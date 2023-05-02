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Какой сегодня праздник: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Какой сегодня праздник: 2 мая
Какой сегодня праздник: 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Какой сегодня праздник: 2 мая
Валерий Гергиев и футболист Дэвид Бекхэм. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В этот день в 1945 году был взят Берлин, на реактивных самолетах начали перевозить пассажиров и была основана первая в России гимназия. 2 мая родилась императрица Екатерина II, народный артист России Валерий Гергиев и футболист Дэвид Бекхэм.Что празднуют в миреВ 2016 году резолюцией Генассамблеи ООН был провозглашен Всемирный день тунца. С тех пор каждый год второго мая экологи напоминают о ценности этой разновидности рыб и призывают защищать и сохранять ценные ресурсы Мирового океана.Ежегодно в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения отмечают День борьбы с астмой. Кстати, именно весна – самое тяжелое время для тех, кто страдает от бронхиальной астмы, а их в мире, по разным оценкам, около 300 миллионов. Эта цифра удваивается каждые 20 лет.Вот уже два десятка лет во всем мире отмечают День Гарри Поттера. Праздник придумали фанаты поттерианы и выбрали этот день в память об эпической битве главного героя с Волан-де-Мортом.А еще 2 мая - Международный день ничегонеделания, День брата и сестры и День игры на гавайской гитаре.Знаменательные событияВ 1703 лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию. По данным некоторых источников, его школа иностранных языков получила статус гимназии лишь в 1705 году. В этом же году основатель умер, а гимназия закрылась.Ровно 113 лет назад один из первых в России летчиков-испытателей Сергей Уточкин совершил первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве.В 1922 году поэт Сергей Есенин и американская танцовщица Айседора Дункан решили закрепить свой брак по советским законам.Через 10 лет на Ленинградской копировальной фабрике "Союзкино" начали использовать первую кинопленку, производимую в СССР, в украинском городе Шостка. Именно 2 мая закончились ее испытания.2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии. В этот же день комендант Берлина Гельмут Вейдлинг сдался в плен и подписал приказ о капитуляции.Уже через четыре года в СССР впервые провели телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".В Европе 1952 год стал новой эрой в пассажирской авиации. В этот год на реактивных самолетах начали перевозить пассажиров. А первый коммерческий авиарейс отправился из Лондона в Йоханнесбург 2 мая. На борту английской "Кометы" находилось 36 пассажиров.Кто родилсяВ 1729 году родилась российская императрица Екатерина II.Немецкий писатель и философ Новалис (настоящее имя Барон Фридрих фон Харденберг ) родился в этот день в 1772 году.В 1834 году родился немецкий конструктор и производитель стрелкового оружия Вильгельм Маузер.В 1884 году на свет появился художник-пейзажист, народный художник РСФСР Николай Крымов.Свой 84-й день рождения в этом году празднует актер и телеведущий Леонид Каневский.Сегодня день рождения и у американского киноактера Дуэйна Джонсона, которому исполняется 51 год. Многим он известен под псевдонимом Скала.Также в этот день родились русский советский поэт, переводчик Георгий Шенгели, советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра оперы и балета, народный артист России Валерий Гергиев, английский футболист Дэвид Бекхэм.
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, история, россия, в мире, общество, новости
Какой сегодня праздник: 2 мая

Что отмечают в России и мире 2 мая

00:00 02.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине II в Симферополе
Памятник Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. В этот день в 1945 году был взят Берлин, на реактивных самолетах начали перевозить пассажиров и была основана первая в России гимназия. 2 мая родилась императрица Екатерина II, народный артист России Валерий Гергиев и футболист Дэвид Бекхэм.

Что празднуют в мире

В 2016 году резолюцией Генассамблеи ООН был провозглашен Всемирный день тунца. С тех пор каждый год второго мая экологи напоминают о ценности этой разновидности рыб и призывают защищать и сохранять ценные ресурсы Мирового океана.
Ежегодно в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения отмечают День борьбы с астмой. Кстати, именно весна – самое тяжелое время для тех, кто страдает от бронхиальной астмы, а их в мире, по разным оценкам, около 300 миллионов. Эта цифра удваивается каждые 20 лет.
Вот уже два десятка лет во всем мире отмечают День Гарри Поттера. Праздник придумали фанаты поттерианы и выбрали этот день в память об эпической битве главного героя с Волан-де-Мортом.
А еще 2 мая - Международный день ничегонеделания, День брата и сестры и День игры на гавайской гитаре.

Знаменательные события

В 1703 лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию. По данным некоторых источников, его школа иностранных языков получила статус гимназии лишь в 1705 году. В этом же году основатель умер, а гимназия закрылась.
Ровно 113 лет назад один из первых в России летчиков-испытателей Сергей Уточкин совершил первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве.
В 1922 году поэт Сергей Есенин и американская танцовщица Айседора Дункан решили закрепить свой брак по советским законам.
Через 10 лет на Ленинградской копировальной фабрике "Союзкино" начали использовать первую кинопленку, производимую в СССР, в украинском городе Шостка. Именно 2 мая закончились ее испытания.
2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии. В этот же день комендант Берлина Гельмут Вейдлинг сдался в плен и подписал приказ о капитуляции.
Уже через четыре года в СССР впервые провели телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".
В Европе 1952 год стал новой эрой в пассажирской авиации. В этот год на реактивных самолетах начали перевозить пассажиров. А первый коммерческий авиарейс отправился из Лондона в Йоханнесбург 2 мая. На борту английской "Кометы" находилось 36 пассажиров.

Кто родился

В 1729 году родилась российская императрица Екатерина II.
Портрет Екатерины Второй художника Д.Г.Левицкого - РИА Новости, 1920, 27.03.2016
27 марта 2016, 13:41
Екатерина Великая в Крыму: факты, мифы и легенды. Часть IВ этом году исполняется 229 лет путешествию российской государыни–императрицы Екатерины II, которую еще при жизни называли Великой, в Крым. Как проходило путешествие, какие места посетила императрица, а также о мифах и легендах, связанных с ее пребыванием, - в материале корреспондента РИА Новости (Крым).
Немецкий писатель и философ Новалис (настоящее имя Барон Фридрих фон Харденберг ) родился в этот день в 1772 году.
В 1834 году родился немецкий конструктор и производитель стрелкового оружия Вильгельм Маузер.
В 1884 году на свет появился художник-пейзажист, народный художник РСФСР Николай Крымов.
Свой 84-й день рождения в этом году празднует актер и телеведущий Леонид Каневский.
Сегодня день рождения и у американского киноактера Дуэйна Джонсона, которому исполняется 51 год. Многим он известен под псевдонимом Скала.
Также в этот день родились русский советский поэт, переводчик Георгий Шенгели, советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра оперы и балета, народный артист России Валерий Гергиев, английский футболист Дэвид Бекхэм.
 
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