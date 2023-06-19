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Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 19.06.2023
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Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 19.06.2023
Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Начало новой недели окажется в Крыму дождливым, в регионе ожидаются кратковременные осадки, местами сильные ливни. В целом будет наблюдаться неустойчивый... РИА Новости Крым, 19.06.2023
2023-06-19T00:01
2023-06-19T00:01
крымская погода
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Начало новой недели окажется в Крыму дождливым, в регионе ожидаются кратковременные осадки, местами сильные ливни. В целом будет наблюдаться неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19 градусов, днем +25...+27 градусовВ Севастополе 19 июня также прогнозируется переменная облачность. Ночью дождей не ожидается, днем – осадки, временами сильные, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27.Погода на курортахВ понедельник в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и в Феодосии сохранится переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +18... +20, днем также дождливо и грозы, столбики термометров покажут +23… +25 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, воздух максимально будет прогрет до +26…+28 градусов.Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода настоящего солнечного лета крымчанам и гостям полуострова ждать придется еще как минимум неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусовСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуКаким будет июнь в Крыму
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крымская погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 19 июня

00:01 19.06.2023
 
© РИА Новости КрымДождь в окрестностях Симферополя
Дождь в окрестностях Симферополя - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Начало новой недели окажется в Крыму дождливым, в регионе ожидаются кратковременные осадки, местами сильные ливни. В целом будет наблюдаться неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный мощным развитием внутримассовой конвекции. Пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами сильные ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-восточный умеренный, днем при грозах шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21 градус, в горах +12…15 градусов; днем +23…+28 градусов, в горах 17…22 выше нуля", - говорится в сообщении.

Погода в Симферополе и в Севастополе

В Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19 градусов, днем +25...+27 градусов
В Севастополе 19 июня также прогнозируется переменная облачность. Ночью дождей не ожидается, днем – осадки, временами сильные, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27.

Погода на курортах

В понедельник в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и в Феодосии сохранится переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +18... +20, днем также дождливо и грозы, столбики термометров покажут +23… +25 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, воздух максимально будет прогрет до +26…+28 градусов.
Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода настоящего солнечного лета крымчанам и гостям полуострова ждать придется еще как минимум неделю.
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Крымская погодаПогода в КрымуКрымКрымский гидрометцентрНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 19 июня
21:56Выросло число жертв наводнения в результате ЧП на Каховской ГЭС
21:31Оперировали в бронежилетах: медики достали из груди солдата взрывчатку
21:03Власти Севастополя назвали причину появления пятна в бухте Балаклавы
20:57Главные события и заявления дня: 18 июня
20:21Как чаще всего травмируются дети
19:50Сильный обстрел Курской области – два человека в больнице
19:26Как не отравиться арбузами – диетолог
18:59Грозовой фронт: дождливый прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
18:45Путин ответил на идею создать в зоне спецоперации рабочую группу АП
18:22Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактику
18:01ВСУ попали в сахарный завод в Курской области
17:09Душ и горячее питание в купе: что изменится в поезде Симферополь – Адлер
16:46ВСУ потеряли 950 человек убитыми за сутки
16:28В бухте Балаклавы появилось зеленое пятно: что известно
16:11В Алуште одна иномарка влетела под другую: двое пострадавших
15:49Почему Киев приостановил контрнаступление
15:33Российские войска отразили атаки ВСУ в Запорожской области
15:20Активная фаза прошла: что известно о последствиях потопа на Херсонщине
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