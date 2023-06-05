https://crimea.ria.ru/20230605/shest-sel-pod-evpatoriey-na-sutki-ostanutsya-bez-gaza-1129183599.html
Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа
Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа
В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T08:53
2023-06-05T08:53
2023-06-05T08:53
крым
евпатория
общество
газ
крымгазсети
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045108_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_9173cc3a3121ca32732831635ed73134.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".Отмечается, что отключения затронут 2 270 жителей сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка, Витино.В компании уточнили, что подачу газа ограничат с 8:00 7 июня. Работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться 8 июня в течение дня.Второго июня в Симферополе проводились технологические работы на объекте "Черноморнефтегаза". Отмечается, что работы были связаны с добавлением одоранта в систему, из-за чего горожане почувствовали специфический запах.Читайте также на РИА Новости Крым:Запах газа в Симферополе - в чем причинаКогда в Евпатории заменят самый проблемный водовод КрымаАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентов
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045108_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_73de2c5f62ab163dcf41936fc3e362fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евпатория, общество, газ, крымгазсети, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Шесть сел под Евпаторией на сутки останутся без газа
В Крыму 6 сел останутся без газа из-за работ на магистрали при строительстве трассы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду, 7 июня, больше двух тысяч крымчан останутся без газоснабжения из-за переустройства магистрального газопровода при строительстве трассы. Об этом предупредили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
Отмечается, что отключения затронут 2 270 жителей сел Молочное, Ромашкино, Воробьево, Колоски, Абрикосовка, Витино.
"Отключение жилых массивов необходимо для выполнения строительно-монтажных работ на объекте "Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь-Евпатория-Мирный (на участке Скворцово-Евпатория с обходом озера Сасык-Сиваш)" - переустройство магистрального газопровода. Общее количество отключенных абонентов - 2 270", - сказано в сообщении.
В компании уточнили, что подачу газа ограничат с 8:00 7 июня. Работы по возобновлению газоснабжения будут проводиться 8 июня в течение дня.
Второго июня в Симферополе проводились технологические работы
на объекте "Черноморнефтегаза". Отмечается, что работы были связаны с добавлением одоранта в систему, из-за чего горожане почувствовали специфический запах.
Читайте также на РИА Новости Крым: