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В Крыму вор-домушник украл награды ветерана
В Крыму вор-домушник украл награды ветерана - РИА Новости Крым, 05.05.2023
В Крыму вор-домушник украл награды ветерана
В Симферопольском районе вор-домушник украл награды ветерана Великой Отечественной войны, но был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T09:23
2023-05-05T09:23
2023-05-05T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе вор-домушник украл награды ветерана Великой Отечественной войны, но был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба МВД России.Заявление в полицию принес местный житель, который сообщил о пропаже наград его отца, в том числе орденов Отечественной войны и Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина". Также из дома пропали видеоаппаратура и личные вещи хозяина.Следователи установили, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь, возбудили уголовное дело, а позже нашли подозреваемого, в доме которого при обыске обнаружились восемь похищенных медалей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллионВ Севастополе задержали серийного вора-домушникаВ Крыму поймали серийного "домушника"- оперативное видео
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происшествия, симферополь, симферопольский район, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), крым, новости, новости крыма, общество
В Крыму вор-домушник украл награды ветерана
В Крыму полицейские раскрыли кражу наград ветерана Великой Отечественной
09:23 05.05.2023 (обновлено: 09:25 05.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе вор-домушник украл награды ветерана Великой Отечественной войны, но был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба МВД России.
Заявление в полицию принес местный житель, который сообщил о пропаже наград его отца, в том числе орденов Отечественной войны и Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина". Также из дома пропали видеоаппаратура и личные вещи хозяина.
Следователи установили, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь, возбудили уголовное дело, а позже нашли подозреваемого, в доме которого при обыске обнаружились восемь похищенных медалей.
"Еще пять наград обнаружены полицейскими в антикварном магазине. В ближайшее время они будут возвращены семье ветерана", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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