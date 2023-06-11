https://crimea.ria.ru/20230611/v-krymu-opyat-dozhdi-prognoz-na-voskresene-1129309347.html

В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье

В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье - РИА Новости Крым, 11.06.2023

В Крыму опять дожди: прогноз на воскресенье

В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди,... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T00:01

2023-06-11T00:01

2023-06-11T00:01

крым

погода в крыму

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погоду на полуострове будет определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. В воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, с грозами и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с, возможен град, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью северный, днем южный 6-11 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +21…23.В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории дожди с грозами, температура воздуха в ночные часы составит +18...20 градусов, днем потеплеет до +22...24 градусов.На всей территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуНа Крым идет циклон: грозы, шквалы, градЛивневые дожди и холод - прогноз на выходные в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230610/gde-samoe-teploe-more-v-krymu-1129301136.html

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феодосия

судак

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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