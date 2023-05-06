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Главные события и заявления дня: 6 мая - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Главные события и заявления дня: 6 мая
Главные события и заявления дня: 6 мая - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Главные события и заявления дня: 6 мая
Над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты. По заданию спецслужб Украины взорван автомобиль Захара Прилепина. Российские летчики освобождены из... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T20:27
2023-05-06T20:27
россия
украина
захар прилепин
крым
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
обстрелы белгородской области
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
великобритания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты. По заданию спецслужб Украины взорван автомобиль Захара Прилепина. Российские летчики освобождены из украинского плена. Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена. В Великобритании под протесты короновали Карла III.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Ракеты над КрымомВ субботу системы противовоздушной обороны сбили над Крымом две баллистические ракеты. Они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" со стороны Украины. Об этом вечером сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Утром же сообщалось о работе ПВО и над севером Крыма. Жертв и разрушений нет.Покушение на ПрилепинаВ Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления был задержан "по горячим следам". На допросе он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.Обстрел ШебекиноВ субботу ВСУ ударили по Шебекино в Белгородской области. В результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены оказались здание школы, торговый центр и промышленное предприятие.По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, украинские боевики вели прицельный огонь по центру города.Пострадавший был прооперирован и находится под наблюдением медиков в Шебекинской центральной районной больнице.Позже Гладков рассказал о простых героях, которые спасли школу от пожара.Массированный обстрел Новой КаховкиВечером ВСУ открыли огонь по Новой Каховке. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры."Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", - говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа.Российские летчики вернулись из пленаИз украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Этому предшествовал сложный переговорный процесс.В настоящее время с ними работают врачи и психологи. Реабилитацию и дальнейшее лечение военнослужащие будут проходить в медучреждениях подведомственных Минобороны РФ. Коронация Карла IIIВ Вестминстерском аббатстве в субботу прошла церемония коронации британского монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы.При этом в Лондоне проходят антимонархические акции протеста. Отмечается, что активисты попытались пересечь барьер, ведущей к Букингемскому дворцу. По данным британских СМИ, задержаны порядка 19 протестантов. Кроме того, около двух тысяч протестующих против британской монархии собирались на Трафальгарской площади.
https://crimea.ria.ru/20230506/nad-krymom-sbili-dve-ballisticheskie-rakety-iz-ukrainy-1128581183.html
https://crimea.ria.ru/20230506/pokushenie-na-prilepina-organizovano-po-zadaniyu-ukrainskikh-spetssluzhb-1128583105.html
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россия, украина, захар прилепин, крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, обстрелы белгородской области, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), великобритания, новости, главное за день
Главные события и заявления дня: 6 мая

Главные события и заявления субботы, 6 мая

20:27 06.05.2023
 
© Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкАвтомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
© Следственный комитет РФ
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты. По заданию спецслужб Украины взорван автомобиль Захара Прилепина. Российские летчики освобождены из украинского плена. Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена. В Великобритании под протесты короновали Карла III.
О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.
Ракеты над Крымом
В субботу системы противовоздушной обороны сбили над Крымом две баллистические ракеты. Они были выпущены из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" со стороны Украины. Об этом вечером сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Утром же сообщалось о работе ПВО и над севером Крыма. Жертв и разрушений нет.
Всевысотный обнаружитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
17:04
Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
Покушение на Прилепина
В Нижегородской области взорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. В результате происшествие его водитель погиб, а сам писатель получил ранения. Следком России возбудил уголовное дело о теракте.
Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления был задержан "по горячим следам". На допросе он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
Следователь
19:02
Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
Обстрел Шебекино
В субботу ВСУ ударили по Шебекино в Белгородской области. В результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены оказались здание школы, торговый центр и промышленное предприятие.
По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, украинские боевики вели прицельный огонь по центру города.
Пострадавший был прооперирован и находится под наблюдением медиков в Шебекинской центральной районной больнице.
Позже Гладков рассказал о простых героях, которые спасли школу от пожара.
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
17:56
Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
Массированный обстрел Новой Каховки
Вечером ВСУ открыли огонь по Новой Каховке. Боевики целенаправленно бьют по объектам энергетической инфраструктуры.
"Новая Каховка и населенные пункты городского округа находятся под жесточайшим артиллерийским обстрелом со стороны боевиков ВСУ", - говорится в сообщении администрации Новокаховского городского округа.
Российские летчики вернулись из плена
Из украинского плена возвращены три военных летчика Воздушно-космических сил России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Этому предшествовал сложный переговорный процесс.
В настоящее время с ними работают врачи и психологи. Реабилитацию и дальнейшее лечение военнослужащие будут проходить в медучреждениях подведомственных Минобороны РФ.
Коронация Карла III
В Вестминстерском аббатстве в субботу прошла церемония коронации британского монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы.
При этом в Лондоне проходят антимонархические акции протеста. Отмечается, что активисты попытались пересечь барьер, ведущей к Букингемскому дворцу. По данным британских СМИ, задержаны порядка 19 протестантов. Кроме того, около двух тысяч протестующих против британской монархии собирались на Трафальгарской площади.
 
РоссияУкраинаЗахар ПрилепинКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПроисшествияОбстрелы Белгородской областиНовая КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)ВеликобританияНовостиГлавное за день
 
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Заголовок открываемого материала
20:27Главные события и заявления дня: 6 мая
20:14Новая Каховка под массированным артобстрелом ВСУ
19:53Сотни домов пострадали от обстрелов ВСУ в Новой Каховке – власти 1:21
19:39В Симферополе открыли самый большой в Крыму веревочный парк
19:26Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
19:02Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
18:26Атака на Кремль и сроки окончания СВО: топ новостей недели
17:56Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУ
17:04Над Крымом сбили две баллистические ракеты из Украины
16:55Над Крымом сбита баллистическая ракета
16:47Каховский магистральный канал поврежден из-за обстрелов ВСУ 1:39
16:13Потери ВСУ: за сутки уничтожено почти 500 боевиков
15:49Легендарная #народнаяпесняпобеды "Катюша" была написана в курортной Ялте 2:05
15:26Три российских летчика освобождены из украинского плена
15:06В Великобритании короновали Карла III
14:38Работа блоков на Запорожской АЭС остановлена - что это значит
14:15Подозреваемый в подрыве авто Прилепина задержан
14:12В Москве простились с Валентином Юдашкиным
13:43В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел дело
13:37Стреляли по центру города: подробности удара ВСУ по Шебекино
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