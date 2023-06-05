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Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа

Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 05.06.2023

Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа

В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T08:53

2023-06-05T08:53

2023-06-05T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Отмечается, что отключения затронут 2 270 жителей сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка, Витино.В компании уточнили, что подачу газа ограничат с 8:00 7 июня. Работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться 8 июня в течение дня.Второго июня в Симферополе проводились технологические работы на объекте "Черноморнефтегаза". Отмечается, что работы были связаны с добавлением одоранта в систему, из-за чего горожане почувствовали специфический запах.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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