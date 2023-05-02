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"Взяли с потолка": Песков о данных Пентагона по потерям России в СВО - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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"Взяли с потолка": Песков о данных Пентагона по потерям России в СВО
"Взяли с потолка": Песков о данных Пентагона по потерям России в СВО - РИА Новости Крым, 02.05.2023
"Взяли с потолка": Песков о данных Пентагона по потерям России в СВО
Пентагон не обладает данными о потерях российских военных в спецоперации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T15:03
2023-05-02T15:08
дмитрий песков
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Пентагон не обладает данными о потерях российских военных в спецоперации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.Ранее со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в СМИ стала распространяться информация о потерях российской армии на Украине. По данным американского представителя, якобы более 100 тысяч российских солдат во время СВО погибли или были тяжело ранены.И напомнил, что спецоперация направлена на то, чтобы "в корне исключить угрозы для нашей страны".Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц украинская армия потеряла свыше 15 тысяч солдат. Он также добавил, что Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. За месяц они уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и другие виды военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за месяцТрагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситовМассированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
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дмитрий песков, россия, сво, пентагон, сша, джон кирби, новости, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
"Взяли с потолка": Песков о данных Пентагона по потерям России в СВО

Песков: у Пентагона нет возможности называть корректные цифры потерь России в спецоперации

15:03 02.05.2023 (обновлено: 15:08 02.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы на передовой Угледарского направления
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Пентагон не обладает данными о потерях российских военных в спецоперации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ранее со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в СМИ стала распространяться информация о потерях российской армии на Украине. По данным американского представителя, якобы более 100 тысяч российских солдат во время СВО погибли или были тяжело ранены.
"Взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные цифры, они не располагают такими данными, так к этому и нужно относиться. Нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует Министерство обороны РФ", - сказал Песков журналистам.
И напомнил, что спецоперация направлена на то, чтобы "в корне исключить угрозы для нашей страны".
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за прошедший месяц украинская армия потеряла свыше 15 тысяч солдат. Он также добавил, что Вооруженные силы России ведут активные действия по всей линии боевого соприкосновения. За месяц они уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотников, 430 танков и другие виды военной техники.
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Дмитрий ПесковРоссияСВОПентагонСШАДжон КирбиНовостиВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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