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В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье
В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье
В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди,... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T00:01
2023-06-11T00:01
крым
погода в крыму
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симферополь
севастополь
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евпатория
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, возможен град, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории дожди с грозами, температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +22...24 градусов.На всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуНа Крым идет циклон: грозы, шквалы, градЛивневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230610/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-1129301136.html
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РИА Новости Крым
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крым, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак
В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидаются дожди и до 24 градусов тепла

00:01 11.06.2023
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, возможен град, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, в горах +9…14, днем +20…25 градусов тепла, в горах +14…19", - уточнили синоптики.

Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
Вчера, 12:33
Где самое теплое море в Крыму
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории дожди с грозами, температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +22...24 градусов.
На всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение.
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На Крым идет циклон: грозы, шквалы, град
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КрымПогода в КрымуКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
23:5415 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской области
20:31Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов
19:56Главные события и заявления дня: 10 июня
19:37Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться
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