https://crimea.ria.ru/20230524/silnye-dozhdi-s-grozami-i-tuman-prognoz-pogody-v-krymu-na-sredu-1128918969.html

Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду

Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Сильные дожди с грозами и туман: прогноз погоды в Крыму на среду

В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода, воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T00:01

2023-05-24T00:01

2023-05-24T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

симферополь

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ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В среду в Крыму ожидается неустойчивая погода, воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, местами туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +21...+23.В Севастополе также переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +19…+21.В Ялте и Алуште переменная облачность, дождь с грозой. В ночные часы +14… +16 градусов, днем столбики термометров покажут +16… +18 градусов.В Евпатории также переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +20…+22.В Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь, ночью +14…+16 градусов, днем +18…+20 градусов.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Дождливая погода в Крыму задержится на неделюВ Крыму на четыре дня продлили штормовое предупреждениеКак обезопасить себя в лесу, горах и на море: советы "Крым-Спас"

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феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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