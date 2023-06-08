https://crimea.ria.ru/20230608/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-8-iyunya-1129275841.html

Главные события и заявления дня: 8 июня

Главные события и заявления дня: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Главные события и заявления дня: 8 июня

Пять человек утонули, двое погибли под огнем и 62 попали в больницы в результате разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС. Ситуация в городах по-прежнему... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T21:52

2023-06-08T21:52

2023-06-08T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Пять человек утонули, двое погибли под огнем и 62 попали в больницы в результате разрушения украинскими боевиками Каховской ГЭС. Ситуация в городах по-прежнему напряженная. Белгородскую область атаковали дроны-камикадзе, а Луганск – британские "тени шторма". Украинские войска предприняли попытку прорыва российской обороны в Запорожской области и в результате понесли большие потери. А в Самарской области установили, что суррогат для производства сидра-убийцы украли с полицейского склада.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Пять человек утонули после разрушения Каховской ГЭСВ Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС погибло 5 человек, сообщил в четверг глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Как стало известно ранее, в Новой Каховке пропали без вести семь человек – это пастухи, которые на момент разрушения плотины были на островах, полностью ушедших под воду. Их судьба до сих пор оставалась неизвестной."Из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули", - констатировал Леонтьев.По данным врио губернатора Херсонской области, к вечеру число эвакуированных с затопленных территорий Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области выросло до пяти тысяч человек, из них детей – 178, маломобильных граждан – 62. В пунктах временного размещения к этому часу из общего числа эвакуированных находится около тысячи человек.Уровень воды в Алешках и Голой Пристани вырос до 12 метровВ этих городах Херсонской области уровень воды поднялся до 12 метров и продолжает повышаться. Спасательная операция продолжается, на место прибыли плавсредства из Крыма, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Всего в регион направлено 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций и большой груз питьевой воды.Ситуация осложняется тем, что ВСУ ведут обстрелы затопленной территории. Боевики нанесли удар по пункту эвакуации в Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Дроны-камикадзе атаковали Белгородскую областьАтаке дронов сегодня подверглись два села в Краснояружском районе Белгородской области. В результате осколочные ранения получил мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавший самостоятельно прибыл в Краснояружскую ЦРБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.Вечером ПВО сбила над Белгородом две воздушные цели, никто не пострадал.Удар по промзоне Луганска – пострадали четыре человекаЧетыре человека пострадали в результате обстрела промышленной зоны Луганска, сообщил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Около 10 утра украинские нацисты нанесли удар по промзоне Луганска. На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь", - написал он в своем Telegram-канале.Для обстрела использовались британские ракеты Storm Shadow, по информации представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направленииПрошедшей ночью украинские войска предприняли попытку прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Атаки врага были отражены, потери противника при этом составили около 350 боевиков. Всего за прошедшие сутки вражеские войска потеряли 945 боевиков и более 100 единиц военной техники.Суррогат украли со склада МВД: подробности дела об опасном сидреПри расследовании дела о производстве опасного сидра, после употребления которого умерло 32 человека, органы МВД установило факт хищения спиртосодержащей жидкости с полицейского склада. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк."Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений самарского главка", - сообщила она.Также из органов внутренних дел будет уволен начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.

https://crimea.ria.ru/20230608/proryvaemsya-na-lodkakh-kak-zhenschiny-khersonschiny-pomogayut-rossiyskim-voennym-1129261709.html

https://crimea.ria.ru/20230608/nad-belgorodom-srabotala-sistema-pvo-1129275572.html

https://crimea.ria.ru/20230608/shoygu-nazval-poteri-vsu-za-sutki-1129268220.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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