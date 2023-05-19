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Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
В Крыму с начала года произошло два случая гибели людей на воде, по сравнению с прошлым сезоном число трагических происшествий уменьшилось на 85 процентов. Об... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T08:44
2023-05-19T08:44
2023-05-19T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года произошло два случая гибели людей на воде, по сравнению с прошлым сезоном число трагических происшествий уменьшилось на 85 процентов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Взрослая смертность"В прошлом году на данный момент было зафиксировано 12 происшествий, связанных с гибелью людей. На сегодняшний день у нас два таких происшествия. Снижение 85%, но это, прежде всего, связано с особенностями климата, потому что весна выдалась холодной, и не было активного отдыха на водных объектах. Однако сейчас климат стабилизируется, и люди начнут активно отдыхать", - отметил Александр Зраенко.По статистике МЧС, почти треть случаев происходят не на оборудованных пляжах, а в местах, не предназначенных для купания.Детская смертность"В этом году случаев детской гибели не было зарегистрировано, вместе с тем в прошлом году на текущий период времени было два случая. Всего за курортный сезон было семь таких случаев. Все они связаны с тем, что детей оставили без присмотра", - констатировал замглавы республиканского главка МЧС.Избежать трагических случаев на воде поможет профилактическая работа в кругу семьи, считает Зраенко.В целях профилактики происшествий сотрудники МЧС совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления будут патрулировать места, которые не предназначены для купания и вместе с тем пользуются большим спросом у местных жителей и туристов. Кроме того, с 1 июня в рамках акции "Научись плавать" на базе детских оздоровительных лагерей спасатели будут обучать детей правилам безопасного купания. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности на воде и купаться только в отведенных для этого местах.
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мчс крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, отдых, крым, риа новости крым, александр зраенко
Гибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
Гибнут дети и взрослые: в МЧС назвали причины трагедий на воде в Крыму
08:44 19.05.2023 (обновлено: 09:11 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года произошло два случая гибели людей на воде, по сравнению с прошлым сезоном число трагических происшествий уменьшилось на 85 процентов. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.
Взрослая смертность
"В прошлом году на данный момент было зафиксировано 12 происшествий, связанных с гибелью людей. На сегодняшний день у нас два таких происшествия. Снижение 85%, но это, прежде всего, связано с особенностями климата, потому что весна выдалась холодной, и не было активного отдыха на водных объектах. Однако сейчас климат стабилизируется, и люди начнут активно отдыхать", - отметил Александр Зраенко.
По статистике МЧС, почти треть случаев происходят не на оборудованных пляжах, а в местах, не предназначенных для купания.
"Более 30 процентов смертельных случаев произошли на внутренних водных объектах, таких как Северо-Крымский канал, ставках. То есть в местах, которые являются техническими объектами и где купание в принципе категорически запрещено. Поэтому настоятельно рекомендуем выбирать для отдыха только официальные пляжи, где есть спасатели", - добавил он.
Детская смертность
"В этом году случаев детской гибели не было зарегистрировано, вместе с тем в прошлом году на текущий период времени было два случая. Всего за курортный сезон было семь таких случаев. Все они связаны с тем, что детей оставили без присмотра", - констатировал замглавы республиканского главка МЧС.
Избежать трагических случаев на воде поможет профилактическая работа в кругу семьи, считает Зраенко.
"Необходимо провести занятия дома с детьми. Важно донести до них, что водные объекты являются объектами повышенной опасности. Если дети находятся с семьей, то они всегда должны быть только рядом с родными, буквально на расстоянии вытянутой руки. Был прецедент в прошлом году, когда буквально за считаные секунды унесло матрас с детьми в море, буквально за секунды родители не успели подойти к ним. И произошла трагедия", - отметил он.
В целях профилактики происшествий сотрудники МЧС совместно с правоохранителями и органами местного самоуправления будут патрулировать места, которые не предназначены для купания и вместе с тем пользуются большим спросом у местных жителей и туристов. Кроме того, с 1 июня в рамках акции "Научись плавать" на базе детских оздоровительных лагерей спасатели будут обучать детей правилам безопасного купания. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры безопасности на воде и купаться только в отведенных для этого местах.