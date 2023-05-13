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Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении
Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении
Российская группировка "Южная" на Донецком направлении уничтожила за сутки более 285 украинских военных и наемников, а также десятки единиц техники и склад... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T15:27
2023-05-13T15:27
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
иностранные наемники всу
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российская группировка "Южная" на Донецком направлении уничтожила за сутки более 285 украинских военных и наемников, а также десятки единиц техники и склад вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.За прошедший день в этом районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией выполнено 98 огневых задач.Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил.Ранее в Минобороны сообщили, что украинскими подразделениями было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Российские военные не допустили прорыва обороны российских войск, отразив все атаки противника. Отмечается также, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm ShadowАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе
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Новости
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, новости, армия и флот
Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 285 военных и наемников на Донецком направлении

15:27 13.05.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПотери ВСУ
Потери ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российская группировка "Южная" на Донецком направлении уничтожила за сутки более 285 украинских военных и наемников, а также десятки единиц техники и склад вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.
За прошедший день в этом районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией выполнено 98 огневых задач.
"За сутки на данном направлении уничтожены более 285 украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, четыре автомобиля, две самоходных гаубицы "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 11:23
Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК
Ранее в Минобороны сообщили, что украинскими подразделениями было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Российские военные не допустили прорыва обороны российских войск, отразив все атаки противника. Отмечается также, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.
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