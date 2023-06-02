https://crimea.ria.ru/20230602/ukrainskomu-pogranichniku-predyavleno-obvinenie-v-ubiystve-dvukh-chelovek-1129143281.html

Украинскому пограничнику предъявлено обвинение в убийстве двух человек

Украинскому пограничнику предъявлено обвинение в убийстве двух человек - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Украинскому пограничнику предъявлено обвинение в убийстве двух человек

Следственный комитет России предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, причастному к убийству гражданских лиц в Мариуполе, сообщается в... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T10:39

2023-06-02T10:39

2023-06-02T10:53

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России предъявил обвинение украинскому пограничнику Сергею Ростовскому, причастному к убийству гражданских лиц в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ему инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийство мирных граждан.По данным следствия, 26 марта 2022 года Ростовский, находясь в Мариуполе, остановил двух гражданских лиц - мужчину и женщину, ехавших на мотороллере. В это время началась стрельба на соседней улице. Испугавшись, пара попыталась укрыться в безопасном месте. После этого Ростовский открыл огонь на поражение.В качестве доказательств вины пограничника рассматривались показания других украинских военнослужащих, которые находились на месте происшествия в момент убийства, а также показания очевидцев - местных жителей.Обвиняемый также признал свою вину и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Видео с его признанием было опубликовано в СМИ. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Следкома России.Ранее сообщалось о том, что в ДНР за расстрел мирных жителей Мариуполя перед судом предстанут трое украинских боевиков - командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины и двое бойцов нацбатальона "Азов"*.Кроме того, 31 мая боевик нацбатальона "Азов"* признан виновным в убийстве четырех человек недалеко от завода "Азовсталь".* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на ШебекиноВ Курской области при ударе ВСУ ранены строители защитной линии у границыНавел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, мариуполь, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, закон и право, новости