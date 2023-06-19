https://crimea.ria.ru/20230619/dozhdi-i-grozy-so-shkvalom-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1129463076.html

Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Дожди и грозы со шквалом: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Начало новой недели окажется в Крыму дождливым, в регионе ожидаются кратковременные осадки, местами сильные ливни. В целом будет наблюдаться неустойчивый... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T00:01

2023-06-19T00:01

2023-06-19T00:01

крымская погода

погода в крыму

крым

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Начало новой недели окажется в Крыму дождливым, в регионе ожидаются кратковременные осадки, местами сильные ливни. В целом будет наблюдаться неустойчивый характер погоды. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Погода в Симферополе и в СевастополеВ Симферополе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +17...19 градусов, днем +25...+27 градусовВ Севастополе 19 июня также прогнозируется переменная облачность. Ночью дождей не ожидается, днем – осадки, временами сильные, гроза. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27.Погода на курортахВ понедельник в Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и в Феодосии сохранится переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит +18... +20, днем также дождливо и грозы, столбики термометров покажут +23… +25 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что грозовые дожди прогнозируются в Крыму на следующей неделе, воздух максимально будет прогрет до +26…+28 градусов.Начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что погодные условия в Крыму сейчас определяют зависшая над морем "черноморская депрессия" и малоподвижный холодный фронт. Так что прихода настоящего солнечного лета крымчанам и гостям полуострова ждать придется еще как минимум неделю.Читайте также на РИА Новости Крым:Ныряем в лето: море у берегов Крыма прогрелось до +22 градусовСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуКаким будет июнь в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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