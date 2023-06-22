Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230622/kakoy-segodnya-prazdnik-22-iyunya-1129536629.html
Какой сегодня праздник: 22 июня
Какой сегодня праздник: 22 июня - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Какой сегодня праздник: 22 июня
В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T00:00
2023-06-22T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/15/1129537358_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_2b7b71435f30d18dcb9e5083fcc348d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья Варлей, литературный "отец" капитана Врунгеля Андрей Некрасов.Что празднуют в мире22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Кстати, тропические леса занимают всего 2% от общей поверхности Земли. При этом примерно половина всех растений и животных планеты приходятся на тропики.Также в этот день можно отметить День шоколадного эклера, День глупых мужских поступков и День поцелуев.Знаменательные событияВ 1434 году произошло сражение при Солхате (современный Старый Крым). Все началось с золотоордынского хана Тохтамыша, который отдал генуэзцам берега Готии. Это не понравилось правителю княжества Феодоро Алексею I, потерявшему доступ к морским портам. Тогда князь с союзниками сначала захватил крепость Чембало (сейчас Балаклава) и потом разбил армию генуэзцев возле Старого Крыма.В 1815 Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.22 июня 1961 года в районе города Богородицк в Тульской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ил-18 с 89 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Благодаря действиям экипажа в ней никто не погиб: самолет посадили "на брюхо" в овсяном поле. Борт "пропахал" 300 метров и остановился.Кто родилсяВ 1898 году в Германии родился легендарный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Автор романа "На западном фронте без перемен", вошедшего в тройку лучших произведений "потерянного поколения", наряду с "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона."Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... В 1907 родился Андрей Некрасов, автор юмористической повести "Приключения капитана Врунгеля". Он работал моряком на судах, добывающих рыбу на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте.Свое 76-летие отмечает советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Кстати, фамилия Варлей - валлийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в XIX веке.Еще в этот день родились народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, американская актриса Мэрил Стрип, американский писатель, журналист и музыкант Дэн Браун.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/15/1129537358_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29036a60e7e60e241ff34b8d5aefa92a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 22 июня

Что празднуют в России и мире в четверг, 22 июня

00:00 22.06.2023
 
© РИА Новости . Хачатуров / Перейти в фотобанкЖивописная природа Филиппин
Живописная природа Филиппин - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости . Хачатуров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. В этот день родились писатель Эрих Мария Ремарк, советская и российская актриса, студентка, комсомолка, спортсменка, и, наконец, просто красавица Наталья Варлей, литературный "отец" капитана Врунгеля Андрей Некрасов.

Что празднуют в мире

22 июня отмечают Всемирный день тропического леса. Кстати, тропические леса занимают всего 2% от общей поверхности Земли. При этом примерно половина всех растений и животных планеты приходятся на тропики.
Также в этот день можно отметить День шоколадного эклера, День глупых мужских поступков и День поцелуев.

Знаменательные события

В 1434 году произошло сражение при Солхате (современный Старый Крым). Все началось с золотоордынского хана Тохтамыша, который отдал генуэзцам берега Готии. Это не понравилось правителю княжества Феодоро Алексею I, потерявшему доступ к морским портам. Тогда князь с союзниками сначала захватил крепость Чембало (сейчас Балаклава) и потом разбил армию генуэзцев возле Старого Крыма.
В 1815 Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.
22 июня 1961 года в районе города Богородицк в Тульской области произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ил-18 с 89 пассажирами и восемью членами экипажа на борту. Благодаря действиям экипажа в ней никто не погиб: самолет посадили "на брюхо" в овсяном поле. Борт "пропахал" 300 метров и остановился.

Кто родился

В 1898 году в Германии родился легендарный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк. Автор романа "На западном фронте без перемен", вошедшего в тройку лучших произведений "потерянного поколения", наряду с "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя и "Смерть героя" Ричарда Олдингтона.
"Как вы яхту назовете, так она и поплывет"... В 1907 родился Андрей Некрасов, автор юмористической повести "Приключения капитана Врунгеля". Он работал моряком на судах, добывающих рыбу на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте.
Свое 76-летие отмечает советская и российская артистка цирка, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. Кстати, фамилия Варлей - валлийская. Предки актрисы, согласно семейной легенде, приехали в Россию из Уэльса в XIX веке.
Еще в этот день родились народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, американская актриса Мэрил Стрип, американский писатель, журналист и музыкант Дэн Браун.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
21:58Главные события и заявления дня: 21 июня
21:32Главные новости Крыма: 21 июня
21:24Завтра была война: в Симферополе зажгли огненные картины и свечи памяти
21:05В Севастополе флот учится бороться с диверсантами реактивными бомбометами
20:58Нацстандарты по управлению многоквартирными домами: зачем они нужны
20:39Почему Франция заявила о поддержке вступления Украины в НАТО – эксперт
20:17В больницы Крыма после теракта на Каховской ГЭС доставлены 20 человек
19:55Рейсовый автобус "Москва – Хасавюрт" попал в ДТП в Дагестане: есть жертвы
19:44Массовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочка
19:27Совфед одобрил закон о свободной экономической зоне для новых регионов
19:06Призраки и спецэффекты: Жигунов о съемках нового проекта в Крыму
18:29Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта
18:07Минометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталов
17:38В Крыму главный консультант Госкомрегистра отдал частнику землю на 47 млн
17:04Эластичная оборона: почему ВСУ не могут прорвать "линию Суровикина"
16:59Им просто все равно: польский офицер заявил о порче техники военными ВСУ
16:47Путин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейского
16:36В Севастополе включилась сирена
Лента новостейМолния