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Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу
Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу
В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая, жаркая погода. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T00:01
2023-06-24T00:01
2023-06-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая, жаркая погода. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе малооблачно. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29 градусов.Погода на курортахВ Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30 градусов.В Евпатории также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем до +31.Читайте также на РИА Новости Крым:Идеальное лето: прогноз погоды для Крыма на выходныеГрозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОСПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
https://crimea.ria.ru/20230617/nyryaem-v-leto-more-u-beregov-kryma-progrelos-do-22-gradusov-1129433197.html
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Сухо и жарко: прогноз погоды в Крыму на субботу
Прогноз погоды в Крыму на субботу, 24 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму ожидается сухая, жаркая погода. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22 градусов; днем +28…33, в горах +20…25 градусов", - говорится в сообщении.
Погода в Симферополе и в Севастополе
В Симферополе малооблачно. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +28...30 градусов.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +27…29 градусов.
Погода на курортах
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20...22, днем +28...30 градусов.
В Евпатории также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем до +31.
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