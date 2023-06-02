https://crimea.ria.ru/20230602/avariyu-na-vodovode-v-evpatorii-ustranili---voda-vozvraschaetsya-v-doma-1129158946.html

Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома

Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Аварию на водоводе в Евпатории устранили - вода возвращается в дома

Авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена. К жителям начинает возвращаться водоснабжение. Обэтом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T21:47

2023-06-02T21:47

2023-06-02T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Авария на магистральном водоводе в Евпатории устранена. К жителям начинает возвращаться водоснабжение. Обэтом сообщили на предприятии "Вода Крыма".В Евпатории в пятницу произошла новая авария на водоводе, сообщила глава городской администрации Елена Демидова. На месте работала аварийная бригада. Давление в городской системе водоснабжения упало, мэр рекомендовала жителям иметь запас технической и питьевой воды.По данным прокуратуры Крыма, износ магистрального водовода в Евпатории превышает 90%. Это и является причиной многочисленных аварий на сетях, число которых растет, как и количество отключений кварталов города от водоснабжения из-за перманентных точечных ремонтов.Крупные аварии на водоводе Евпатории происходят регулярно. В последний раз прорыв на магистральном водоводе произошел в районе села Прибрежное 25 мая. В результате давление в городской системе было снижено, вода поступала только на первые этажи.Аварийное отключение подстанции и силового трансформатора оставило город без воды и 4 мая.В феврале в результате прорыва водоводов без водоснабжения остались Евпатория и Красноперекопск, а также несколько сел Красноперекопского района. В связи с авариями проверку начали прокуратура Крыма и Следком.Тогда же в Евпатории из-за аварии без воды остались более 120 тысяч жителей, были приостановлены занятия в школах и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый порыв на водоводе оставил Евпаторию без водыМассовое отключение: где в Симферополе двое суток не будет водыИзнос 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через суд

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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