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Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении

Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Киев потерял почти 300 военных и наемников на Донецком направлении

Российская группировка "Южная" на Донецком направлении уничтожила за сутки более 285 украинских военных и наемников, а также десятки единиц техники и склад... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T15:27

2023-05-13T15:27

2023-05-13T15:27

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российская группировка "Южная" на Донецком направлении уничтожила за сутки более 285 украинских военных и наемников, а также десятки единиц техники и склад вооружения. Об этом сообщает Минобороны России.За прошедший день в этом районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией выполнено 98 огневых задач.Кроме того, в районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинских сил.Ранее в Минобороны сообщили, что украинскими подразделениями было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих и до 40 танков. Российские военные не допустили прорыва обороны российских войск, отразив все атаки противника. Отмечается также, что на Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны российские войска заняли рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВСУ впервые нанесли удары дальнобойными ракетами Storm ShadowАрмия России подавила попытку наступления ВСУ на Донбассе

https://crimea.ria.ru/20230511/naemniki-iz-70-stran-voyuyut-na-storone-kievskogo-rezhima--sk-1128655061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , иностранные наемники всу, новости, армия и флот