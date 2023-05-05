https://crimea.ria.ru/20230505/v-krymu-vor-domushnik-ukral-nagrady-veterana-1128545889.html

В Крыму вор-домушник украл награды ветерана

В Крыму вор-домушник украл награды ветерана - РИА Новости Крым, 05.05.2023

В Крыму вор-домушник украл награды ветерана

В Симферопольском районе вор-домушник украл награды ветерана Великой Отечественной войны, но был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T09:23

2023-05-05T09:23

2023-05-05T09:25

происшествия

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симферопольский район

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе вор-домушник украл награды ветерана Великой Отечественной войны, но был задержан полицейскими, сообщает пресс-служба МВД России.Заявление в полицию принес местный житель, который сообщил о пропаже наград его отца, в том числе орденов Отечественной войны и Красной Звезды, медалей "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина". Также из дома пропали видеоаппаратура и личные вещи хозяина.Следователи установили, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь, возбудили уголовное дело, а позже нашли подозреваемого, в доме которого при обыске обнаружились восемь похищенных медалей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вор-серийник вынес из трех домов ювелирку на миллионВ Севастополе задержали серийного вора-домушникаВ Крыму поймали серийного "домушника"- оперативное видео

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, симферополь, симферопольский район, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), крым, новости, новости крыма, общество