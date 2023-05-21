https://crimea.ria.ru/20230521/teplo-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1128852164.html
Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье
Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T00:01
2023-05-21T00:01
2023-05-21T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
севастополь
ялта
евпатория
судак
феодосия
алушта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803254_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_31c406ae47b30c9e1ddbff1cfa8387ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днём местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16°, днем +22…+24°.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью без осадков, столбики термометров покажут +18...20, днем +21...23 градуса.В Евпатории ожидаются дожди, ночью +18...20, днем до 23 градусов тепла.В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +18...20 градусов, днем до +23.
https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-snova-razbushuetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1128842416.html
крым
севастополь
ялта
евпатория
судак
феодосия
алушта
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123803254_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_32f3744d836772aec2af3705eb93bbfe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, севастополь, ялта, евпатория, судак, феодосия, алушта, симферополь
Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
"Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, центральных, южных и восточных районах порывы 17-22 м/с. С понедельника ветер начнет постепенно ослабевать. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на ЮБК до +21; днем +22…+27, в горах +15…+20", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днём местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16°, днем +22…+24°.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью без осадков, столбики термометров покажут +18...20, днем +21...23 градуса.
В Евпатории ожидаются дожди, ночью +18...20, днем до 23 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +18...20 градусов, днем до +23.