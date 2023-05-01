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Рабочий Первомай в военном Севастополе: бомбежки, флаги и хамса

Рабочий Первомай в военном Севастополе: бомбежки, флаги и хамса - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Рабочий Первомай в военном Севастополе: бомбежки, флаги и хамса

РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T08:32

2023-05-01T08:32

2023-05-01T08:32

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Первого мая 1942 года полуостров не был полностью занят немецкими войсками. Крымский фронт, прикрывавший Керчь и часть района, еще не смят немецким наступлением. Держался и Севастополь. Под бомбежками, обстрелами, с ежедневными потерями среди военных и гражданских.Праздник в подвалеВ утренней сводке в пятницу, 1 мая, севастопольцы узнали, что на линии фронта наши снайперы уничтожили более сотни гитлеровцев; что части остаются на своих позициях, а зенитчики сбили один немецкий бомбардировщик.Последняя новость людей ободряла и радовала: авианалеты к маю 1942 года стали привычным злом. За несколько дней до праздника четыре немецких самолета атаковали авиамастерские в бухте Омега. Все рабочие были на обеденном перерыве, а в мастерской что-то обсуждали два генерала: командующий авиацией ВМФ Коротков и комавиации ЧФ Остряков. Оба погибли.30 апреля сразу пять бомб упали рядом с военно-морской поликлиникой. В ночь на 1 мая медики прощались со своими товарищами.Из воспоминаний военврача Афанасия Власова:"Мы похоронили 11 товарищей. Когда мы выходили из кладбища, над Качей разрывались очереди немецких зениток, обстреливавшие наши летающие крепости МБР-2. Над городом вспыхивали ракеты — красные, белые, голубые. Полная луна. На кладбище щелкает соловей".Накануне праздника в Севастополе прошли облавы, организованные Особыми отделами ЧФ и Приморской армии совместно с НКВД. Искали дезертиров, шпионов, беспаспортных и высланных ранее из города севастопольцев немецкого происхождения. Заодно выловили сотню "самовольщиков": солдат и матросов, отправившихся в город без разрешения.1 и 2 мая были объявлены рабочими днями. О демонстрации речь, конечно, не шла: в любую минуту могли появиться вражеские бомбардировщики. Но на предприятиях во время обеденных перерывов провели митинги. Говорили о мужестве, стойкости, призывали выполнять и перевыполнять план.Домохозяйки должны были к празднику привести в порядок и украсить бомбоубежища. Многие севастопольцы как раз там и собирались просидеть большую часть дня: боялись, что немцы решат их "поздравить" усиленными бомбежками. Например, в оборудованном под убежище городском коллекторе находились 75 человек. А к 1 мая туда вселились еще 180. Городские власти констатировали, что круглосуточно заполнены людьми Инкерманские штольни, убежища на Северной стороне и в центре города.В городе вывесили флаги, на каждом уцелевшем доме и зданиях учреждений. Они должны были создать праздничное настроение. Но поползли слухи, что якобы по радио приказали флаги убрать: мол, они демаскируют, служат указанием целей для немецких самолетов. Кто-то поверил…Из докладной записки на имя наркома внутренних дел КрымАССР Каранадзе:"Управдом Северного райсовета Дубровский, не проверив поступившие к нему провокационные данные, всем жильцам своего участка дал указание снять флаги.Флаги с домов были также сняты и в других районах города. Дубровский арестован".Ударники и антисоветчикиВ осажденном Севастополе неосторожное высказывание, сомнение, стремление поделиться своими страхами могло обернуться бедой. Паникера или антисоветчика брали "на карандаш". Если поступал второй сигнал, могли арестовать и поступить с ним по закону военного времени.В Севастополе к 1 мая 1942-го числилось 384 секретных осведомителя НКВД. И как раз накануне праздника они усердно мониторили настроения горожан.Слесарь Георгий Самофалов, например, попал в разработку "органов" из-за сетования на скудный паек. "Выдали к 1 мая 2 кг хамсы, — обмолвился он в присутствии одного из осведомителей. — Вот и все питание. Кормят так: утром вода, в обед вода, а сами попрятались по щелям и обжираются".Юрист Ольга Воинова в кругу коллег сказала: "Жить по настоящей норме выдачи продуктов невозможно. Везде рекламируется соцсоревнование, стахановские методы работы — поднимают шумиху. Заставляют работать изнуренный народ 1 и 2 мая. И все это прикрывается пожеланиями трудящихся". Женщина оказалась в списке намеченных к аресту.Трудовой послевоенный подвиг Севастополя >>Справедливости ради: доносили осведомители и о других настроениях. Люди подбадривали друг друга новостями об отбитых атаках немцев, делились продуктами, вещами. Предлагали присмотреть за детьми работающих матерей и отцов.Те севастопольцы, которые не трудились на предприятиях, 1 мая вышли… на грядки. Призыв властей обеспечить себя и других овощами обернулся более чем 200 гектарами новых "индивидуальных" огородов на окраинах Севастополя и Балаклавы.КстатиПродуктов в городе не хватало. Но для военных праздничный обед 1 мая все же был устроен. Например, в Учебном отряде флота, вспоминал военврач Афанасий Власов, в тот день давали селедку в маринаде, редиску с луком, зеленый борщ, плов, компот."От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоров >>В частях и на кораблях прошли торжественные вечера. Но без концертов и развлечений. Командиры отмечали отличившихся, зачитывали приказы командования и приветственные телеграммы в газетах. "Красный черноморец" опубликовал одну из них, из Москвы, от рабочих подшипникового завода. "В день трудового праздника 1 Мая шлем вам братской привет, — говорилось в ней. — Помните, друзья: счастливый день победы близок".В это все хотели верить.Два месяца оставалось до падения обороны Севастополя. И два года до его освобождения.

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Наталья Дремова

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