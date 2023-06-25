https://crimea.ria.ru/20230625/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-iyunya-1129618091.html

Главные события и заявления дня: 25 июня

Главные события и заявления дня: 25 июня - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Главные события и заявления дня: 25 июня

В регионах России сняли ограничения, введенные из-за попытки вооруженного мятежа. Российские войска отразили очередные атаки противника на ряде направлений в... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T20:13

2023-06-25T20:13

2023-06-25T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. В регионах России сняли ограничения, введенные из-за попытки вооруженного мятежа. Российские войска отразили очередные атаки противника на ряде направлений в зоне СВО. Поврежденный ракетным ударом Чонгарский мост восстанавливают ударными темпами. Южный берег Крыма, западное и восточное побережья полуострова отнесли к зоне повышенной сейсмической опасности. Украина потребовала исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за крымских клубов. Лавров прокомментировал заявления Байдена и Зеленского о "российской ядерной угрозе". О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ограничения из-за попытки мятежа ЧВК "Вагнер" снятыВ ряде регионов России отменили ограничения на движение транспорта, въезд и проведение массовых мероприятий, которые были введены в субботу из-за ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".В частности, открылось движение транспорта по мосту через Оку на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, сняты все ограничения на движение по трассам Ростовской области, в штатном режиме запущено движение по всей трассе М-4 "Дон". Также разрешен въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка Белгородской области.Кроме того, сняты ограничения движения на трассах Краснодарского края, в Калужской и Липецкой областях.При этом, по информации мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорог в городе. Больше всего пострадал проспект Буденновский. Дорожники уже приступили к устранению повреждений. Весь объем работ планируется завершить в течение двух дней.Армия России за сутки отбила 21 атаку противника в зоне СВОПодразделения Вооруженных сил РФ за сутки пресекли 21 попытку украинских боевиков атаковать российские позиции на четырех направлениях боестолкновений.По данным Минобороны, самое большое число попыток прорвать линию обороны – 10 – предпринято на Донецком направлении в районе Артемовска.На начальном этапе наступательной операции на Соледаро-Артемовском направлении противник задействовал четыре танка, девять БМП Bradley и шесть бронетранспортеров М113. Все атаки украинских войск были отбиты, часть бронетехники уничтожена.Еще четыре атаки боевиков отражены российскими военными в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и Первомайское в ДНР. В ходе боев потери противника составили до 430 украинских военнослужащих.Кроме того, четыре провальные попытки наступления предприняты ВСУ на Краснолиманском направлении. Там атаки отбиты подразделениями группировки войск "Центр". В Запорожской области враг попытался пойти в атаку трижды: в районе Времевского выступа и в районе населенного пункта Работино. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 170 боевиков.Как идет восстановление Чонгарского мостаСтроители ударными темпами восстанавливают поврежденный в результате ракетного обстрела ВСУ Чонгарский мост. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, вместо перебитой уже установлена новая несущая балка. Проезд по мостовому переходу восстановят в ближайшее время.Сальдо добавил, что в области усилена защита от вражеских ракет, чтобы пресечь возможные новые атаки боевиков.Названы самые сейсмоопасные районы КрымаЮжный берег Крыма, а также западное и восточное побережья полуострова находятся в зоне повышенной сейсмической опасности. Об этом заявил заведующий кафедрой геотехники и конструктивных элементов зданий Академии строительств и архитектуры КФУ им. Вернадского Игорь Дьяков.Эксперт отметил, что одной из главных проблем крымского побережья являются оползни. В прибрежной зоне они могут возникать из-за абразионного воздействия воды. На Южном берегу Крыма наблюдаются как абразионные и эрозионные оползни, так и смешанные типы этого опасного природного явления. В одном и том же регионе, например, могут встречаться сразу несколько типов.Он напомнил, что Крым расположен в одной сейсмоопасной зоне с Кавказом. На данный момент пока не существует достоверной системы оповещений, которая может заранее предупреждать о возникновении землетрясений или оползней.Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА из-за КрымаУкраинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключить Российский футбольный союз (РФС) из их состава. Причина – решение российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) аттестовать крымские клубы "Рубин" – Ялта и "Севастополь" и допустить их к соревнованиям Второй лиги в дивизионе "Б".В Киеве утверждают, что "разрешение на проведение таких действий фактически демонстрирует пренебрежение к позиции и решениям ФИФА и УЕФА", и требуют "принять меры и найти возможности для недопущения развития этого процесса в будущем".Лавров высказался о Байдене и ЗеленскомЗаявления лидеров США и киевского режима о ядерной угрозе со стороны России – это поток сознания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, на подобного рода высказывания людей, которые "ежедневно доказывают свою неадекватность" не стоит обращать внимание.Так он прокомментировал озвученное ранее президентом США Джо Байденом заявление о том, что он считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А после и ответ Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием".В частности, слова украинского лидера Лавров охарактеризовал "еще более бурным потоком сознания" и отметил, что комментировать это возможно только при наличии медицинского образования.

https://crimea.ria.ru/20230625/tekhnika-vagnera-povredila-bolee-10-tysyach-kvadratov-dorog-v-rostove-1129611123.html

https://crimea.ria.ru/20230625/minus-chetyre-sklada-boepripasov-armiya-rossii-gromit-zapasy-vsu-1129614533.html

https://crimea.ria.ru/20230625/kiev-trebuet-isklyuchit-rossiyu-iz-fifa-i-uefa-iz-za-krymskikh-klubov-1129613965.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, общество, главное за день, происшествия, сво, херсонская область, новости