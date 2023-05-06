https://crimea.ria.ru/20230506/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-maya-1128584601.html

Главные события и заявления дня: 6 мая

Главные события и заявления дня: 6 мая - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Главные события и заявления дня: 6 мая

Над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты. По заданию спецслужб Украины взорван автомобиль Захара Прилепина. Российские летчики освобождены из... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T20:27

2023-05-06T20:27

2023-05-06T20:27

россия

украина

захар прилепин

крым

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

обстрелы белгородской области

новая каховка

всу (вооруженные силы украины)

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты. По заданию спецслужб Украины взорван автомобиль Захара Прилепина. Российские летчики освобождены из украинского плена. Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена. В Великобритании под протесты короновали Карла III.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Ракеты над КрымомВ субботу системы противовоздушной обороны сбили над Крымом две баллистические ракеты. Они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" со стороны Украины. Об этом вечером сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Утром же сообщалось о работе ПВО и над севером Крыма. Жертв и разрушений нет.Покушение на ПрилепинаВ Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления был задержан "по горячим следам". На допросе он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.Обстрел ШебекиноВ субботу ВСУ ударили по Шебекино в Белгородской области. В результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены оказались здание школы, торговый центр и промышленное предприятие.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, украинские боевики вели прицельный огонь по центру города.Пострадавший был прооперирован и находится под наблюдением медиков в Шебекинской центральной районной больнице.Позже Гладков рассказал о простых героях, которые спасли школу от пожара.Массированный обстрел Новой КаховкиВечером ВСУ открыли огонь по Новой Каховке. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры."Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", - говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа.Российские летчики вернулись из пленаИз украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Этому предшествовал сложный переговорный процесс.В настоящее время с ними работают врачи и психологи. Реабилитацию и дальнейшее лечение военнослужащие будут проходить в медучреждениях подведомственных Минобороны РФ. Коронация Карла IIIВ Вестминстерском аббатстве в субботу прошла церемония коронации британского монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы.При этом в Лондоне проходят антимонархические акции протеста. Отмечается, что активисты попытались пересечь барьер, ведущей к Букингемскому дворцу. По данным британских СМИ, задержаны порядка 19 протестантов. Кроме того, около двух тысяч протестующих против британской монархии собирались на Трафальгарской площади.

https://crimea.ria.ru/20230506/nad-krymom-sbili-dve-ballisticheskie-rakety-iz-ukrainy-1128581183.html

https://crimea.ria.ru/20230506/pokushenie-na-prilepina-organizovano-po-zadaniyu-ukrainskikh-spetssluzhb-1128583105.html

https://crimea.ria.ru/20230506/zhenschina-okhrannik-i-zavkhoz-spasli-shkolu-v-shebekino-posle-ataki-vsu-1128582395.html

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россия, украина, захар прилепин, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, обстрелы белгородской области, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), великобритания, новости, главное за день