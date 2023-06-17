https://crimea.ria.ru/20230617/zhertv-uzhe-29-chislo-pogibshikh-ot-zatopleniya-na-khersonschine-vyroslo---vlasti-1129455143.html

Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти

Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти

Число жертв разрушения ВСУ плотины Каховской ГЭС выросло до 29 человек. Об этом вечером в субботу сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T21:52

2023-06-17T21:52

2023-06-17T21:52

каховская гэс

разрушение каховской гэс

андрей алексеенко

херсонская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Число жертв разрушения ВСУ плотины Каховской ГЭС выросло до 29 человек. Об этом вечером в субботу сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.В городе Алешки погибло двенадцать человек, в Голой Пристани – триндцать, еще четыре жертвы в Новой Каховке.Накануне, 16 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о 25 жертвах теракта на Каховской ГЭС. По словам Алексеенко, каждой семье, потерявшей родных, будет оказана помощь.Во всех трех районах развернута полномасштабная работа по ликвидации последствий ЧС, спасатели работают под прицельным огнем со стороны ВСУ, рассказал Алексеенко. По его словам, за минувший день энергетикам удалось восстановить электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести в Голой Пристани. В городах продолжаются работы по откачке воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. "После этого сможем приступить к замене оборудования и подать воду", – добавил глава правительства региона.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий региона эвакуировано уже около 8 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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