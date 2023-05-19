https://crimea.ria.ru/20230519/gibel-detey-i-vzroslykh-na-vode-v-krymu-preduprezhdayut-ob-opasnostyakh-1128814490.html

Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях

Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях

В Крыму с начала года произошло два случая гибели людей на воде, по сравнению с прошлым сезоном число трагических происшествий уменьшилось на 85 процентов. Об... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T08:44

2023-05-19T08:44

2023-05-19T09:11

мчс крыма

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

отдых

крым

риа новости крым

александр зраенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/10/1119809616_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_752dd881853bccbeaa844957e59f7347.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года произошло два случая гибели людей на воде, по сравнению с прошлым сезоном число трагических происшествий уменьшилось на 85 процентов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Взрослая смертность"В прошлом году на данный момент было зафиксировано 12 происшествий, связанных с гибелью людей. На сегодняшний день у нас два таких происшествия. Снижение 85%, но это, прежде всего, связано с особенностями климата, потому что весна выдалась холодной, и не было активного отдыха на водных объектах. Однако сейчас климат стабилизируется, и люди начнут активно отдыхать", - отметил Александр Зраенко.По статистике МЧС, почти треть случаев происходят не на оборудованных пляжах, а в местах, не предназначенных для купания.Детская смертность"В этом году случаев детской гибели не было зарегистрировано, вместе с тем в прошлом году на текущий период времени было два случая. Всего за курортный сезон было семь таких случаев. Все они связаны с тем, что детей оставили без присмотра", - констатировал замглавы республиканского главка МЧС.Избежать трагических случаев на воде поможет профилактическая работа в кругу семьи, считает Зраенко.В целях профилактики происшествий сотрудники МЧС совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления будут патрулировать места, которые не предназначены для купания и вместе с тем пользуются большим спросом у местных жителей и туристов. Кроме того, с 1 июня в рамках акции "Научись плавать" на базе детских оздоровительных лагерей спасатели будут обучать детей правилам безопасного купания. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности на воде и купаться только в отведенных для этого местах.

https://crimea.ria.ru/20190609/1116805986.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, отдых, крым, риа новости крым, александр зраенко