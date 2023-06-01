https://crimea.ria.ru/20230601/detskaya-bankovskaya-karta-kak-sposob-obucheniya-finansovoy-gramotnosti-1128991305.html

Детская банковская карта как способ обучения финансовой грамотности

Детская банковская карта как способ обучения финансовой грамотности - РИА Новости Крым, 01.06.2023

Детская банковская карта как способ обучения финансовой грамотности

Финансовая грамотность является важнейшим инструментом, который помогает современному человеку обеспечить себе и своим близким достойные условия жизни. Между... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T10:00

2023-06-01T10:00

2023-06-01T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. Финансовая грамотность является важнейшим инструментом, который помогает современному человеку обеспечить себе и своим близким достойные условия жизни. Между тем, навыкам финансовой грамотности практически не обучают в школе, и множество людей даже в зрелом возрасте чувствуют себя неуверенно, сталкиваясь с миром финансов.Финансовая грамотность - путь к успехуПоэтому так важно уже с раннего возраста учить детей обращению с деньгами: как ограничивать траты, как делать накопления, как приумножать свои "капиталы"? Ребенок должен знать, что деньги не берутся из воздуха, а являются результатом приложенных усилий и затраченного времени – это научит его более разумно использовать выданные родителями суммы. В дальнейшем, уже во взрослой жизни, эти навыки помогут человеку планировать свой бюджет, избегая чрезмерных трат и попадания в кредитную "яму", а при желании – грамотно пользоваться многочисленными финансовыми инструментами.Деньгам все возрасты покорныКак утверждают психологи, знакомить ребенка с деньгами можно уже в дошкольном возрасте: дети легко усваивают тот факт, что полученную от папы "денежку" в магазине можно обменять на вожделенную "вкусняшку". Уже в возрасте 5-6 лет малыши способны считать монетки, набирая нужную сумму для следующего похода в магазин. С позднего дошкольного возраста некоторые родители уже начинают объяснять ребенку, какой товар слишком дорогой, а какой обладает оптимальным для семейного бюджета сочетанием цены и качества. Шестилетнему ребенку уже можно объяснить, что для покупки определенной игрушки папе, к примеру, нужно трудиться столько-то часов.Считается, что уже в возрасте 7-10 лет ребенку можно рассказать о банковской карте, объяснить, как осуществляются безналичные покупки, показать снятие денег в банкомате. После этого можно завести специальную детскую карту и в игровой форме научить работе с ней.По оценкам специалистов, с 11-12 лет большинство детей уже легко и уверенно совершают осознанные покупки по карте, выбирая товар по подходящей цене, проверяя чек, оценивая остаток на карте. Многие из них готовы в течение длительного срока копить деньги, чтобы в дальнейшем сделать крупную покупку. В этом возрасте уже можно рассказать ребенку, как "работают" деньги: что их можно, например, положить в банк под процент, чтобы позже получить больше.Детская карта - в помощьВ последнее время большое распространение получили детские банковские карты. Они являются удобным и безопасным способом выдачи карманных денег, контроля расходов ребенка и одновременно инструментом обучения финансовой грамотности.Карта выдается на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, оформление и обслуживание бесплатное, уведомления по карте поступают на доверенный номер телефона родителя. При этом оплата "Детской" картой в интернете не предусмотрена."Карта дает возможности родителям контролировать и анализировать покупки ребенка, а также с раннего возраста знакомить его с современными финансовыми инструментами. Предусмотрена установка на смартфон ребенка "детской" версии мобильного приложения банка с возможностью делать накопления. Карта и "детское" мобильное приложение интегрированы с детским вкладом "Копилка", где ребенок сам устанавливает цель накопления и следит за пополнением вклада", - сообщают специалисты ведущего крымского банка.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, совет эксперта, крым, дети, новости, финансы, общество