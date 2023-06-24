https://crimea.ria.ru/20230624/sukho-i-zharko-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1129586164.html

Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу

Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу

В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая, жаркая погода. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T00:01

2023-06-24T00:01

2023-06-24T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая, жаркая погода. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе малооблачно. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29 градусов.Погода на курортахВ Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30 градусов.В Евпатории также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем до +31.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходныеГрозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

https://crimea.ria.ru/20230617/nyryaem-v-leto-more-u-beregov-kryma-progrelos-do-22-gradusov-1129433197.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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