дня: 5 июля - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Главные события и заявления дня: 5 июля
Обстрелы приграничья и новых регионов России со стороны ВСУ усилились. В Кремле оценили угрозу украинской диверсии на ЗАЭС, а в МАГАТЭ просят доступ на станцию, РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T22:18
2023-07-05T22:18
главное за день
новости
сво
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
обстрелы всу
обстрелы курской области
обстрелы белгородской области
происшествия
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Обстрелы приграничья и новых регионов России со стороны ВСУ усилились. В Кремле оценили угрозу украинской диверсии на ЗАЭС, а в МАГАТЭ просят доступ на станцию, чтобы проверить наличие мин. В Киеве неонацист захватил заложника в суде и покончил с собой. На освобожденных территориях РФ готовятся к выборам, а в Минобороны прокомментировали заявление британского адмирала.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-СахалинскеСотрудники ФСБ России задержали сторонника украинского неонацизма, который готовил теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ."Предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы и в военном комиссариате. Задержан россиянин 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма", - рассказали в ведомстве.Обстрелы приграничья и новых регионовУкраинские боевики продолжают обстрелы Белгородской и Курской областей, а также мирных городов новых регионов. В Белгородской области под огнем из РСЗО "Град" оказался город Валуйки, пострадала женщина. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу, всего было 15 прилетов. В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино. Серьезные повреждения получило здание школы. Позже в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом.Кроме того, ракетный удар был нанесен по зданию администрации Волновахи ДНР. Погибших нет, ранения получили три сотрудника. А в Бердянске зафиксирована серия взрывов - система ПВО сбила вражеские цели.В Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭСПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется угроза совершения диверсии со стороны киевских властей.В МАГАТЭ просят дополнительный доступ на ЗАЭСВ Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, специалисты МАГАТЭ на атомной электростанции осматривали отдельные участки, совершали регулярные обходы, но никаких признаков мин или взрывчатки не обнаружили.Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде КиеваАктивист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что он покончил с собой.В офисе генерального прокурора Украины добавили, что по факту попытки бегства из-под стражи, совершенной общеопасным способом, начато досудебное расследование.Выборы в Херсонской области будут проходить три дняВыборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову."Оснований для переноса выборов на данный момент нет. Принято решение, что они будут проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября 2023 года", — заявила она.В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии РоссииВоенное ведомство в официальном Telegram-канале опубликовало комментарий к заявлению начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина. Накануне британский эксперт заявил о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности. Подобные заявления "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".
https://crimea.ria.ru/20230705/vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-administratsii-volnovakhi-v-dnr--chto-izvestno-1129833807.html
https://crimea.ria.ru/20230705/ustroivshiy-vzryvy-v-sude-kieva-neonatsist-podorval-sebya-1129834032.html
https://crimea.ria.ru/20230705/v-minoborony-otvetili-britanskomu-admiralu-na-otsenku-poter-armii-rossii-1129833173.html
донецкая народная республика (днр)
киев
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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главное за день, новости, сво, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, обстрелы всу, обстрелы курской области, обстрелы белгородской области, происшествия, киев, минобороны украины, заэс (запорожская атомная электростанция), магатэ
Главные события и заявления дня: 5 июля

Главные события и заявления среды, 5 июля

22:18 05.07.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела города Валуйки Белгородской области
Последствия обстрела города Валуйки Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Обстрелы приграничья и новых регионов России со стороны ВСУ усилились. В Кремле оценили угрозу украинской диверсии на ЗАЭС, а в МАГАТЭ просят доступ на станцию, чтобы проверить наличие мин. В Киеве неонацист захватил заложника в суде и покончил с собой. На освобожденных территориях РФ готовятся к выборам, а в Минобороны прокомментировали заявление британского адмирала.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ФСБ предотвратила теракты Украины в Южно-Сахалинске
Сотрудники ФСБ России задержали сторонника украинского неонацизма, который готовил теракты на объекте энергосистемы и в военном комиссариате Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
"Предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы и в военном комиссариате. Задержан россиянин 1980 года рождения, являющийся сторонником украинского неонацизма", - рассказали в ведомстве.
Обстрелы приграничья и новых регионов
Украинские боевики продолжают обстрелы Белгородской и Курской областей, а также мирных городов новых регионов. В Белгородской области под огнем из РСЗО "Град" оказался город Валуйки, пострадала женщина. Система ПВО сбила три цели на подлете к городу, всего было 15 прилетов.
В Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино. Серьезные повреждения получило здание школы. Позже в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ загорелся многоквартирный дом.
Кроме того, ракетный удар был нанесен по зданию администрации Волновахи ДНР. Погибших нет, ранения получили три сотрудника. А в Бердянске зафиксирована серия взрывов - система ПВО сбила вражеские цели.
Повседневная мирная жизнь в Волновахе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
20:19
ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно
В Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской атомной электростанции сохраняется угроза совершения диверсии со стороны киевских властей.
"Ситуация там достаточно напряженная, велика угроза диверсии со стороны киевского режима, которая может быть катастрофической по своим последствиям", – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов об обстановке в районе ЗАЭС.
В МАГАТЭ просят дополнительный доступ на ЗАЭС
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) запросили дополнительный доступ на территорию Запорожской АЭС, чтобы подтвердить отсутствие мин.
По словам главы агентства Рафаэля Гросси, специалисты МАГАТЭ на атомной электростанции осматривали отдельные участки, совершали регулярные обходы, но никаких признаков мин или взрывчатки не обнаружили.
Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева
Активист украинской неонацистской партии "Свобода" Игорь Гуменюк взорвал три гранаты и захватил в заложники конвоира в здании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.
Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что он покончил с собой.
В офисе генерального прокурора Украины добавили, что по факту попытки бегства из-под стражи, совершенной общеопасным способом, начато досудебное расследование.
Автомобиль сотрудников Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
20:49
Устроивший взрывы в суде Киева неонацист подорвал себя
Выборы в Херсонской области будут проходить три дня
Выборы в Херсонской области будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Херсонской области со ссылкой на главу избирательной комиссии региона Марину Захарову.
"Оснований для переноса выборов на данный момент нет. Принято решение, что они будут проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября 2023 года", — заявила она.
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
Военное ведомство в официальном Telegram-канале опубликовало комментарий к заявлению начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Энтони Радакина. Накануне британский эксперт заявил о потерях российской бронетехники и якобы утрате российскими Вооруженными силами половины своей боеспособности. Подобные заявления "обескураживают вселенским масштабом вранья", заявили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве также указали, что британские крылатые ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая жертвы среди мирного населения, либо "падают плашмя, не разрываясь, и пугают своими ударами лишь степных тушканов".
"Весь этот поставленный киевскому режиму британский металлолом после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ", – добавили в МО РФ.
Боевая работа расчетов РСЗО Торнадо-Г 1-й гвардейской танковой армии ЗВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
19:05
В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
 
Главное за деньНовостиСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиОбстрелы Белгородской областиПроисшествияКиевМинобороны УкраиныЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)МАГАТЭ
 
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Заголовок открываемого материала
22:18Главные события и заявления дня: 5 июля
21:53Эксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ
21:28Главные новости Крыма: 5 июля
21:04В море у Севастополя нашли боевые снаряды времен обороны города
20:49Устроивший взрывы в суде Киева неонацист подорвал себя
20:19ВСУ нанесли ракетный удар по администрации Волновахи в ДНР – что известно
19:57Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники
19:28Убедиться в отсутствии мин: в МАГАТЭ просят новый доступ на ЗАЭС
19:05В Минобороны ответили британскому адмиралу на оценку потерь армии России
18:40Неонацист взорвал гранаты и захватил заложника в суде Киева
18:24Выборы в Херсонской области будут проходить три дня – Захарова
18:12Тянули лебедками: в Крыму бык провалился в подвал
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