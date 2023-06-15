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РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей
РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей
РНКБ подписал в ходе ПМЭФ-2023 соглашения с крупнейшими крымскими и севастопольскими застройщиками о строительстве жилых объектов на общую сумму более 115... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:12
2023-06-15T16:12
рнкб (пао)
экономика
инвестиции
общество
жилье
симферополь
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. РНКБ подписал в ходе ПМЭФ-2023 соглашения с крупнейшими крымскими и севастопольскими застройщиками о строительстве жилых объектов на общую сумму более 115 миллиардов рублей, сообщает банк.Так, с ГК "Монолит" подписан меморандум о создании в Симферополе первого жилого квартала "Единство", который входит в городской округ "Просторы". В течение трех лет строительная компания планирует возвести при поддержке РНКБ более 60 тысяч квадратных метров жилья. РНКБ предоставит проектное финансирование объекта в соответствии с 214-ФЗ на сумму 35 миллиардов рублей.В рамках соглашения с Группой компаний "ИнтерСтрой" планируется реализовать проект строительства жилого микрорайона в Севастополе "7 км" на общую сумму около 35 миллиардов рублей. Проект общей площадью более 400 тысяч квадратных метров будет включать в себя объекты жилой и социальной инфраструктуры и будет построен в течение десяти лет.В свою очередь, РНКБ и ГК "Славянский дом" подписали соглашения по строительству жилищно-рекреационного комплекса "Мойнаки" площадью 171 тысяч квадратных метров на общую сумму 15,4 миллиарда рублей, жилищно-рекреационного комплекса в пгт Симеиз площадью 272 тысяч квадратных метров на сумму 19,7 миллиарда рублей, а также ЖК "Флагман" на 131,8 тысячи квадратных метров на сумму 10,6 миллиарда рублей."Проектное финансирование строительства жилой недвижимости в Республике Крым и городе Севастополе имеет особое значение для социально-экономического развития региона. Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими застройщиками в регионах сотни и тысячи семей смогут приобрести квартиры в новых современных жилых комплексах", - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
https://crimea.ria.ru/20230615/v-vostochnom-krymu-sozdadut-turisticheskiy-klaster-za-110-mlrd-rubley-1129403499.html
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рнкб (пао), экономика, инвестиции, общество, жилье, симферополь, севастополь, крым
РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей

РНКБ подписал на ПМЭФ соглашения с девелоперами на 115 млрд рублей

16:12 15.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости Крым . Пресс-служба РНКБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. РНКБ подписал в ходе ПМЭФ-2023 соглашения с крупнейшими крымскими и севастопольскими застройщиками о строительстве жилых объектов на общую сумму более 115 миллиардов рублей, сообщает банк.
Так, с ГК "Монолит" подписан меморандум о создании в Симферополе первого жилого квартала "Единство", который входит в городской округ "Просторы". В течение трех лет строительная компания планирует возвести при поддержке РНКБ более 60 тысяч квадратных метров жилья. РНКБ предоставит проектное финансирование объекта в соответствии с 214-ФЗ на сумму 35 миллиардов рублей.
В рамках соглашения с Группой компаний "ИнтерСтрой" планируется реализовать проект строительства жилого микрорайона в Севастополе "7 км" на общую сумму около 35 миллиардов рублей. Проект общей площадью более 400 тысяч квадратных метров будет включать в себя объекты жилой и социальной инфраструктуры и будет построен в течение десяти лет.
В свою очередь, РНКБ и ГК "Славянский дом" подписали соглашения по строительству жилищно-рекреационного комплекса "Мойнаки" площадью 171 тысяч квадратных метров на общую сумму 15,4 миллиарда рублей, жилищно-рекреационного комплекса в пгт Симеиз площадью 272 тысяч квадратных метров на сумму 19,7 миллиарда рублей, а также ЖК "Флагман" на 131,8 тысячи квадратных метров на сумму 10,6 миллиарда рублей.
"Проектное финансирование строительства жилой недвижимости в Республике Крым и городе Севастополе имеет особое значение для социально-экономического развития региона. Благодаря нашему сотрудничеству с ведущими застройщиками в регионах сотни и тысячи семей смогут приобрести квартиры в новых современных жилых комплексах", - говорит вице-президент – директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
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