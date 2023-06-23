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Какой сегодня праздник: 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Какой сегодня праздник: 23 июня
Какой сегодня праздник: 23 июня - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Какой сегодня праздник: 23 июня
В эту пятницу в мире отмечают Международный Олимпийский день и День балалайки. Ровно 79 лет началась освободительная операция Красной Армии "Багратион". Еще 23... РИА Новости Крым, 23.06.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В эту пятницу в мире отмечают Международный Олимпийский день и День балалайки. Ровно 79 лет началась освободительная операция Красной Армии "Багратион". Еще 23 июня родилась Анна Ахматова.Что празднуют в миреЕжегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры I Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в девяти видах спорта.Еще в этот день отмечают День балалайки — международный праздник музыкантов-народников. Изначально балалайка была круглой. С течением времени ей придали треугольную форму, укоротили гриф и добавили одну струну.Еще в пятницу празднуют День государственной службы ООН, Международный день розового вина, День тайных посланий и День без обид.Знаменательные события23 июня 1846 года уроженец Бельгии Адольф Сакс запатентовал свое изобретение – саксофон.В этот день 1868 года изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал первую в мире пишущую машинку. Модель, мягко говоря, была далека от совершенства: клавиатура была настолько широкой, что печатный инструмент походил на рояль. Считается, что первой рукописью, отпечатанной на машинке, стала повесть Марка Твена "Приключения Тома Сойера".23 июня 1944 года началась освободительная операция "Багратион", во время которой СССР нанес сокрушительное поражение группе армий "Центр" Вермахта. Благодаря четко спланированным действиям Красной армии удалось полностью освободить от немецких войск территорию Белоруссии, часть Прибалтики и восток Польши. Командование Рейха признало итоги операции "Багратион" величайшим поражением за всю историю Германии.23 июня 1994 года в США состоялся премьерный показ легендарного фильма Роберта Земекиса "Форрест Гамп" с Томом Хэнксом в главной роли. При бюджете в 55 млн долларов мировые сборы составили более 677 млн, фильм получил шесть статуэток "Оскар".Кто родился23 июня 1889 года в Одессе (Херсонская губерния, Российская империя) родилась Анна Андреевна Горенко, она же поэт, переводчица, литературовед Анна Ахматова. Ахматова дважды номинировалась на Нобелевскую премию по литературе. За год до смерти, в 1965 году, побывала в Великобритании и стала почетным доктором Оксфордского университета.В 1932 году в Сталинграде родился Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР и генерал-майор авиации Александр Федотов. Автор 18 авиационных рекордов, из которых три – абсолютные. Ему принадлежит до сих пор не побитый рекорд высоты полета для пилотируемых самолетов с реактивными двигателями – 37 650 метров, установленный на опытном истребителе МиГ-25М.Еще в этот день родились российский журналист, один из первых ведущих телепрограммы "Взгляд" Александр Любимов, российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Александра Трусова.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 23 июня

Что празднуют в России и мире в пятницу, 23 июня

00:00 23.06.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДевушка играет на балалайке
Девушка играет на балалайке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. В эту пятницу в мире отмечают Международный Олимпийский день и День балалайки. Ровно 79 лет началась освободительная операция Красной Армии "Багратион". Еще 23 июня родилась Анна Ахматова.

Что празднуют в мире

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры I Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции, когда среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в девяти видах спорта.
Еще в этот день отмечают День балалайки — международный праздник музыкантов-народников. Изначально балалайка была круглой. С течением времени ей придали треугольную форму, укоротили гриф и добавили одну струну.
Еще в пятницу празднуют День государственной службы ООН, Международный день розового вина, День тайных посланий и День без обид.

Знаменательные события

23 июня 1846 года уроженец Бельгии Адольф Сакс запатентовал свое изобретение – саксофон.
В этот день 1868 года изобретатель Кристофер Лэтем Шоулз запатентовал первую в мире пишущую машинку. Модель, мягко говоря, была далека от совершенства: клавиатура была настолько широкой, что печатный инструмент походил на рояль. Считается, что первой рукописью, отпечатанной на машинке, стала повесть Марка Твена "Приключения Тома Сойера".
23 июня 1944 года началась освободительная операция "Багратион", во время которой СССР нанес сокрушительное поражение группе армий "Центр" Вермахта. Благодаря четко спланированным действиям Красной армии удалось полностью освободить от немецких войск территорию Белоруссии, часть Прибалтики и восток Польши. Командование Рейха признало итоги операции "Багратион" величайшим поражением за всю историю Германии.
23 июня 1994 года в США состоялся премьерный показ легендарного фильма Роберта Земекиса "Форрест Гамп" с Томом Хэнксом в главной роли. При бюджете в 55 млн долларов мировые сборы составили более 677 млн, фильм получил шесть статуэток "Оскар".

Кто родился

23 июня 1889 года в Одессе (Херсонская губерния, Российская империя) родилась Анна Андреевна Горенко, она же поэт, переводчица, литературовед Анна Ахматова. Ахматова дважды номинировалась на Нобелевскую премию по литературе. За год до смерти, в 1965 году, побывала в Великобритании и стала почетным доктором Оксфордского университета.
В 1932 году в Сталинграде родился Герой Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР и генерал-майор авиации Александр Федотов. Автор 18 авиационных рекордов, из которых три – абсолютные. Ему принадлежит до сих пор не побитый рекорд высоты полета для пилотируемых самолетов с реактивными двигателями – 37 650 метров, установленный на опытном истребителе МиГ-25М.
Еще в этот день родились российский журналист, один из первых ведущих телепрограммы "Взгляд" Александр Любимов, российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Александра Трусова.
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