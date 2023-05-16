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Главные новости Крыма: 16 мая

Главные новости Крыма: 16 мая - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Главные новости Крыма: 16 мая

Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР. Зеленскому ответили на очередную ложь о Крыме. Инвесторы по-прежнему вкладываются в... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T21:37

2023-05-16T21:37

2023-05-16T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР. Зеленскому ответили на очередную ложь о Крыме. Инвесторы по-прежнему вкладываются в развитие республики. В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников. Когда заработает канатная дорога на Ай-Петри.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Отмена акта о передаче Крыма УССРПредседатель крымского парламента Владимир Константинов поручил проработать обращение в Конституционный суд России об отмене акта 1954 года о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР. По словам главы парламента республики, отмена этого акта будет означать "окончательное закрытие страницы с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины". Константинов отметил, что власти Крыма, "жалея чувства отдельных товарищей", постоянно откладывали вопрос отмены этого указа, но сейчас настало время поставить в этом деле точку.Ответ на ложь Зеленского о КрымеВладимир Зеленский снова отметился громким заявлением о Крыме. На этот раз он пожаловался европейцам, что на российском полуострове "нет вообще ничего: ни туризма, ни экономики, ни развития", и "восстанавливать" его придется "очень долго". По словам председателя крымского парламента Владимира Константинова, слова президента Украины о состоянии дел в Крыму являются наглой ложью, а вот весь 23-летний период нахождения под юрисдикцией Киева полуостров только деградировал. Сайт РИА Новости Крым тоже не оставил слова Зеленского без ответа и продемонстрировал лишь малую часть того, что было создано на полуострове после возвращения в Россию. Например, в экономику российского Крыма с 2014 года вложен 1 триллион 439 миллиардов рублей инвестиций. В республике реализуется более 1,5 тыс. проектов с общим объемом инвестиций порядка 580 млрд рублей, в 2014-2022 годах полуостров посетили почти 56 миллионов туристов, сельскохозяйственная отрасль республики получила больше 20,8 миллиардов рублей, а реализованные инфраструктурные проекты известны всему миру - например, Крымский мост и трасса "Таврида".Инвестпроекты в КрымуВсе планы по реализации инвестиционных проектов в Крыму остаются в силе, ни один проект не был отменен, несмотря на существующие логистические и другие трудности, заявил во вторник глава республики Сергей Аксенов. Республиканские органы власти, в свою очередь, поддерживают инвесторов и помогают находить решения возникающих проблем. Некоторые вопросы решаются сразу в ручном режиме, добавил Аксенов. Линейки на последний звонокТоржественные линейки на последние звонки в Крыму проведут только в 9 и 11 классах. Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений. Поучаствовать в них смогут и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. Канатная дорога на Ай-ПетриЯлтинская канатная дорога "Мисхор – Ай-Петри" с прошлого года закрыта для посетителей, и до конца туристического сезона, по-видимому, не откроется. Объекту предстоит масштабная реновация. Канатной дорогой заинтересовался инвестор, который планирует вложить в ее развитие около 150 млн рублей. Инвестиционный проект уже прошел процедуру согласования в профильных министерствах и ведомствах, а также в администрации Ялты. Что касается сроков открытия "канатки", об этом можно будет говорить после заключения соглашения между инвестором и Корпорацией развития Республики Крым.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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