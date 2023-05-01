Рабочий Первомай в военном Севастополе: бомбежки, флаги и хамса
Как Севастополь отмечал праздник труда в военном 1942 году
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"Моряки готовятся к отражению воздушного налета противника на Севастополь. 1942 г.
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"
Первого мая 1942 года полуостров не был полностью занят немецкими войсками. Крымский фронт, прикрывавший Керчь и часть района, еще не смят немецким наступлением. Держался и Севастополь. Под бомбежками, обстрелами, с ежедневными потерями среди военных и гражданских.
Праздник в подвале
В утренней сводке в пятницу, 1 мая, севастопольцы узнали, что на линии фронта наши снайперы уничтожили более сотни гитлеровцев; что части остаются на своих позициях, а зенитчики сбили один немецкий бомбардировщик.
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Последняя новость людей ободряла и радовала: авианалеты к маю 1942 года стали привычным злом. За несколько дней до праздника четыре немецких самолета атаковали авиамастерские в бухте Омега. Все рабочие были на обеденном перерыве, а в мастерской что-то обсуждали два генерала: командующий авиацией ВМФ Коротков и комавиации ЧФ Остряков. Оба погибли.
30 апреля сразу пять бомб упали рядом с военно-морской поликлиникой. В ночь на 1 мая медики прощались со своими товарищами.
Из воспоминаний военврача Афанасия Власова:
"Мы похоронили 11 товарищей. Когда мы выходили из кладбища, над Качей разрывались очереди немецких зениток, обстреливавшие наши летающие крепости МБР-2. Над городом вспыхивали ракеты — красные, белые, голубые. Полная луна. На кладбище щелкает соловей".
Накануне праздника в Севастополе прошли облавы, организованные Особыми отделами ЧФ и Приморской армии совместно с НКВД. Искали дезертиров, шпионов, беспаспортных и высланных ранее из города севастопольцев немецкого происхождения. Заодно выловили сотню "самовольщиков": солдат и матросов, отправившихся в город без разрешения.
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1 и 2 мая были объявлены рабочими днями. О демонстрации речь, конечно, не шла: в любую минуту могли появиться вражеские бомбардировщики. Но на предприятиях во время обеденных перерывов провели митинги. Говорили о мужестве, стойкости, призывали выполнять и перевыполнять план.
Домохозяйки должны были к празднику привести в порядок и украсить бомбоубежища. Многие севастопольцы как раз там и собирались просидеть большую часть дня: боялись, что немцы решат их "поздравить" усиленными бомбежками. Например, в оборудованном под убежище городском коллекторе находились 75 человек. А к 1 мая туда вселились еще 180. Городские власти констатировали, что круглосуточно заполнены людьми Инкерманские штольни, убежища на Северной стороне и в центре города.
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"Командование Севастопольского оборонительного района и руководители городского комитета обороны в фойе подземного кинотеатра "Ударник" перед торжественным заседанием, посвященным 1 Мая 1942 г.
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"
Командование Севастопольского оборонительного района и руководители городского комитета обороны в фойе подземного кинотеатра "Ударник" перед торжественным заседанием, посвященным 1 Мая 1942 г.
В городе вывесили флаги, на каждом уцелевшем доме и зданиях учреждений. Они должны были создать праздничное настроение. Но поползли слухи, что якобы по радио приказали флаги убрать: мол, они демаскируют, служат указанием целей для немецких самолетов. Кто-то поверил…
Из докладной записки на имя наркома внутренних дел КрымАССР Каранадзе:
"Управдом Северного райсовета Дубровский, не проверив поступившие к нему провокационные данные, всем жильцам своего участка дал указание снять флаги.
Флаги с домов были также сняты и в других районах города. Дубровский арестован".
Ударники и антисоветчики
В осажденном Севастополе неосторожное высказывание, сомнение, стремление поделиться своими страхами могло обернуться бедой. Паникера или антисоветчика брали "на карандаш". Если поступал второй сигнал, могли арестовать и поступить с ним по закону военного времени.
В Севастополе к 1 мая 1942-го числилось 384 секретных осведомителя НКВД. И как раз накануне праздника они усердно мониторили настроения горожан.
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Слесарь Георгий Самофалов, например, попал в разработку "органов" из-за сетования на скудный паек. "Выдали к 1 мая 2 кг хамсы, — обмолвился он в присутствии одного из осведомителей. — Вот и все питание. Кормят так: утром вода, в обед вода, а сами попрятались по щелям и обжираются".
Юрист Ольга Воинова в кругу коллег сказала: "Жить по настоящей норме выдачи продуктов невозможно. Везде рекламируется соцсоревнование, стахановские методы работы — поднимают шумиху. Заставляют работать изнуренный народ 1 и 2 мая. И все это прикрывается пожеланиями трудящихся". Женщина оказалась в списке намеченных к аресту.
Справедливости ради: доносили осведомители и о других настроениях. Люди подбадривали друг друга новостями об отбитых атаках немцев, делились продуктами, вещами. Предлагали присмотреть за детьми работающих матерей и отцов.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюСтраница отчета НКВД Севастополя о "взятых на карандаш" жителях города
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Страница отчета НКВД Севастополя о "взятых на карандаш" жителях города
Те севастопольцы, которые не трудились на предприятиях, 1 мая вышли… на грядки. Призыв властей обеспечить себя и других овощами обернулся более чем 200 гектарами новых "индивидуальных" огородов на окраинах Севастополя и Балаклавы.
Кстати
- —В воинских частях тоже были обустроены огороды и подсобные хозяйства.
- —Для борьбы с авитаминозом всем военнослужащим в Севастополе каждый день выдавался лук. В воинских столовых готовили витаминный напиток из игл сосен, елей и туи.
- —Военные медики из авиачастей подняли вопрос о питании летчиков. Предложили обед им выдавать вечером. Якобы плотный обед вызывает утомление и затрудняет выполнение боевого задания. И "наркомовские сто грамм" в Севастополе также предложили отменить: качественного спиртного не было, летчикам наливали сивушную кавказскую чачу.
Продуктов в городе не хватало. Но для военных праздничный обед 1 мая все же был устроен. Например, в Учебном отряде флота, вспоминал военврач Афанасий Власов, в тот день давали селедку в маринаде, редиску с луком, зеленый борщ, плов, компот.
В частях и на кораблях прошли торжественные вечера. Но без концертов и развлечений. Командиры отмечали отличившихся, зачитывали приказы командования и приветственные телеграммы в газетах. "Красный черноморец" опубликовал одну из них, из Москвы, от рабочих подшипникового завода. "В день трудового праздника 1 Мая шлем вам братской привет, — говорилось в ней. — Помните, друзья: счастливый день победы близок".
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"На переднем крае за чтением газеты "Красный Черноморец", 1942 г.
© Виртуальная выставка Госархива РК "Без срока давности… К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне"
На переднем крае за чтением газеты "Красный Черноморец", 1942 г.
В это все хотели верить.
Два месяца оставалось до падения обороны Севастополя. И два года до его освобождения.