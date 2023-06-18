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Какой сегодня праздник: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Какой сегодня праздник: 18 июня
Какой сегодня праздник: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Какой сегодня праздник: 18 июня
В это воскресенье в ряде стран празднуют День отца, в России поздравляют медработников. 81 год исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни, еще... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В это воскресенье в ряде стран празднуют День отца, в России поздравляют медработников. 81 год исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни, еще один именинник дня - народный артист СССР Юрий Соломин.Что празднуют в миреЕжегодно в третье воскресенье июня в России и ряде стран бывшего СССР по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Кстати, первая в России публичная больница - московский Павловский госпиталь - открылась 260 лет назад, в 1763 году, по приказу Екатерины II. А самая первая официальная больница в мире - на Шри-Ланке, еще в V веке нашей эры.Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. По статистике ежегодно в этот день отправляется более 87 миллионов открыток, что делает этот праздник четвертым по популярности днем для отправки открыток.Еще желающие могут отметить День устойчивой гастрономии , Международный день паники или День поиска четырехлистного клевера.Знаменательные событияВ 1918 году произошла так называемая "черноморская Цусима": 18 июня в Новороссийской бухте был окончательно затоплен Черноморский флот. Решение было принято для того, чтобы не отдавать флот немцам, которым он должен был отойти по условиям Брестского мира.В 1939 году после эмиграции в Ленинград приехала поэтесса Марина Цветаева.В 1945 году в Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус.В 2008 году впервые в истории сборная России по футболу вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.Кто родилсяВ 1681 родился Феофан Прокопович, русский богослов, церковный и государственный деятель, писатель и ученый. Входил в круг близких советников Петра и стал одним из организаторов церковной реформы. Также участвовал в создании Академии наук в Петербурге.Сегодня исполняется 211 лет со дня рождения писателя Ивана Гончарова. Каждый школьник знает его романы "Обломов", "Обрыв" и "Обыкновенная история". Гончаров вошел в историю мировой литературы как мастер реалистической прозы.В воскресенье исполняется 81 год участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни. В 1960-м он, Джон Леннон и Джордж Харрисон создали группу, а через три года "Битлз" стали невероятно популярными. Сам Маккартни написал хиты "Yesterday", "Let It Be", "PS I Love You", "Yellow Submarine" и многие другие. Маккартни не раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.Также в этот день родились советский и российский кинооператор, режиссер и сценарист Вадим Дербенев, актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР Юрий Соломин, итальянская киноактриса и модель Изабелла Росселлини, народные артисты РФ Сергей Степанченко и Игорь Золотовицкий.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, общество, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 18 июня

Что празднуют в России и в мире в воскресенье, 18 июня

00:00 18.06.2023
 
© Fotolia/ rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia/ rogerphoto
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В это воскресенье в ряде стран празднуют День отца, в России поздравляют медработников. 81 год исполняется участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни, еще один именинник дня - народный артист СССР Юрий Соломин.

Что празднуют в мире

Ежегодно в третье воскресенье июня в России и ряде стран бывшего СССР по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. Кстати, первая в России публичная больница - московский Павловский госпиталь - открылась 260 лет назад, в 1763 году, по приказу Екатерины II. А самая первая официальная больница в мире - на Шри-Ланке, еще в V веке нашей эры.
Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца. По статистике ежегодно в этот день отправляется более 87 миллионов открыток, что делает этот праздник четвертым по популярности днем для отправки открыток.
Еще желающие могут отметить День устойчивой гастрономии , Международный день паники или День поиска четырехлистного клевера.

Знаменательные события

В 1918 году произошла так называемая "черноморская Цусима": 18 июня в Новороссийской бухте был окончательно затоплен Черноморский флот. Решение было принято для того, чтобы не отдавать флот немцам, которым он должен был отойти по условиям Брестского мира.
В 1939 году после эмиграции в Ленинград приехала поэтесса Марина Цветаева.
В 1945 году в Ленинграде вышел на маршрут первый после блокады троллейбус.
В 2008 году впервые в истории сборная России по футболу вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

Кто родился

В 1681 родился Феофан Прокопович, русский богослов, церковный и государственный деятель, писатель и ученый. Входил в круг близких советников Петра и стал одним из организаторов церковной реформы. Также участвовал в создании Академии наук в Петербурге.
Сегодня исполняется 211 лет со дня рождения писателя Ивана Гончарова. Каждый школьник знает его романы "Обломов", "Обрыв" и "Обыкновенная история". Гончаров вошел в историю мировой литературы как мастер реалистической прозы.
В воскресенье исполняется 81 год участнику группы "The Beatles" Полу Маккартни. В 1960-м он, Джон Леннон и Джордж Харрисон создали группу, а через три года "Битлз" стали невероятно популярными. Сам Маккартни написал хиты "Yesterday", "Let It Be", "PS I Love You", "Yellow Submarine" и многие другие. Маккартни не раз попадал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории.
Также в этот день родились советский и российский кинооператор, режиссер и сценарист Вадим Дербенев, актер и режиссер театра и кино, педагог, народный артист СССР Юрий Соломин, итальянская киноактриса и модель Изабелла Росселлини, народные артисты РФ Сергей Степанченко и Игорь Золотовицкий.
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 июня
21:52Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти
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19:51Путин: США обманули голодную Африку в зерновой сделке
19:49Дмитрий Киселев вошел в восьмой состав ОП РФ
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