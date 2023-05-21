https://crimea.ria.ru/20230521/teplo-i-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1128852164.html

Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье

Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Тепло и дожди: погода в Крыму на воскресенье

В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.05.2023

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2023-05-21T00:01

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феодосия

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье 21 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днём местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +22...+24°.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16°, днем +22…+24°.В Ялте и Алуште временами дождь. Ночью без осадков, столбики термометров покажут +18...20, днем +21...23 градуса.В Евпатории ожидаются дожди, ночью +18...20, днем до 23 градусов тепла.В Судаке и Феодосии временами дождь. Ночью температура воздуха составит +18...20 градусов, днем до +23.

https://crimea.ria.ru/20230520/v-krymu-snova-razbushuetsya-shtormovoy-veter---preduprezhdenie-mchs-1128842416.html

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симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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