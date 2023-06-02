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Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома
Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома
Авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена. К жителям начинает возвращаться водоснабжение. Обэтом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T21:47
2023-06-02T21:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена. К жителям начинает возвращаться водоснабжение. Обэтом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. На месте работала аварийная бригада. Давление в городской системе водоснабжения упало, мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.По данным прокуратуры Крыма, износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов.Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без водыМассовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет водыИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд
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РИА Новости Крым
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Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома

"Вода Крыма": авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена

21:47 02.06.2023 (обновлено: 21:50 02.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодонапорные трубы
Водонапорные трубы - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена. К жителям начинает возвращаться водоснабжение. Обэтом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. На месте работала аварийная бригада. Давление в городской системе водоснабжения упало, мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.
"Авария на магистральном водоводе ДУ-1000 мм устранена. Водоснабжение постепенно восстанавливается", - сказано в сообщении в Telegram-канале.
По данным прокуратуры Крыма, износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов.
Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.
Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.
В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.
Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.
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