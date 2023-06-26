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Какой сегодня праздник: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Какой сегодня праздник: 26 июня
Какой сегодня праздник: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Какой сегодня праздник: 26 июня
В субботу крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В субботу крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области запустили первую в мире атомную электростанцию, а 79 лет назад родился бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Что празднуют в мире26 июня крымские татары празднуют День национального флага. Он представляет собой полотнище небесно-голубого цвета с желтым символом, называемым тамга. Символ начал использовать основатель Крымского ханства Хаджи I Герай - он считался родовым знаком династии.Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом был учрежден ООН в 1987 году. Вот уже более 30 лет организация призывает усилить борьбу с наркоманией в мире.Также 26 июня ООН напоминает всемирному сообществу о необходимости полного искоренения пыток и других бесчеловечных методов наказания. В 1997 году Генассамблея учредила Международный день в поддержку жертв пыток. Организация также создала Фонд добровольных взносов для жертв пыток.Еще 26 июня можно отметить День прощения, День спиритизма или День теней на стене.Знаменательные событияПо некоторым данным, в этот день 1896 года в США открылся первый в мире стационарный кинотеатр на четыреста мест.Ровно 98 лет назад на экраны вышел фильм "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплином, где любимец публики выступил не только актером, но и режиссером и сценаристом. Многие кинокритики называют этот фильм величайшей немой комедией.В 1941 власти СССР решили эвакуировать гроб с телом Ленина в Тюмень. Его поместили в местный сельхозтехникум, здание которого находилось за высоким забором, а окна были заложены кирпичом. О секретном перемещении гроба знала только верхушка власти.По окончании Великой Отечественной войны 26 июня в СССР учредили звание Генералиссимуса Советского Союза. Единственным обладателям звания за всю историю страны был Иосиф Сталин.Первую в мире атомную электростанцию запустили в Калужской области в 1954 году. Команде физика Игоря Курчатова удалось завершить работу над Обнинской АЭС за год до запуска аналогичного проекта в США.Широко известная во всем мире антивирусная компания "Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Фирму создали Евгений Касперский, ранее трудившийся в научно‑исследовательском институте при Министерстве обороны, его жена, которая стала гендиректором фирмы, и еще двое соучредителей.Кто родилсяСегодня 79-й день рождения празднует лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 1990 году он стал одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР, а в 1995 - председателем ЦК КПРФ. Четыре раза баллотировался на пост президента России и каждый раз занимал второе место. А еще Зюганов имеет степень доктора наук, а в юности год отработал в школе и был капитаном команды КВН.53 года исполняется голливудскому актеру Крису О’Доннеллу, который обрел всемирную известность после съемок в фильмах "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин".Еще в этот день родились советский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии СССР Юрий Яковлев, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 26 июня

Что празднуют в России и в мире в понедельник, 26 июня

00:00 26.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанк"Лаборатория Касперского" в Москве
Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В субботу крымские татары отмечают День национального флага, а во всем мире борются со злоупотреблением наркотиками. В этот день в 1954 году в Калужской области запустили первую в мире атомную электростанцию, а 79 лет назад родился бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Что празднуют в мире

26 июня крымские татары празднуют День национального флага. Он представляет собой полотнище небесно-голубого цвета с желтым символом, называемым тамга. Символ начал использовать основатель Крымского ханства Хаджи I Герай - он считался родовым знаком династии.
Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом был учрежден ООН в 1987 году. Вот уже более 30 лет организация призывает усилить борьбу с наркоманией в мире.
Также 26 июня ООН напоминает всемирному сообществу о необходимости полного искоренения пыток и других бесчеловечных методов наказания. В 1997 году Генассамблея учредила Международный день в поддержку жертв пыток. Организация также создала Фонд добровольных взносов для жертв пыток.
Еще 26 июня можно отметить День прощения, День спиритизма или День теней на стене.

Знаменательные события

По некоторым данным, в этот день 1896 года в США открылся первый в мире стационарный кинотеатр на четыреста мест.
Ровно 98 лет назад на экраны вышел фильм "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплином, где любимец публики выступил не только актером, но и режиссером и сценаристом. Многие кинокритики называют этот фильм величайшей немой комедией.
В 1941 власти СССР решили эвакуировать гроб с телом Ленина в Тюмень. Его поместили в местный сельхозтехникум, здание которого находилось за высоким забором, а окна были заложены кирпичом. О секретном перемещении гроба знала только верхушка власти.
По окончании Великой Отечественной войны 26 июня в СССР учредили звание Генералиссимуса Советского Союза. Единственным обладателям звания за всю историю страны был Иосиф Сталин.
Первую в мире атомную электростанцию запустили в Калужской области в 1954 году. Команде физика Игоря Курчатова удалось завершить работу над Обнинской АЭС за год до запуска аналогичного проекта в США.
Широко известная во всем мире антивирусная компания "Лаборатория Касперского" была основана в 1997 году. Фирму создали Евгений Касперский, ранее трудившийся в научно‑исследовательском институте при Министерстве обороны, его жена, которая стала гендиректором фирмы, и еще двое соучредителей.

Кто родился

Сегодня 79-й день рождения празднует лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В 1990 году он стал одним из инициаторов создания Коммунистической партии РСФСР, а в 1995 - председателем ЦК КПРФ. Четыре раза баллотировался на пост президента России и каждый раз занимал второе место. А еще Зюганов имеет степень доктора наук, а в юности год отработал в школе и был капитаном команды КВН.
53 года исполняется голливудскому актеру Крису О’Доннеллу, который обрел всемирную известность после съемок в фильмах "Бэтмен навсегда" и "Бэтмен и Робин".
Еще в этот день родились советский писатель и сценарист, лауреат Государственной премии СССР Юрий Яковлев, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини.
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
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Заголовок открываемого материала
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