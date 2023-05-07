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Главные события и заявления дня: 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2023
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Главные события и заявления дня: 7 мая
Главные события и заявления дня: 7 мая - РИА Новости Крым, 07.05.2023
Главные события и заявления дня: 7 мая
Ночью Крым и Севастополь снова атаковали вражеские беспилотники. ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области. Женщина тяжело ранена после РИА Новости Крым, 07.05.2023
2023-05-07T20:04
2023-05-07T20:04
главное за день
крым
украина
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
беспилотник (дрон)
безопасность республики крым и севастополя
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Ночью Крым и Севастополь снова атаковали вражеские беспилотники. ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области. Женщина тяжело ранена после обстрела ВСУ Белгородской области. Захар Прилепин пришел в сознание. Жителей Запорожской области переселяют из опасных районов вглубь региона. В Крыму встретили "Огонь Памяти".О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Беспилотники над КрымомНочью силы ПВО отразили очередную атаку БПЛА на Севастополь, заявил утром губернатор Михаил Развожаев. По его информации, один аппарат упал в лесополосе в районе 5 км, обломки нашли сотрудники МВД и МЧС. Второй сбили над морем у мыса Херсонес, третий - также над морем со стороны Северного мола.Позже об атаке на Крым сообщил советник главы республики Олег Крючков, который написал, что все удары были отражены. В официальной сводке Минобороны России уточнили, что в атаке участвовали 22 ударных украинских беспилотника."Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Предотвращен теракт на военном аэродромеФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области. Атаку планировали украинские спецслужбы, все члены диверсионной группы были задержаны.ДРГ планировала совершить теракт на военном аэродроме "Северный" с применением дронов, начиненных взрывчаткой. Целью атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Взрывчатые вещества были доставлены из населенного пункта Блистова в Черниговской области на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32".Террористов выявили и задержали после посадки самолета в Тульской области.Обстрелы Белгородской областиВ результате обстрела ВСУ села Муром в Белгородской области серьезные ранения получила женщина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Удар пришелся по центру села, у пострадавшей серьезное ранение нижних конечностей.Утром в воскресенье ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области. a, однако сильно повреждено частное домовладение, также есть повреждения газопровода и линии электропередачи.Медики вывели Прилепина из медикаментозного снаЗахара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из состояния медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, писатель находится в сознании.Переселение жителей Запорожской областиИз опасных районов области переселили уже 1552 человека, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий."Среди них 632 несовершеннолетних, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных", - уточнил он.Многие граждане, по информации главы региона, выезжают с опасной территории самостоятельно, на собственном транспорте.В Крыму встретили "Огонь Памяти"Частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Москве доставили в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава регионального исполкома Народного фронта в Республике Крым Алла Вертинская.По ее словам, автопробег из Москвы стартовал 5 мая. От вечного огня зажгли лампадки, которые будут доставлены в 13 стран, включая Белоруссию, Аргентину, Кипр, Чили и другие страны. В общей сложности эстафета "Огня памяти" проедет 76 тысяч километров пути.
https://crimea.ria.ru/20230507/pochemu-uchastilis-terakty-i-diversii-so-storony-ukrainy---mnenie-1128592677.html
https://crimea.ria.ru/20230507/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-9-maya-i-do-kontsa-nedeli---fobos-1128561287.html
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главное за день, крым, украина, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, беспилотник (дрон), безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, новости крыма, вечный огонь
Главные события и заявления дня: 7 мая

Главные события и заявления воскресенья, 7 мая

20:04 07.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. Ночью Крым и Севастополь снова атаковали вражеские беспилотники. ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области. Женщина тяжело ранена после обстрела ВСУ Белгородской области. Захар Прилепин пришел в сознание. Жителей Запорожской области переселяют из опасных районов вглубь региона. В Крыму встретили "Огонь Памяти".
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.

Беспилотники над Крымом

Ночью силы ПВО отразили очередную атаку БПЛА на Севастополь, заявил утром губернатор Михаил Развожаев. По его информации, один аппарат упал в лесополосе в районе 5 км, обломки нашли сотрудники МВД и МЧС. Второй сбили над морем у мыса Херсонес, третий - также над морем со стороны Северного мола.
Позже об атаке на Крым сообщил советник главы республики Олег Крючков, который написал, что все удары были отражены. В официальной сводке Минобороны России уточнили, что в атаке участвовали 22 ударных украинских беспилотника.
"Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Предотвращен теракт на военном аэродроме

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Ивановской области. Атаку планировали украинские спецслужбы, все члены диверсионной группы были задержаны.
ДРГ планировала совершить теракт на военном аэродроме "Северный" с применением дронов, начиненных взрывчаткой. Целью атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Взрывчатые вещества были доставлены из населенного пункта Блистова в Черниговской области на легкомоторном самолете "Аэропракт-А 32".Террористов выявили и задержали после посадки самолета в Тульской области.
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Обстрелы Белгородской области

В результате обстрела ВСУ села Муром в Белгородской области серьезные ранения получила женщина, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по центру села, у пострадавшей серьезное ранение нижних конечностей.
Утром в воскресенье ВСУ обстреляли село Сподарюшино Белгородской области. a, однако сильно повреждено частное домовладение, также есть повреждения газопровода и линии электропередачи.

Медики вывели Прилепина из медикаментозного сна

Захара Прилепина, на которого накануне было совершено покушение, вывели из состояния медикаментозного сна, он находится в сознании. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, писатель находится в сознании.

"По словам врачей - его состояние стабильное, настроение бодрое. Все хорошо, дай Бог здоровья!" – написал в Telegram глава региона.

Переселение жителей Запорожской области

Из опасных районов области переселили уже 1552 человека, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
"Среди них 632 несовершеннолетних, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных", - уточнил он.
Многие граждане, по информации главы региона, выезжают с опасной территории самостоятельно, на собственном транспорте.

В Крыму встретили "Огонь Памяти"

Частицу Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в Москве доставили в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщила глава регионального исполкома Народного фронта в Республике Крым Алла Вертинская.
По ее словам, автопробег из Москвы стартовал 5 мая. От вечного огня зажгли лампадки, которые будут доставлены в 13 стран, включая Белоруссию, Аргентину, Кипр, Чили и другие страны. В общей сложности эстафета "Огня памяти" проедет 76 тысяч километров пути.
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