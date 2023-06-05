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Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа
Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа
В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T08:53
2023-06-05T08:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Отмечается, что отключения затронут 2 270 жителей сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка, Витино.В компании уточнили, что подачу газа ограничат с 8:00 7 июня. Работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться 8 июня в течение дня.Второго июня в Симферополе проводились технологические работы на объекте "Черноморнефтегаза". Отмечается, что работы были связаны с добавлением одоранта в систему, из-за чего горожане почувствовали специфический запах.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, общество, газ, крымгазсети, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа

В Крыму 6 сел останутся без газа из-за работ на магистрали при строительстве трассы

08:53 05.06.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
Отмечается, что отключения затронут 2 270 жителей сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка, Витино.
"Отключение жилых массивов необходимо для выполнения строительно-монтажных работ на объекте "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный (на участке Скворцово-Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш)" - переустройство магистрального газопровода. Общее количество отключенных абонентов - 2 270", - сказано в сообщении.
В компании уточнили, что подачу газа ограничат с 8:00 7 июня. Работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться 8 июня в течение дня.
Второго июня в Симферополе проводились технологические работы на объекте "Черноморнефтегаза". Отмечается, что работы были связаны с добавлением одоранта в систему, из-за чего горожане почувствовали специфический запах.
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