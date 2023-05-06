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В Великобритании короновали Карла III

В Великобритании короновали Карла III - РИА Новости Крым, 06.05.2023

В Великобритании короновали Карла III

В Вестминстерском аббатстве в субботу проходит церемония коронации британского монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы. Трансляцию вел... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T15:06

2023-05-06T15:06

2023-05-06T15:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В Вестминстерском аббатстве в субботу проходит церемония коронации британского монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы. Трансляцию вел телеканал Sky News.В начале церемонии монарху вручили ряд королевских регалий, после чего корону святого Эдуарда монарху на голову возложил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В честь этого события в Лондоне дали оружейный салют.При этом в Лондоне проходят антимонархические акции протеста. Отмечается, что активисты планировали пересечь барьер, ведущей к Букингемскому дворцу. По данным британских СМИ, задержаны порядка 19 протестантов. Кроме того, около двух тысяч протестующих против британской монархии собрались на Трафальгарской площади.Ранее политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров выразил мнение, что Карл III рискует оказаться последним монархом в истории Великобритании, которая имеет большие перспективы стать республикой. По его словам, у монарха "нет и малой толики влияния, которое было у Елизаветы в Британии и в Европе".Политолог Андрей Никифоров отметил, что Карл III стал королем Великобритании не в самый благоприятный период для сохранения монархии, так как сейчас по всему Западу господствует "культура отмены", поэтому сохранить любые устои новому королю будет сложно.Читайте также на РИА Новости Крым:Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение экспертаКарл III может оказаться последним британским монархом – мнениеПутин выразил соболезнования Карлу III после смерти королевы Британии

https://crimea.ria.ru/20220929/nazvana-prichina-smerti-elizavety-ii-1124665852.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире, политика, общество, новости, карл iii