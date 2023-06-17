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Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти - РИА Новости Крым, 17.06.2023
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Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти
Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти - РИА Новости Крым, 17.06.2023
Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти
Число жертв разрушения ВСУ плотины Каховской ГЭС выросло до 29 человек. Об этом вечером в субботу сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей... РИА Новости Крым, 17.06.2023
2023-06-17T21:52
2023-06-17T21:52
каховская гэс
разрушение каховской гэс
андрей алексеенко
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Число жертв разрушения ВСУ плотины Каховской ГЭС выросло до 29 человек. Об этом вечером в субботу сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.В городе Алешки погибло двенадцать человек, в Голой Пристани – триндцать, еще четыре жертвы в Новой Каховке.Накануне, 16 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о 25 жертвах теракта на Каховской ГЭС. По словам Алексеенко, каждой семье, потерявшей родных, будет оказана помощь.Во всех трех районах развернута полномасштабная работа по ликвидации последствий ЧС, спасатели работают под прицельным огнем со стороны ВСУ, рассказал Алексеенко. По его словам, за минувший день энергетикам удалось восстановить электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести в Голой Пристани. В городах продолжаются работы по откачке воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. "После этого сможем приступить к замене оборудования и подать воду", – добавил глава правительства региона.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий региона эвакуировано уже около 8 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСПосле схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой Каховке
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РИА Новости Крым
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, андрей алексеенко, херсонская область, новости
Жертв уже 29: число погибших от затопления на Херсонщине выросло - власти

Алексеенко: число жертв затопления из-за разрушения Каховской ГЭС выросло до 29

21:52 17.06.2023
 
© РИА Новости . Юрий Тутов / Перейти в фотобанкМорг. Архивное фото
Морг. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости . Юрий Тутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Число жертв разрушения ВСУ плотины Каховской ГЭС выросло до 29 человек. Об этом вечером в субботу сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Ситуация на вечер, 17 июня... К сожалению, число погибших выросло до 29", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
В городе Алешки погибло двенадцать человек, в Голой Пристани – триндцать, еще четыре жертвы в Новой Каховке.
Накануне, 16 июня, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о 25 жертвах теракта на Каховской ГЭС.
По словам Алексеенко, каждой семье, потерявшей родных, будет оказана помощь.
"Безусловно, будут выплачены и установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации – 1 млн. руб. семье каждого погибшего", – уточнил он, отметив, что первоочередные выплаты – по 10 тысяч рублей – получили уже 1 500 пострадавших.
Во всех трех районах развернута полномасштабная работа по ликвидации последствий ЧС, спасатели работают под прицельным огнем со стороны ВСУ, рассказал Алексеенко.
По его словам, за минувший день энергетикам удалось восстановить электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести в Голой Пристани. В городах продолжаются работы по откачке воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. "После этого сможем приступить к замене оборудования и подать воду", – добавил глава правительства региона.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с затопленных территорий региона эвакуировано уже около 8 тысяч человек.
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Каховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСАндрей АлексеенкоХерсонская областьНовости
 
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