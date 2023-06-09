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Ночной обстрел Белгородской области: есть пострадавшие

Ночной обстрел Белгородской области: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 09.06.2023

Ночной обстрел Белгородской области: есть пострадавшие

Ночью над Белгородом и Белгородской областью сработали системы ПВО. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T07:25

2023-06-09T07:25

2023-06-09T08:18

вячеслав гладков

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Ночью над Белгородом и Белгородской областью сработали системы ПВО. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, в Шебекино есть разрушения жилого фонда. За ночь пострадали три человека, один от госпитализации отказался. Два человека, получившие ранения, находятся в больнице."Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся, мы сразу приступим к восстановлению жилья, чтобы вернуть жителей домой. Я очень много встречаюсь с теми, кто отселен. Вижу, как они скучают по своим родным домам и квартирам, и очень хочется сделать все от нас зависящее, чтобы люди вернулись в свое жилье", - написал Гладков. ⠀ Накануне вечером в четверг системы противовоздушной обороны поразили над Белгородом две воздушные цели. При этом осколки посекли крышу частного жилого дома и автомобили. А в Краснояружском районе ВСУ ударили дронами-камикадзе по двум селам.Ранее Гладков сообщал, что за минувшие сутки боевики выпустили по области сотни снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область - ранен мирный жительОбстрелы Белгородской области - снова сотни прилетов за суткиВСУ обстреляли село в Белгородской области: пострадал 14-летний мальчик

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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