https://crimea.ria.ru/20230624/kakoy-segodnya-prazdnik-24-iyunya-1129561421.html

Какой сегодня праздник: 24 июня

Какой сегодня праздник: 24 июня - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Какой сегодня праздник: 24 июня

В этот день 78 лет назад в Москве состоялся исторический Парад Победы. 82 года назад при Совете народных комиссаров СССР было образовано Совинформбюро. Еще в... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. В этот день 78 лет назад в Москве состоялся исторический Парад Победы. 82 года назад при Совете народных комиссаров СССР было образовано Совинформбюро. Еще в этот день родился Александр Дюма.Что празднуют в мире24 июня 1945 года в Москве состоялся исторический Парад Победы. В 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. В парадном строе прошли более тридцати пяти тысяч воинов: сводные полки от каждого действовавшего в конце войны фронта, представители военных академий и училищ.В состав полков входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Тридцать шесть боевых знамен наиболее отличившихся в боях соединений и частей несли специально подготовленные знаменосцы с ассистентами. Из Берлина было привезено Красное знамя Победы, снятое с рейхстага.Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные 200 знамен немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений. Под барабанную дробь эти знамена были брошены к подножию Мавзолея, а после парада – отправлены в Центральный музей Вооруженных Сил.В Перу празднуют День Солнца. Церемония "Инти Райми" посвящена богу-солнцу Инти - верховному божеству древней империи инков. Для индейцев Латинской Америки это важнейший религиозный ритуал, служащий аналогом Нового года. Кульминация девятидневного праздника традиционно приурочена к дню летнего солнцестояния. Во время "Инти Райми" персонализированному солнцу приносились обильные жертвы, чтобы задобрить его и обеспечить богатый урожай в следующем году.Знаменательные событияВ 1710 году было основано знаменитое Царское Село близ Санкт-Петербурга. В XVIII веке здесь происходит строительство церквей и дворцов, закладка парков и обустройство декоративных прудов. При императрице Елизавете Петровне, дочери Петра I, Царское Село развивается и становится императорской резиденцией, центром политической и придворной жизни страны. В 1918 году его переименовывают в честь великого русского поэта Александра Пушкина.В 1812 году армия французского императора Наполеона Бонапарта без объявления войны вторглась в Российскую Империю. Глубокой ночью, по наводным мостам через реку Неман началась переброска французских войск. На рассвете авангардные отряды вошли в российскую крепость Ковно.В 1941 году было образовано Советское информационное бюро. "От Советского информбюро... ", – при этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всей стране замирали у радиоприемников. Образованное на третий день войны, Совинформбюро передавало официальную информацию о положении дел на фронтах, в тылу и на оккупированных территориях, рассказывало о партизанском движении. 15 мая 1945 года была выпущена последняя оперативная сводка "Прием пленных немецких солдат на всех фронтах закончен". В 1961-м Совинформбюро стало Агентством печати "Новости" (АПН), в 1990-м на его базе было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН), в 1991-м ИАН стало Российским информационным агентством "Новости" — "РИА Новости". А в 2013-м на базе РИА Новости и Российской государственной радиовещательной компании "Голос России" указом президента учреждено Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").В 1990 году в Москве на стадионе Лужники состоялся последний концерт легенды русского рока Виктора Цоя и группы "Кино". После этого Цой с гитаристом Юрием Каспаряном закрылись на даче под Юрмалой, где под акустическую гитару начали записывать материал для нового диска. Этот альбом, сведенный музыкантами группы "Кино" уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 и получил название "Черный альбом".Кто родилсяВ 1802 году родился французский писатель, драматург и журналист Александр Дюма. Любимец женщин, дуэлянт, спорщик и авантюрист — фигура Дюма окружена тайнами и домыслами. Писатель был не слишком образован, а книгам предпочитал охоту. Но вместе с тем написал около трехсот сочинений и до сих пор остается одним из самых читаемых литераторов в мире.В 1912 году в Саратове родился прославленный советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР Сергей Филиппов. Ярче всего талант Филиппова раскрылся в 1950-е годы. Зрители помнят его Казимира Алмазова в "Укротительнице тигров", лектора из "Карнавальной ночи", шведского посла, требующего "Кемску волость" из "Иван Васильевич меняет профессию". И, конечно, незабываемого Кису Воробьянинова из гайдаевских "Двенадцати стульев".Еще в этот день родились революционер, герой Гражданской войны в России, советский военный и политик Григорий Котовский, астроном-рекордсмен по числу открытых комет Кэролин Шумейкер, актриса театра и кино, народная артистка СССР Марина Ладынина, легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, популярный шотландский актер из "Игры престолов" Иэну Глену.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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