Главные события и заявления дня: 6 мая
Главные события и заявления субботы, 6 мая
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкАвтомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
© Следственный комитет РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты. По заданию спецслужб Украины взорван автомобиль Захара Прилепина. Российские летчики освобождены из украинского плена. Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена. В Великобритании под протесты короновали Карла III.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.
Ракеты над Крымом
В субботу системы противовоздушной обороны сбили над Крымом две баллистические ракеты. Они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" со стороны Украины. Об этом вечером сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Утром же сообщалось о работе ПВО и над севером Крыма. Жертв и разрушений нет.
Покушение на Прилепина
В Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления был задержан "по горячим следам". На допросе он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
Обстрел Шебекино
В субботу ВСУ ударили по Шебекино в Белгородской области. В результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены оказались здание школы, торговый центр и промышленное предприятие.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, украинские боевики вели прицельный огонь по центру города.
Пострадавший был прооперирован и находится под наблюдением медиков в Шебекинской центральной районной больнице.
Позже Гладков рассказал о простых героях, которые спасли школу от пожара.
Массированный обстрел Новой Каховки
Вечером ВСУ открыли огонь по Новой Каховке. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры.
"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", - говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа.
Российские летчики вернулись из плена
Из украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Этому предшествовал сложный переговорный процесс.
В настоящее время с ними работают врачи и психологи. Реабилитацию и дальнейшее лечение военнослужащие будут проходить в медучреждениях подведомственных Минобороны РФ.
Коронация Карла III
В Вестминстерском аббатстве в субботу прошла церемония коронации британского монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы.
При этом в Лондоне проходят антимонархические акции протеста. Отмечается, что активисты попытались пересечь барьер, ведущей к Букингемскому дворцу. По данным британских СМИ, задержаны порядка 19 протестантов. Кроме того, около двух тысяч протестующих против британской монархии собирались на Трафальгарской площади.