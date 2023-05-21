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Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 21.05.2023
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Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье
Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.05.2023
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погода
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погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днём местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16°, днем +22…+24°.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью без осадков, столбики термометров покажут +18...20, днем +21...23 градуса.В Евпатории ожидаются дожди, ночью +18...20, днем до 23 градусов тепла.В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +18...20 градусов, днем до +23.
https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-snova-razbushuetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1128842416.html
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Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

00:01 21.05.2023
 
© Dmitry MakeevЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.

"Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в западных, центральных, южных и восточных районах порывы 17-22 м/с. С понедельника ветер начнет постепенно ослабевать. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на ЮБК до +21; днем +22…+27, в горах +15…+20", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днём местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16°, днем +22…+24°.
В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью без осадков, столбики термометров покажут +18...20, днем +21...23 градуса.
В Евпатории ожидаются дожди, ночью +18...20, днем до 23 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +18...20 градусов, днем до +23.
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье
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