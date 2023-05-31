https://crimea.ria.ru/20230531/kratkovremennye-dozhdi-grad-i-veter-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1129088060.html
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду
В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T00:01
2023-05-31T00:01
2023-05-31T00:01
погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +22…+24.В Ялте переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +23...+25.В Алуште также переменная облачность и дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем +22...+24.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 31 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму в низменных местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в СевастополеСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
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погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду
Погода в Крыму: в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы, шквалистый ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.
"В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18; днем +21…+26, в горах +14…+19", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +21...+23.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +22…+24.
В Ялте переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +23...+25.
В Алуште также переменная облачность и дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23.
В Евпатории переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем +22...+24.
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 31 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму в низменных местах.
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