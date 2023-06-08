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Главные события и заявления дня: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2023
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Главные события и заявления дня: 8 июня
Главные события и заявления дня: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2023
Главные события и заявления дня: 8 июня
Пять человек утонули, двое погибли под огнем и 62 попали в больницы в результате разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС. Ситуация в городах по-прежнему... РИА Новости Крым, 08.06.2023
2023-06-08T21:52
2023-06-08T21:55
главное за день
сво
потери всу
сергей шойгу
обстрелы белгородской области
разрушение каховской гэс
херсонская область
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять человек утонули, двое погибли под огнем и 62 попали в больницы в результате разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС. Ситуация в городах по-прежнему напряженная. Белгородскую область атаковали дроны-камикадзе, а Луганск – британские "тени шторма". Украинские войска предприняли попытку прорыва российской обороны в Запорожской области и в результате понесли большие потери. А в Самарской области установили, что суррогат для производства сидра-убийцы украли с полицейского склада.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСВ Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС погибло 5 человек, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Как стало известно ранее, в Новой Каховке пропали без вести семь человек – это пастухи, которые на момент разрушения плотины были на островах, полностью ушедших под воду. Их судьба до сих пор оставалась неизвестной."Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули", - констатировал Леонтьев.По данным врио губернатора Херсонской области, к вечеру число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до пяти тысяч человек, из них детей – 178, маломобильных граждан – 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровВ этих городах Херсонской области уровень воды поднялся до 12 метров и продолжает повышаться. Спасательная операция продолжается, на место прибыли плавсредства из Крыма, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Всего в регион направлено 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций и большой груз питьевой воды.Ситуация осложняется тем, что ВСУ ведут обстрелы затопленной территории. Боевики нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую областьАтаке дронов сегодня подверглись два села в Краснояружском районе Белгородской области. В результате осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.Вечером ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели, никто не пострадал.Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человекаЧетыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.Для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow, по информации представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направленииПрошедшей ночью украинские войска предприняли попытку прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Атаки врага были отражены, потери противника при этом составили около 350 боевиков. Всего за прошедшие сутки вражеские войска потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидреПри расследовании дела о производстве опасного сидра, после употребления которого умерло 32 человека, органы МВД установило факт хищения спиртосодержащей жидкости с полицейского склада. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка", - сообщила она.Также из органов внутренних дел будет уволен начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.
https://crimea.ria.ru/20230608/proryvaemsya-na-lodkakh-kak-zhenschiny-khersonschiny-pomogayut-rossiyskim-voennym-1129261709.html
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херсонская область
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главное за день, сво, потери всу , сергей шойгу, обстрелы белгородской области, разрушение каховской гэс, херсонская область, новости, общество
Главные события и заявления дня: 8 июня

Главные события и заявления четверга, 8 июня

21:52 08.06.2023 (обновлено: 21:55 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Dmitry Makeev / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают в населенном пункте Корсунка
Сотрудники МЧС РФ работают в населенном пункте Корсунка - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять человек утонули, двое погибли под огнем и 62 попали в больницы в результате разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС. Ситуация в городах по-прежнему напряженная. Белгородскую область атаковали дроны-камикадзе, а Луганск – британские "тени шторма". Украинские войска предприняли попытку прорыва российской обороны в Запорожской области и в результате понесли большие потери. А в Самарской области установили, что суррогат для производства сидра-убийцы украли с полицейского склада.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭС
В Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС погибло 5 человек, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Как стало известно ранее, в Новой Каховке пропали без вести семь человек – это пастухи, которые на момент разрушения плотины были на островах, полностью ушедших под воду. Их судьба до сих пор оставалась неизвестной.
"Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули", - констатировал Леонтьев.
По данным врио губернатора Херсонской области, к вечеру число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до пяти тысяч человек, из них детей – 178, маломобильных граждан – 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.
Жительница затопленной Корсунки Херсонской области носит еду российским военным - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
13:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Прорываемся на лодках: как женщины Херсонщины помогают российским военным"Они все наши ребята, родные. У нас самые маленькие из ушедших на фронт – 19-летние мальчики. Мы для них борщи варим, стираем, помогаем. А они, знаете, стараются звонить каждый день и желать нам доброго утра…"
Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метров
В этих городах Херсонской области уровень воды поднялся до 12 метров и продолжает повышаться. Спасательная операция продолжается, на место прибыли плавсредства из Крыма, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Всего в регион направлено 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций и большой груз питьевой воды.
Ситуация осложняется тем, что ВСУ ведут обстрелы затопленной территории. Боевики нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую область
Атаке дронов сегодня подверглись два села в Краснояружском районе Белгородской области. В результате осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате нападения БПЛА в селе Вязовое есть один пострадавший. Мужчина пас скот на окраине села, в результате неконтролируемого падания беспилотника он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки".
Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Вечером ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели, никто не пострадал.
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
21:40
Над Белгородом сработала система ПВО
Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.
Для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow, по информации представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении
Прошедшей ночью украинские войска предприняли попытку прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня в 1:30 ночи на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники противник предпринял попытку прорыва нашей обороны", - сообщил он.
Атаки врага были отражены, потери противника при этом составили около 350 боевиков. Всего за прошедшие сутки вражеские войска потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.
Солдат ВСУ
16:41
Шойгу назвал потери ВСУ за сутки
Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидре
При расследовании дела о производстве опасного сидра, после употребления которого умерло 32 человека, органы МВД установило факт хищения спиртосодержащей жидкости с полицейского склада. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка", - сообщила она.
Также из органов внутренних дел будет уволен начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.
 
Главное за деньСВОПотери ВСУСергей ШойгуОбстрелы Белгородской областиРазрушение Каховской ГЭСХерсонская областьНовостиОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
22:08Главные новости Крыма: 8 июня
21:52Главные события и заявления дня: 8 июня
21:41Могут ли войска НАТО ввести войска на Украину - мнение политолога
21:40Над Белгородом сработала система ПВО
21:23Пик подъема воды в Херсонской области пройден - Сальдо
21:07В Чаплынке готовы принять 950 жителей подтопленных районов области
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