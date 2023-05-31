Рейтинг@Mail.ru
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230531/kratkovremennye-dozhdi-grad-i-veter-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1129088060.html
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду
В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T00:01
2023-05-31T00:01
погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986090_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cbf2a84ff968d3290b83df0906218f0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +21...+23.В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +22…+24.В Ялте переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +23...+25.В Алуште также переменная облачность и дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23.В Евпатории переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем +22...+24.На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 31 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму в низменных местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогодуДеревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в СевастополеСброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128986090_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a8211de82fdec32e5b9ccfee95f1d8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду

Погода в Крыму: в среду ожидаются кратковременные дожди и грозы, шквалистый ветер

00:01 31.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, в дневные часы с градом и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра.
"В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18; днем +21…+26, в горах +14…+19", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +21...+23.
В Севастополе переменная облачность. Ночью и утром дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +22…+24.
В Ялте переменная облачность, дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем потеплеет до +23...+25.
В Алуште также переменная облачность и дождь с грозой. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +21...+23.
В Евпатории переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +16...+18 градусов, днем +22...+24.
На полуострове действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 31 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидается подъём уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму в низменных местах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Улицы-реки и единичные подтопления: как Симферополь пережил непогоду
Деревья упали, дороги "поплыли": последствия ночного ливня в Севастополе
Сброс воды идет из Симферопольского водохранилища - Аксенов
 
ПогодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду
22:36Главные события и заявления дня: 30 мая
22:14Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
21:37У Роскомнадзора потребовали "бранный словарь" для журналистов
21:04Главные новости Крыма: 30 мая
20:51Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна
20:23К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
20:02Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума
19:42Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
19:38Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ
19:12В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
18:55Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
18:33Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
18:29Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненые
18:28Когда закончат реконструкцию сквера на бульваре Ленина – мэр Симферополя
18:13Залужного и Сырского объявили в розыск
18:01По заказу СБУ: украинка хотела вывезти за рубеж сирот из новых регионов
17:47Три года колонии: приговор экс-чиновнику из Крыма Умерову вступил в силу
17:31В трех районах Крыма подтоплены дома – власти
17:15Российские военные уничтожили 8 беспилотников в зоне СВО
Лента новостейМолния