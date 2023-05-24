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Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду
Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду
В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода, воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T00:01
2023-05-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода, воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +21...+23.В Севастополе также переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы +14… +16 градусов, днем столбики термометров покажут +16… +18 градусов.В Евпатории также переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, ночью +14…+16 градусов, днем +18…+20 градусов.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливая погода в Крыму задержится на неделюВ Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждениеКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 24 мая

00:01 24.05.2023
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода, воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные с грозами. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +20…+25, в горах +14…+19", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +21...+23.
В Севастополе также переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.
В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы +14… +16 градусов, днем столбики термометров покажут +16… +18 градусов.
В Евпатории также переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, ночью +14…+16 градусов, днем +18…+20 градусов.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 24 мая
22:01Главные новости Крыма: 23 мая
21:59Главные события и заявления дня: 23 мая
21:24Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки
20:41Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом
20:22Украинские боевики убили жителя белгородского села
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